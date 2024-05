News Brevi – 08.05.2024

I LUFTHANSA SHAREHOLDERS APPROVANO TUTTI I PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DURANTE L’ANNUAL GENERAL MEETING – Lufthansa informa: “Circa 1.500 azionisti hanno seguito online ieri il 71th Annual General Meeting of Deutsche Lufthansa AG. Era rappresentato complessivamente il 39,7% del capitale azionario. Nel corso dell’Annual General Meeting sono stati votati otto punti all’ordine del giorno. Gli azionisti della società hanno approvato tutti i punti a larga maggioranza. Gli azionisti hanno quindi approvato a larga maggioranza le azioni degli Executive Board and the Supervisory Board per l’esercizio 2023. All’ordine del giorno dell’Annual General Meeting figuravano la destinazione dell’utile di bilancio, che prevede la distribuzione di un dividendo di 0,30 euro per azione, e l’elezione dei membri del Supervisory Board. Sara Hennicken, CFO di Fresenius Management SE, è stata recentemente eletta nel Supervisory Board. Il Dr. Thomas Enders, ex CEO of Airbus SE, Harald Krüger, ex Chairman of the Management Board of Bayerische Motorenwerke Aktiengesellschaft e Britta Seeger, member of the Management Board of Mercedes-Benz Group AG, sono stati rieletti nel Supervisory Board”.

IL CESSNA SKYCOURIER RICEVE LA TYPE CERTIFICATION IN AUSTRALIA – Textron Aviation ha annunciato che il Cessna SkyCourier twin utility turboprop ha ottenuto la type certification by the Australia Certification & Accreditation Service Agency (ACASA), aprendo la strada al velivolo per servire comunità remote, migliorare la connettività regionale in Australia e soddisfare le diverse esigenze aeronautiche della regione. Questa certificazione arriva tre mesi dopo l’annuncio del primo ordine per lo SkyCourier in Australia al Singapore Airshow. Il Cessna SkyCourier è progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., una società Textron Inc. “Le incredibili prestazioni dello SkyCourier lo rendono uno strumento di business affidabile per i clienti di tutto il mondo”, ha affermato Lannie O’Bannion, senior vice president, Global Sales and Flight Operations. “Questa certificazione segna un’altra pietra miliare nello SkyCourier program. Con la capacità di caricare, volare, scaricare e ripetere, insieme a bassi costi operativi e massima flessibilità in cabina, lo SkyCourier rappresenta un punto di svolta nel raggiungimento di destinazioni remote”. Il Cessna SkyCourier è meticolosamente progettato per offrire performance senza precedenti, affidabilità incrollabile e manutenzione economicamente vantaggiosa. Con la possibilità di essere operato da un singolo pilota e una generosa payload capacity, lo SkyCourier è la soluzione definitiva per air freight, passenger and special mission. L’aereo è altamente adattabile e può facilmente regolare le configurazioni per completare efficacemente praticamente qualsiasi missione, garantendo un significativo ritorno sull’investimento.

SUCCESSO PER “LARIOSPACE”, L’EVENTO SULLA NEW SPACE ECONOMY – 512 partecipanti, 29 speaker di alto livello, 31 espositori e 108 aziende e startup rappresentate. Sono questi i numeri di “LarioSpace 2024”, seconda edizione dell’evento sulle innovazioni e le tecnologie italiane nel settore della New Space Economy, che si è appena svolto presso il Centro spaziale del Lario, la struttura per le telecomunicazioni satellitari di Telespazio a Gera Lario, vicino al lago di Como. All’evento sono intervenuti numerosi professionisti del settore spaziale, tra cui anche l’astronauta Paolo Nespoli, manager di società specializzate, ricercatori, divulgatori scientifici, studenti e appassionati. Il programma delle due giornate ha visto una serie di talk, workshop interattivi e sessioni di networking su tematiche di grande attualità, come le costellazioni di minisatelliti, i nuovi vettori spaziali, le tecnologie per le telecomunicazioni, l’osservazione della terra, i voli suborbitali e le future missioni lunari. Disponibile anche un’area dedicata agli stand degli espositori per facilitare gli incontri tra imprenditori, professionisti e stakeholder. “Siamo estremamente grati ed entusiasti per il successo dell’edizione di quest’anno di LarioSpace”, ha sottolineato Jonathan Polotto, amministratore delegato di Involve Space e organizzatore dell’evento. “L’affluenza e l’interazione che abbiamo visto in queste due giornate ci dimostrano quanto sia forte e vibrante la comunità della New Space Economy. Questo evento è stato un punto d’incontro significativo per innovatori, imprenditori e visionari che stanno plasmando il futuro dello spazio. E non è finita qui: stiamo già lavorando per rendere la prossima edizione del 2025 ancora più grande e coinvolgente”.

