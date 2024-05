News Brevi – 09.05.2024

AERONAUTICA MILITARE: UN ITALIANO ASSUME IL COMANDO DELL’89th FLYING TRAINING SQUADRON DI SHEPPARD – TEXAS (USA) – Venerdì 03 maggio 2024, presso la base aerea dell’US Air Force di Sheppard in Texas (USA), sede del programma internazionale Euro NATO Joint Jet Pilot Training (ENJJPT), si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne dell’89th Flying Training Squadron (FTS) tra il Tenente Colonnello Aristide Ciro Carotenuto (subentrante) e il Tenente Colonnello della Forza Aerea Tedesca (GAF) Patrick Pahlke. L’89th FTS dipende dall’80th Operation Group ed è organicamente inserito all’interno dell’80th Flying Traing Wing, lo stormo dell’USAF nel cui ambito cui opera il programma ENJJPT, una realtà multinazionale composta da 14 nazioni appartenenti alla NATO. Alla cerimonia, presieduta dal Comandante dell’80th OG, Col. Jan Gloystein (GAF), ha partecipato la leadership dell’80th Flying Training Wing, unitamente al Comandante della RAMi, Tenente Colonnello Andrea Cerri e numerosi ospiti e familiari. Nel discorso introduttivo, il Col. Gloystein nel sottolineare la sinergia e la cooperazione che da sempre caratterizza il rapporto tra le nazioni appartenenti al programma, ha voluto evidenziare il ruolo dell’Alleanza Atlantica, in particolare in questo momento storico, nel garantire e assicurare ai suoi membri la sicurezza e la difesa della democrazia, mettendone in rilievo l’importanza per l’Europa e in generale per l’occidente. Il suddetto cambio di comando ha rappresentato un momento particolarmente importante per la Rami di Sheppard e per l’Aeronautica Militare in quanto è dal 2019 che un ufficiale dell’AM non ricopre un tale importante e gratificante incarico. Difatti il comando di un Gruppo di Volo nel contesto della compagine ENJJPT e all’interno di uno stormo USAF costituisce un ambìto traguardo e un prestigioso riconoscimento della professionalità e delle capacità del personale istruttore italiano impiegato a Sheppard. Per il Tenente Colonnello Ciro Aristide Carotenuto è stato un momento particolarmente emozionante, sia dal punto professionale che personale, e nell’allocuzione tenuta, nel ringraziare le superiori autorità e l’ENJJPT per la fiducia accordatagli nell’assegnargli il comando, ha confermato di voler proseguire nel solco del predecessore garantendo il proprio impegno nell’assicurare il raggiungimento degli obiettivi di eccellenza del programma nell’addestramento dei giovani piloti. La RAMi dipende dal Comando Scuole dell’AM / 3^ Regione Aerea di Bari. Costituita nel 1983, la sua missione è di rappresentare l’Aeronautica Militare nell’ambito del programma ENJJPT (Euro-NATO Joint Jet Pilot Training) contribuendo all’addestramento dei giovani piloti provenienti da tutte le Nazioni aderenti al programma e degli Ufficiali italiani che, terminata l’Accademia Aeronautica, proseguono l’iter formativo del volo in un ambiente tutto internazionale particolarmente competitivo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IBERIA LANCIA GLI IBERIA PLUS FLIGHT – Iberia ha lanciato oggi l’Iberia Plus Flight, l’unico volo che richiede Avios per decollare. Si tratta di un’iniziativa esclusiva per i clienti Iberia Plus, che potranno prenotare i loro biglietti aerei riscattando Avios. Per questi voli speciali la compagnia aerea ha scelto due delle destinazioni estive più ambite: l’isola greca di Santorini e la città siciliana di Catania. I clienti Iberia Plus potranno prenotare i biglietti per il volo verso Catania a partire da 2.100 Avios + 73,80€ a tratta e un massimo di 8.250 Avios + 23,80€, e potranno riscattare i propri Avios per segmenti, cioè senza dover acquistare un round trip. Nel caso di Santorini il minimo è 2.750 Avios + 83,80€ e il massimo 11.000 Avios + 23,80€. I voli offerti tramite questo esclusivo Avios system sono Madrid-Santorini (7 luglio), Santorini-Madrid (14 luglio), Madrid-Catania (27 luglio) e Catania-Madrid (3 agosto). Con questa iniziativa, la compagnia aerea vuole premiare la fedeltà dei clienti Iberia Plus offrendo loro un viaggio esclusivo, con caratteristiche speciali durante tutto il volo. Iberia Plus è il modo con cui Iberia premia la fedeltà dei suoi migliori clienti con voli e altri vantaggi esclusivi. Attualmente, il programma conta più di 10 milioni di titolari di carte e offre sei card levels: Classic, Silver, Gold, Platinum, Infinita e Infinita Prime, oltre a Iberia Plus Kids, rivolta ai bambini dai due agli undici anni. I membri del programma fedeltà di Iberia possono guadagnare Avios quando acquistano voli con compagnie aeree partner, nonché soggiorni presso catene alberghiere internazionali, noleggio auto, rifornimento di carburante e altri acquisti presso più di cento partner Iberia. Gli Avios possono essere riscattati acquistando voli, soggiorni in hotel, noleggio auto ed esperienze di svago.

