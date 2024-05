Eurowings supera il traguardo dei 5.000 dipendenti

Eurowings informa: “Eurowings continua a crescere: la compagnia aerea ora impiega oltre 5.000 persone in tutta Europa. Il dipendente n° 5.000 è il cabin crew member George Aswad, che alla fine di aprile ha completato con successo la sua formazione come assistente di volo presso la base Eurowings di Praga.

La compagnia aerea opera voli diretti dalla capitale ceca verso più di 20 destinazioni in tutta Europa. La base di Praga rientra nella strategia di crescita paneuropea che Eurowings persegue costantemente. Oltre alle basi tedesche si sono aggiunte successivamente sedi a Palma di Maiorca, Salisburgo, Praga, Stoccolma e Graz. Nel corso di questa espansione, il team è diventato anche sempre più internazionale. Attualmente, dipendenti provenienti da oltre 60 nazioni lavorano per la compagnia aerea con la parola “Euro” nel nome.

La storia di successo di Eurowings inizia circa 30 anni fa: lanciata allora con l’ATR 72 propeller come regional “air taxi”, la compagnia aerea opera oggi una flotta di oltre 100 moderni aerei Airbus e trasporta più di 20 milioni di passeggeri all’anno per più di 150 destinazioni in tutta Europa”.

“Il traguardo di oltre 5.000 dipendenti è significativo per la nostra compagnia aerea e dimostra la fiducia che i nostri dipendenti ripongono in noi”, afferma Kai Duve, Eurowings Managing Director HR and Finance. “Ogni minuto un aereo Eurowings decolla o atterra da qualche parte in Europa, ed è grazie a ciascuno dei nostri dipendenti se i nostri ospiti possono volare in modo affidabile a destinazione con Eurowings. Insieme al nostro team in crescita, vogliamo portare anche più Eurowings in Europa in futuro e diventare una delle principali European leisure airline”.

“In totale, il 72% dei dipendenti Eurowings è “flying” staff: circa il 48% della forza lavoro Eurowings è impiegata in cabina e circa il 24% in cockpit. Attualmente ci sono posti vacanti sia in cabina che in cockpit: vengono reclutati dipendenti per le basi Eurowings ad Amburgo, Stoccarda, Salisburgo e Praga. Inoltre, Eurowings offre anche molti campi di carriera interessanti a terra, tra cui IT, engineering and law. Attualmente vengono reclutati apprendisti anche nel settore degli aircraft mechanics, con inizio della formazione nell’agosto 2024. Maggiori informazioni su tutti i posti vacanti sono disponibili qui: https://www.eurowings.com/en/information/about-us/career.html“, prosegue Eurowings.

“Dall’inizio dell’anno Eurowings ha aggiornato la sua uniform policy for cabin crews per promuovere la diversità, l’apertura e un ambiente di lavoro tollerante. La politica aggiornata consente tatuaggi visibili (ad eccezione dei tatuaggi su collo, viso e mani) e fino a tre piercing per orecchio (nessuno sul viso). Sono state introdotte regole unisex anche per acconciature, trucco e gioielli”, conclude Eurowings.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)