RYANAIR ACCOGLIE CON FAVORE LA SENTENZA DELLA CORTE UE AIUTI DI STATO CONDOR ILLEGALI – Ryanair ha accolto la sentenza del Tribunale generale dell’UE sugli aiuti di Stato a favore di Condor. Un portavoce di Ryanair ha detto: “Uno dei più grandi successi dell’UE è la creazione di un vero mercato unico per il trasporto aereo. L’approvazione da parte della Commissione europea degli aiuti tedeschi a Condor è andata contro i principi fondamentali del diritto comunitario. La sentenza di oggi conferma ancora una volta che la Commissione deve agire come custode della parità di condizioni nel trasporto aereo e non può approvare aiuti di Stato discriminatori promossi dai governi nazionali. L’intervento del Tribunale dell’UE è un trionfo per la concorrenza leale e per i consumatori in tutta l’UE”.

SAS: IL TRAFFICO NEL MESE DI APRILE 2024 – Nel mese di aprile hanno viaggiato con SAS 2,1 milioni di passeggeri, il 12% in più rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. La capacità di SAS è aumentata del 7% e il traffico in RPK è aumentato del 9%, rispetto ad aprile 2023. Il load factor per aprile è stato del 77%. “Gli sviluppi positivi continuano anche ad aprile, con 2,1 milioni di passeggeri che hanno viaggiato con SAS, in aumento del 12% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Abbiamo ottenuto solide prestazioni operative ad aprile e abbiamo raggiunto i nostri obiettivi di puntualità e regolarità, nonostante siamo stati influenzati da fattori esterni come la chiusura dello spazio aereo norvegese il 25 aprile. SAS ha inoltre firmato un Alliance Adherence Agreement con SkyTeam, concludendo che SAS si unirà a SkyTeam il 1° settembre di quest’anno. Siamo molto entusiasti di aver raggiunto questo traguardo fondamentale nel nostro alliance transition journey. I clienti di SAS e i membri EuroBonus potranno godere di nuove destinazioni e vantaggi come parte della famiglia dell’alleanza SkyTeam, segnando l’inizio di un futuro entusiasmante per clienti, partner e dipendenti”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

AMERICAN AIRLINES E’ PRONTA PER LA SUMMER 2024 – La stagione estiva dei viaggi sta per arrivare e American e i suoi oltre 130.000 membri del team sono pronti a prendersi cura dei clienti durante il periodo di punta dei viaggi. “Dopo le ottime performance operative durante le vacanze invernali, American continua a offrire ai propri clienti un’attività sicura e leader del settore. La compagnia aerea sta investendo in nuove tecnologie per portare i clienti in viaggio in modo più rapido ed efficiente. Tra il 17 maggio e il 3 settembre, American prevede di accogliere più di 72 milioni di clienti. Nel periodo di punta dei viaggi dell’estate 2024, dal 17 maggio al 17 settembre, cono attesi quasi 690.000 voli e 72 milioni di clienti. Il 7 luglio, con 6.540 voli, sarà il giorno più impegnativo di quest’estate. Il team American è pronto ad accogliere milioni di ospiti a bordo dei suoi voli quest’estate. La compagnia aerea ha assunto e formato nuovi membri del team, per garantire di avere il talento giusto al posto giusto. Il team Tech Ops di American ha guidato effettuato proactive reliability visits durante la bassa stagione per ridurre i ritardi di manutenzione. Un nuovo electronic aircraft maintenance log system riporta gli aerei in servizio più velocemente. Anche i catering, cabin cleaning, wheelchair service e altri fornitori sono pronti per la stagione estiva”, afferma American Airlines.