AERONAUTICA MILITARE: ANCHE LA SCUOLA MARESCIALLI CONCORRE AL PIANO DI EVACUAZIONE DELLE AREE INTERESSATE AL DISINNESCO DI UNA BOMBA A VITERBO – Martedì 7 maggio 2024, nell’ambito delle operazioni di disinnesco di una bomba d’aereo di circa 2.000 kg risalente al secondo conflitto mondiale, coordinate dalla Prefettura di Viterbo ed eseguite dagli artificieri del 6° Reggimento Genio Pionieri dell’Esercito, la Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare ha fornito supporto per le operazioni di evacuazione della popolazione della città. In particolare, presso l’aeroporto militare viterbese, sono state allestite strutture campali della Croce Rossa Italiana in grado di accogliere ottanta posti letto per persone che hanno dovuto lasciare il proprio domicilio e che non richiedono assistenza sanitaria/ospedaliera specifica. Inoltre la Scuola Marescialli AM ha supportato il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, la cui caserma ricadeva all’interno della cosiddetta zona rossa, ospitando personale ed automezzi così da garantirne l’operatività anche durante il periodo di evacuazione. “Siamo onorati di aver potuto fornire supporto nello svolgimento delle operazioni collaterali al disinnesco della bomba e di aver contribuito, così, al successo di questa delicata operazione. Siamo una realtà consolidata e perfettamente amalgamata con il tessuto socio-lavorativo di Viterbo, pertanto, quando occorre, siamo pronti a fornire la nostra incondizionata collaborazione per aiutare le Istituzioni, la città e la sua popolazione così come per supportare le altre Forze Armate e le Forze di Polizia presenti sul territorio con le quali condividiamo spirito di corpo e senso di appartenenza”, afferma il Col. Spina Comandante della Scuola Marescialli AM e dell’Aeroporto di Viterbo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: GLI ALLIEVI MARESCIALLI IN VISITA AI REPARTI DELL’AERONAUTICA E A REALTA’ INDUSTRIALI NEL NORD ITALIA – Dal 2 al 4 maggio 2024 gli allievi Marescialli del 25° corso Fobos II sono stati impegnati in una serie di visite nel nord Italia. L’attività rientra tra quelle previste dal Piano degli Studi, finalizzate a far conoscere al personale in istruzione, Reparti della Forza Armata, poli industriali ed aree culturali, direttamente connessi con le materie oggetto di studi e con le future professionalità degli allievi Marescialli. La prima visita ha interessato il Museo dell’aeroporto di Cameri ed il 1° Reparto Manutenzione Aeromobili, ubicato, anch’esso, presso il predetto Aeroporto. Nel corso della visita, gli allievi hanno avuto l’opportunità di percorrere la storia dell’Aeronautica Militare apprezzando i cimeli e le uniformi storiche donate all’aeroporto da alcune famiglie di personale appartenuto alla Forza Armata. La collezione dell’aeroporto di Cameri può vantare libretti di volo di ex-Capi di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, antichi gradi e rari distintivi, come la “V rossa” per piloti dell’alta velocità. Il 1° Reparto di Manutenzione Aeromobili invece ha consentito un primo contatto diretto con i velivoli in manutenzione a vantaggio, in particolare, dei futuri manutentori di Aeromobili che hanno così potuto toccare con mano il lavoro che li vedrà impiegati nel corso della loro carriera. Il giorno successivo gli allievi Marescialli del 25° Corso Fobos II hanno potuto recarsi presso la sede della Leonardo S.p.A. – Aircraft Division di Venegono Superiore (VA). Durante la visita sono stati illustrati i valori, le capacità e la tecnologia avanzata che hanno permesso alla Leonardo di diventare un’azienda che produce più di 30.000 velivoli consegnati e supportati in tutto il mondo, che addestra più di 20.000 piloti e detiene più di 1.200 velivoli gestiti in circa 50 siti/basi. Piattaforme