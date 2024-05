Etihad Airways riporta un profitto record nel primo trimestre 2024

Etihad Airways ha annunciato oggi i risultati del primo trimestre 2024, registrando un profit after tax di AED 526 milioni (US$ 143 milioni), un miglioramento significativo rispetto al primo trimestre 2023, segnando un solido inizio per l’anno finanziario 2024 (AED 59 milioni (US$ 16 milioni) nel Q1 2023).

I ricavi totali sono aumentati di AED 987 milioni (US$ 269 milioni), da AED 4,752 miliardi (US$ 1,294 miliardi) nel Q1 2023 a AED 5,739 miliardi (US$ 1,563 miliardi) nel Q1 2024, riflettendo un aumento della capacità della rete e del numero di passeggeri .

La compagnia aerea ha trasportato 4,2 milioni di passeggeri nel trimestre, in crescita del 41% su base annua. Il load factor è pari all’86% per il primo trimestre 2024 e rimane invariato rispetto al primo trimestre dello scorso anno. I ricavi derivanti dal cargo e da altre fonti sono rimasti sostanzialmente stabili nello stesso periodo.

La compagnia aerea continua a migliorare la propria efficienza operativa diminuendo i costi unitari rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso (CASK e CASK ex-fuel ridotti rispettivamente del 9% e dell’11%).

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Airways, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare un buon inizio dell’anno finanziario 2024, con i nostri first quarter earnings equivalenti al nostro total net income per l’intero anno finanziario 2023, mentre continuiamo la nostra espansione dei margini. Abbiamo mantenuto la nostra resilienza e la nostra attenzione al servizio clienti e alla crescita, continuando a migliorare il nostro impegno verso l’efficienza.

Questo significativo aumento dei profitti è stato ottenuto anche con l’inizio del mese sacro del Ramadan all’inizio di marzo di quest’anno, rispetto alla fine di marzo dello scorso anno, a dimostrazione dell’adattabilità della nostra attività.

I nostri piani sono destinati ad espandere la nostra rete e migliorare le nostre offerte, collegando al tempo stesso un numero sempre maggiore di persone da e attraverso Abu Dhabi. Vorrei estendere i miei più sentiti ringraziamenti a tutti i nostri dipendenti il cui duro lavoro e dedizione sono stati cruciali per raggiungere questi risultati”.

Durante questo periodo, Etihad ha ottimizzato la propria rete migliorando le rotte e aumentando le frequenze verso destinazioni chiave. La compagnia aerea ha inoltre lanciato nuovi voli per Thiruvananthapuram, Kozhikode e Boston e ha annunciato rotte aggiuntive per Antalya e Jaipur. La capacità aggiuntiva ha portato ad un aumento del 34% del totale dei voli settimanali di Etihad per il prossimo periodo di punta estivo, passando dai 642 dello scorso anno a 858 nel 2024.

La compagnia aerea ha continuato a svolgere un ruolo fondamentale nel sostenere il settore turistico di Abu Dhabi, determinando un aumento del 43% dell’inbound point-to-point traffic rispetto al primo trimestre 2023.

Nel primo trimestre di attività dal suo nuovo terminal presso lo Zayed International Airport, la compagnia aerea ha riscontrato miglioramenti significativi nella soddisfazione dei clienti, guidati da una maggiore efficienza in tutti i punti di contatto con i passeggeri. Le lounge migliorate offrono ora più comfort e servizi esclusivi, migliorando l’esperienza di viaggio complessiva. Inoltre, processi di check-in semplificati e trasferimenti più fluidi hanno contribuito positivamente al feedback dei clienti.

La flotta operativa di Etihad è cresciuta da 75 a 89 aeromobili rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, inclusa l’incorporazione di tre nuovi 787 nel febbraio 2024.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)