FORLI’ AIRPORT: L’HUB INTERNAZIONALE DI ATENE ENTRA NEL NETWORK GOTOFLY – Atene e Mykonos: queste le due nuove rotte – tra cui un hub internazionale – che il network GoToFly mette in vendita per la Summer Season 2024 con voli diretti in partenza dall’Aeroporto “Ridolfi” di Forlì. “Cresce l’offerta delle destinazioni greche raggiungibili dalla Romagna: dopo Corfù, Zante, Cefalonia, Lefkada, Karpahtos, si aggiungono Mykonos – isola dell’Egeo collocata nella sua parte più centrale e spettacolare, meta di turisti da tutto il mondo – e Atene, capitale del Paese, culla di un’antica civiltà e ancora oggi ricca di testimonianze di un impero molto potente. Atene e Mykonos, anch’esse operate con aeromobile Boeing 737-400, sono già disponibili sul sito www.goto-fly.it: la prima nel periodo 6 luglio-14 settembre, con voli in partenza il martedì e il sabato; la seconda nel periodo 24 luglio-4 settembre, con volo diretto il mercoledì. Atene proseguirà anche nella Winter Season 2024 con la continuazione dei voli fino a marzo 2025, il lunedì e il venerdì”, afferma Forlì Airport.

ADP, SUCCESSO PER I PRIMI 4 MESI DEL 2024 – Aeroporti di Puglia chiude i primi quattro mesi del 2024 con un segno più che positivo. I passeggeri su Bari e Brindisi sono stati 2.558.886, facendo registrare un +3,3% rispetto al primo quadrimestre dello scorso anno, quando i passeggeri sono stati 2.477.544. Solo ad aprile i passeggeri in transito nell’aeroporto di Bari sono stati 625.993 (rispetto ai 566.681 dello stesso periodo del 2023), facendo registrare un aumento del 10,47%; a Brindisi invece dove i passeggeri sono stati 284.355, l’incremento è del 5,58% rispetto allo stesso periodo del 2023 quando i passeggeri sono stati 269.314. L’incremento totale di passeggeri tra Bari e Brindisi solo ad aprile è dell’8,89%. Inoltre, il traffico di linea internazionale, sempre ad aprile è cresciuto del 17,6% su Bari e del 15,7% su Brindisi.

BRITISH AIRWAYS LANCIA IL CUSTOMER ACCESS ADVISORY PANEL – British Airways ha tenuto la prima riunione del suo nuovo Customer Access Advisory Panel, volto a coinvolgere i membri della comunità per migliorare l’esperienza end-to-end per i propri clienti con requisiti di accessibilità. La compagnia aerea si impegna a offrire un’esperienza senza soluzione di continuità per tutti e si impegna a garantire che la sua offerta di accessibilità soddisfi le diverse esigenze dei suoi clienti. L’independent panel, composto da persone con disabilità sia visibili che non visibili, si è riunito di persona per la prima volta e si riunirà co nregolarità per fornire feedback preziosi e discutere e rivedere nuove iniziative, per garantire che i prodotti e i servizi di British Airways siano progettati e realizzati tenendo conto dell’accessibilità e dell’inclusione. Dalle soluzioni IT all’esperienza in aeroporto e a bordo, il panel svolgerà un ruolo importante nel dare forma ai miglioramenti all’interno della compagnia aerea e fornirà raccomandazioni pratiche sulle migliori pratiche per l’inclusività, informate da prove e supportate da esperienze vissute. Xavier Mascarell, Customer Accessibility Strategy Manager at British Airways and founder of the Customer Access Advisory Panel, ha dichiarato: “British Airways trasporta centinaia di migliaia di clienti che necessitano di ulteriore assistenza ogni anno. Lavoriamo duramente per rimuovere le barriere e supportare i clienti con requisiti di accessibilità durante tutto il loro viaggio, ma sappiamo che c’è ancora molto lavoro da fare. Gli approfondimenti e i consigli che riceviamo dai membri del nostro advisory panel saranno fondamentali per migliorare la nostra offerta di accessibilità”.