ad elevate prestazioni, frutto del know how e dell’esperienza di oltre 100 anni di storia, sono protagoniste dei maggiori programmi di cooperazione internazionale. La visita ha permesso agli Allievi Marescialli del 25° Corso Fobos II di conoscere alcuni reparti dell’azienda, di parlare e porre domande a personale qualificato e di apprezzare in prima persona l’utilizzo del Simulatore di volo. L’attività si è conclusa sabato 4 maggio con un’esperienza formativa ma al contempo ricreativa presso il “Parco e Museo” del Volo – Volandia – in provincia di Varese. La visita al “Parco e Museo” del Volo ha interessato tutti i padiglioni del museo, partendo da una eccezionale collezione di modellini di velivoli di tutte le epoche, passando per una ricostruzione dell’officina Caproni, fino a concentrarsi sulle differenze tra ala fissa e ala rotante (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AL VIA IL PROGETTO U-ELCOME PER IL TRASPORTO DI FARMACI IN ZONE REMOTE GRAZIE AI DRONI – Utilizzare i droni per il trasporto di farmaci in località remote, garantendo ai cittadini un servizio essenziale anche nelle aree difficilmente raggiungibili con i mezzi di consegna tradizionali. È l’obiettivo del progetto U-ELCOME, presentato ieri presso il Centro spaziale del Fucino, che vede Telespazio coinvolta in qualità di drone operator e partner tecnologico. In un’area montuosa come quella del Parco Naturale Regionale Sirente Velino, la consegna dei farmaci ospedalieri può essere messa a rischio dall’impervietà delle strade e, nel periodo invernale, del maltempo e della neve, creando forti disagi. Il progetto U-ELCOME si pone l’obiettivo di garantire la consegna di farmaci alle persone che ne hanno bisogno e che vivono nell’area del Parco, utilizzando le tecnologie relative ai velivoli a pilotaggio remoto e satellitari, che verranno testate e sperimentate nei prossimi mesi. Il progetto prevede che i droni trasportino i farmaci distribuiti dagli ospedali dell’Aquila e di Avezzano in appositi hub di prossimità nei Comuni che hanno aderito alla sperimentazione – Castelvecchio Subequo, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne’ Vestini – dai quali verranno raccolti e consegnati, da un farmacista, ai pazienti. L’avio-superficie del Comune di Celano avrà il ruolo di scalo tecnico per rendere più efficiente l’esecuzione del servizio tra i Comuni del Parco. Telespazio metterà a disposizione del progetto le innovazioni sviluppate nell’ambito dei velivoli senza pilota e i servizi di navigazione e comunicazione satellitare. Gestirà l’intero servizio di consegna tramite drone, dalla pianificazione ed esecuzione del volo alla richiesta di autorizzazione, tramite la piattaforma proprietaria T-DROMES®, che agirà da vero e proprio centro di controllo in cloud del sistema, con benefici per l’ottimizzazione e la semplificazione delle rotte. Saranno inoltre utilizzati droni commerciali equipaggiati con la box TPZ Air 100, il cui comando e controllo è gestito attraverso i canali di comunicazione satellitare e terrestre. Nella prima fase della sperimentazione, il servizio di consegna sarà limitato a farmaci che non hanno bisogno di refrigerazione. Il drone sarà in grado di volare per 35 km in modalità BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) percorrendo rotte prestabilite, con la possibilità di effettuare un’eventuale sosta intermedia di ricarica per aumentare l’autonomia. Dopo la fase sperimentale, l’obiettivo è finalizzare tecnologie, procedure e processi per arrivare al servizio vero e proprio nel 2025. Il progetto è parte del più ampio U-space European COMmon dEpLoyment (U-ELCOME) dell’iniziativa europea SESAR 3 JU Digital Sky Demonstrators, coordinata dall’Eurocontrol Innovation hub, che coinvolge 51 partner tra Italia, Spagna e Francia.

