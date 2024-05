Grazie al Portugal Stopover di TAP, 214 mila turisti in più in portogallo nel 2023

Nel 2023 il Portugal Stopover di TAP è stato utilizzato a livello globale da 214 mila passeggeri. Nello specifico, il programma consente ai viaggiatori dei voli a medio e lungo raggio via Lisbona o Porto di interrompere il viaggio, sulla tratta di andata e su quella di ritorno, per un periodo compreso tra uno e dieci giorni, e in maniera totalmente gratuita. Il programma costituisce dunque un’ottima opportunità anche per i clienti TAP che volano dall’Italia per conoscere sempre nuovi ed emozionanti angoli del Portogallo.

Fra i vantaggi del programma, infatti, i passeggeri che decidono di utilizzare il Portugal Stopover usufruiscono anche di uno sconto del 25% su qualsiasi volo domestico. I viaggiatori che fanno scalo a Lisbona o a Porto possono così visitare facilmente anche altre regioni portoghesi come l’Algarve, Madeira o le Azzorre a condizioni estremamente vantaggiose durante il periodo di scalo.

Coloro che usufruiscono del Portugal Stopover hanno inoltre diritto a offerte e sconti esclusivi presso 149 partner in tutto il Portogallo, tra cui hotel, ristoranti, attività ricreative, tour, musei e istituzioni culturali, negozi e servizi.

Nel 2023 e per il quinto anno consecutivo, il programma Portugal Stopover di TAP è stato riconosciuto come migliore programma di stopover al mondo dalla rivista statunitense Global Traveler.

TAP offre 102 voli settimanali dall’Italia con partenze dirette per Lisbona da sei aeroporti: Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Firenze, Venezia, Bologna e Napoli.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)