BRITISH AIRWAYS SVELA IL 2024 TRAVEL TRENDS REPORT – Il British Airways Holidays 2024 Travel Trends Report ha svelato quando e dove viaggiano gli inglesi, cosa li spinge a prenotare e persino come vogliono pagare i viaggi. Uno dei tour operator più importanti e affidabili del Regno Unito ha anche rivelato le destinazioni di viaggio più ricercate per il 2024, con sette destinazioni in crescente popolarità, tra cui Malta, Lanzarote e St Kitts. Claire Bentley, Managing Director of British Airways Holidays, ha dichiarato: “Sono rimasta affascinata nel vedere gli ultimi fattori esterni che influenzano il modo in cui le persone prenotano le loro vacanze e come i comportamenti sono cambiati rispetto al nostro ultimo report. Noi di British Airways Holidays prendiamo con passione le vacanze sul serio e apprezziamo conoscere le abitudini e gli interessi dei nostri clienti, in modo da poter dare loro l’autonomia necessaria per creare ricordi incredibili, qualunque sia il modo in cui scelgono di trascorrere le vacanze”.

DELTA RICONOSCIUTA PER LA FIRST/BUSINESS, PREMIUM ECONOMY PASSENGER SATISFACTION – Delta informa: “Una delle organizzazioni di consumer intelligence più rispettate al mondo sta riconoscendo la straordinaria cura e competenza del personale Delta, le esperienze premium e l’eccellenza operativa della compagnia aerea che guadagna ogni giorno la fiducia dei clienti. Delta è la top-ranked airline nel J.D. Power 2024 North America Airline Satisfaction Study sia per i segmenti First/Business Class che Premium Economy, segnando il secondo anno consecutivo per il segmento Premium Economy”. “Questo è un meraviglioso riflesso della nostra elevata esperienza cliente, alimentata dal servizio impareggiabile dei nostri 100.000 dipendenti Delta in tutto il mondo”, ha affermato Ed Bastian, CEO di Delta Air Lines. “Sono incredibilmente orgoglioso del nostro team per aver costantemente alzato il livello per i nostri clienti”. “Questa non è la prima volta che Delta viene riconosciuta da J.D. Power. L’anno scorso, Delta ha ricevuto il massimo dei voti nel J.D. Power 2023 North America Airline Satisfaction Study for Premium Economy Class. Delta è la compagnia aerea più premiata d’America grazie alla dedizione, passione e professionalità del suo personale. È stata riconosciuto per tre anni consecutivi da Cirium per l’eccellenza operativa; top U.S. airline dal Wall Street Journal e una delle Fortune’s 100 Best Companies to Work For”, conclude Delta.

I RICERCATORI DI GE AEROSPACE DIMOSTRANO LE POTENZIALITA’ DELL’AI – Fornendo uno sguardo al futuro che verrà con le AI-enabled machines, i ricercatori di GE Aerospace hanno integrato con successo l’integrated generative AI con la computer vision per dimostrare che l’intelligenza artificiale ha capacità di apprendimento simili a quelle dei bambini. La tecnologia AI di GE Aerospace, finanziata attraverso il programma ECOLE della DARPA, verrà presentata all’Ash Carter Exchange for Innovation and National Security and AI Expo che si terrà questa settimana a Washington D.C. Oggi, l’intelligenza artificiale può raggiungere un certo livello di comprensione concettuale attraverso il riconoscimento di modelli che trae inferenze da grandi set di dati di milioni di immagini. Attraverso il lavoro con la DARPA, i ricercatori di GE Aerospace hanno dimostrato che l’intelligenza artificiale è in grado sia di comprendere che di spiegare concetti. Ciò consente una nuova forma di apprendimento continuo in cui il sistema può analizzare i propri errori e successivamente migliorare le proprie performance. “I rapidi progressi in generative AI and computer vision ci stanno avvicinando molto alla creazione di AI-agents in grado di entrare in nuovi ambienti, capire cosa sta succedendo e fare la cosa giusta”, ha affermato Peter Tu, Chief AI Scientist, GE Aerospace Research. “Quanto più riusciamo a potenziare le macchine con questa forma di intelligenza, tanto più potrà aiutare il Dipartimento della Difesa, le aziende e gli individui a migliorare il modo in cui viviamo, lavoriamo e operiamo”. Ha aggiunto: “Nel settore aerospaziale stiamo già sviluppando l’intelligenza artificiale per migliorare l’utilizzo degli aeromobili, rendere più efficienti i flussi di lavoro dei nostri processi e migliorare gli inspection processes per migliorare la sicurezza. Con questi esempi, si tratta di utilizzare l’intelligenza artificiale per ottimizzare l’aircraft scheduling, consentire alla nostra sales workforce di cercare e lavorare senza problemi attraverso centinaia di pagine di customer service agreements (CSA), o utilizzare l’intelligenza artificiale per aumentare un visual inspection process, aiutando il service engineer a vedere di più ed essere più produttivo”. I ricercatori di GE Aerospace stanno collaborando con un team di leader riconosciuti in AI and computer vision technologies, tra cui Language Computing Corporation, Intelligent Retrieval, University of Southern California (USC) e University of California Los Angeles (UCLA). Ciò ha consentito al team di compiere progressi sostanziali per sviluppare e dimostrare la propria AI technology.