EASA LANCIA LA SECONDA RELEASE DELL’INNOVATIVE AIR MOBILITY HUB – EASA ha lanciato la seconda versione del suo digital space per lo scambio di informazioni su air taxi e droni, con particolare attenzione alle preoccupazioni sulla privacy. L’Innovative Air Mobility (IAM) Hub è stato lanciato nel dicembre 2023 e consente a città, regioni, autorità nazionali, operatori e produttori che hanno un ruolo nell’introduzione di questi air taxi and drone services di connettersi. Possono quindi condividere e ottenere informazioni e dati affidabili. La seconda release contiene i seguenti nuovi elementi: un’intera nuova sezione sulla privacy e su come l’industria dei droni può affrontare le preoccupazioni dei cittadini sulla privacy, in linea con il materiale normativo dell’UE. L’EASA sta andando oltre la legislazione e fornisce una guida pratica sotto forma di un manuale sulla privacy e di liste di controllo per gli operatori; un aggiornamento dell’ IAM Hub Members Area con nuove funzionalità come il Critical Area Calculator for specific operations risk assessment (SORA) e un pilot test per le dichiarazioni operative. Il progetto è finanziato dalla Commissione Europea e dal Parlamento Europeo. Si tratta della Flagship Action Number 7 della European Commission Drone Strategy 2.0, per consentire uno smart and sustainable EU drones market.

EASA ANNUAL SAFETY CONFERENCE 2024 IN BUDAPEST – EASA informa: “La EASA Annual Safety Conference 2024 si svolgerà come evento dal vivo a Budapest, Ungheria, il 30 e 31 ottobre, in concomitanza con la presidenza ungherese dell’UE. Il tema della conferenza di quest’anno è ‘Safety – technology – and the human dimension’. Per ulteriori dettagli, consultare la Annual Safety Conference 2024 event page sul sito di EASA”.

GLI F-35 NELL’INDO-PACIFICO – “Gli U.S. Marine and Navy F-35 sono una presenza continua nell’Indo-Pacifico, compreso il recente addestramento degli F-35B con gli F-35A della Corea del Sud e le operazioni degli F-35C a bordo della portaerei USS Abraham Lincoln. Per rafforzare l’interoperabilità, America, Australia e Giappone condurranno un addestramento trilaterale sugli F-35 in tutti e tre i paesi nei prossimi due anni. Entro il 2035, ci sarà una presenza permanente di oltre 300 F-35 statunitensi e alleati nell’Indo-Pacifico”, afferma il comunicato di Lockheed Martin F-35.

I TEXTRON SYSTEMS SELEZIONATI DALL’U.S. ARMY PER LE FTUAS PROGRAM OPTION 3 AND 4 – Textron Systems Corporation, una società di Textron Inc., ha annunciato oggi di essere stata selezionata dall’U.S. Army per il Future Tactical Uncrewed Aircraft System (FTUAS) Option 3 and Option 4 award. Durante l’Option 3 e l’Option 4, Textron Systems completerà una flight demonstration, MOSA demonstration, e infine consegnerà un Aerosonde® Mk. 4.8 Hybrid Quad (HQ) uncrewed aircraft system (UAS) all’U.S. Army per test e valutazione.