AMERICAN AIRLINES ONORA I VETERANI CON UN VIAGGIO SPECIALE IN NORMANDIA – American Airlines annuncia un’iniziativa storica per commemorare l’80° anniversario dello sbarco in Normandia, Francia. Il 31 maggio, American porterà in Francia 70 veterani della Seconda Guerra Mondiale su un volo charter, per onorarli per il loro servizio e sacrificio. “Siamo onorati di svolgere un ruolo nell’aiutare questo gruppo di eroici veterani a tornare in Normandia”, ha affermato David Seymour, American’s Chief Operating Officer and a veteran of the U.S. Army. “Questo viaggio speciale non è solo un’espressione della nostra gratitudine per questi eroi e per i sacrifici che hanno fatto per la nostra libertà, ma speriamo di contribuire a far luce sulle loro storie straordinarie e preservare la loro eredità per le generazioni a venire”. Il viaggio inizierà con una cena inaugurale presso la sede di American Airlines a Fort Worth la sera prima, seguita da una parata al Dallas Fort Worth International Airport, prima che il gruppo si imbarchi su un volo charter per Parigi. I veterani trascorreranno due giorni a Parigi prima di recarsi nella regione della Normandia per eventi commemorativi. Il viaggio includerà visite a siti storici chiave, concerti e cerimonie speciali per onorare il sacrificio di tutti coloro che hanno prestato servizio durante la Seconda Guerra Mondiale. Il viaggio culminerà con una cerimonia il 6 giugno presso il Normandy American Cemetery.

JETBLUE SI ESPANDE A PORTO RICO – JetBlue ha annunciato oggi importanti miglioramenti alla rete che riaffermano la sua posizione di compagnia aerea più grande di Porto Rico. Questa espansione include l’aggiunta di sei nuove destinazioni da San Juan – una delle focus city di maggior successo di JetBlue – migliorando la connettività e offrendo più scelte ai clienti. Con una mossa rivoluzionaria per l’isola, JetBlue sta anche introducendo la sua popolare esperienza Mint per la prima volta a Porto Rico. A partire da luglio, JetBlue inizierà a offrire Mint su un volo giornaliero tra San Juan e l’aeroporto internazionale John F. Kennedy (JFK) di New York. “JetBlue è parte orgogliosa della comunità portoricana da oltre vent’anni e siamo entusiasti di approfondire le nostre radici con questa espansione”, ha affermato Marty St. George, presidente di JetBlue. “La nostra storia decennale con questa vivace comunità spinge il nostro entusiasmo non solo ad aumentare il nostro servizio ma anche a rafforzare le nostre relazioni e la nostra presenza nella regione. Siamo entusiasti di continuare a crescere insieme alla comunità portoricana, assicurando che JetBlue rimanga un partner chiave nel collegare la popolazione di Porto Rico”. Basandosi sulla popolarità dell’esperienza Mint di JetBlue, la compagnia aerea annuncia l’espansione della sua esperienza di viaggio premium verso ulteriori destinazioni, tra cui Phoenix e Vancouver. JetBlue inoltre aggiunge tre nuove destinazioni nei Caraibi. Questo autunno JetBlue lancerà voli dal JFK di New York verso St. Vincent e Grenadine, con servizio per l’aeroporto internazionale di Argyle (SVD), e le tranquille coste di Bonaire con voli per l’aeroporto internazionale di Flamingo (BON). Oltre a queste nuove offerte, JetBlue sta anche riprendendo il servizio giornaliero per l’aeroporto Henry E. Rohlsen (STX) di St. Croix con voli da San Juan.