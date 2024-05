IATA: l’industria fa progressi nella riduzione della cattiva gestione dei bagagli

IATA ha pubblicato oggi un reportsullo stato di avanzamento globale dell’implementazione del baggage tracking. “Incentrato sulla IATA Resolution 753, che richiede il monitoraggio dei bagagli al momento dell’accettazione, del carico, del trasferimento e dell’arrivo, l’indagine condotta su 155 compagnie aeree e 94 aeroporti rivela che:

– Il 44% delle compagnie aeree ha pienamente attuato la Risoluzione 753 e un ulteriore 41% è in fase di realizzazione.

– La variazione regionale dei tassi di adozione completa delle compagnie aeree varia dall’88% in Cina e nell’Asia settentrionale, al 60% nelle Americhe, al 40% in Europa e Asia-Pacifico e al 27% in Africa.

– Il 75% degli aeroporti intervistati dispone della capacità di tracciamento dei bagagli prevista dalla Risoluzione 753.

– La preparazione degli aeroporti alla Risoluzione 753 varia in base alle dimensioni: il 75% dei mega airports, l’85% dei major airports, l’82% dei large airports e il 61% dei medium airports.

La scansione ottica dei codici a barre è la tecnologia di tracciamento dominante implementata dalla maggior parte degli aeroporti (73%) intervistati. Il tracciamento tramite RFID, che è più efficiente, è implementato nel 27% degli aeroporti esaminati. In particolare, la tecnologia RFID ha registrato tassi di adozione più elevati nei mega airports, con il 54% che già implementa questo sistema di tracciamento avanzato”, afferma IATA.

“Tra il 2007 e il 2022 la cattiva gestione dei bagagli si è ridotta di quasi il 60%. Questa è una buona notizia. Ma i viaggiatori si aspettano di meglio e il settore è determinato a apportare ulteriori miglioramenti. Il monitoraggio dei bagagli al momento dell’accettazione, del carico, del trasferimento e della consegna fornirà al settore i dati necessari. Il tracciamento deve essere migliorato e riduce i maltrattamenti complessivi e aiuta le compagnie aeree a ricongiungere i bagagli smarriti ai rispettivi proprietari in modo ancora più rapido. Con il 44% delle compagnie aeree che sta già implementando pienamente il Resolution 753 tracking e un ulteriore 41% in fase di elaborazione, i viaggiatori possono avere ancora più fiducia che i loro bagagli verranno recuperati all’arrivo”, ha affermato Monika Mejstrikova, IATA Director Ground Operations.

Secondo SITA, nel 2022, il tasso globale di bagagli smarriti è stato di 7,6 per 1.000 passeggeri. La maggior parte di questi sono stati restituiti entro 48 ore.

“La risoluzione 753 impone alle compagnie aeree di scambiare messaggi di tracciamento dei bagagli con i partner interline e i loro agenti. L’attuale infrastruttura di messaggistica dei bagagli dipende da tecnologie legacy che utilizzano la costosa messaggistica Type B. Questo costo elevato influisce negativamente sull’attuazione della Risoluzione 753 e contribuisce a problemi con la qualità dei messaggi, portando ad un aumento della cattiva gestione dei bagagli.

IATA sta guidando la transizione del settore alla moderna messaggistica per i bagagli basata su standard XML. Il lancio del primo progetto pilota per testare la moderna messaggistica sui bagagli tra l’aeroporto e le compagnie aeree è previsto per il 2024”, prosegue IATA.

“Adottare la messaggistica moderna equivale a implementare un nuovo linguaggio standard e comprensibile da utilizzare da parte delle compagnie aeree, degli aeroporti e del personale di assistenza a terra in modo che possano comunicare in modo efficace sui bagagli dei passeggeri. Oltre a contribuire a ridurre il numero di bagagli smarriti, l’implementazione pone anche le basi per continue innovazioni nei sistemi di gestione dei bagagli”, ha concluso Mejstrikova.

La IATA resolution 753 è stata adottata nel giugno 2018. Nel 2024 IATA ha lanciato una campagna per assistere le compagnie aeree nell’implementazione.

(Ufficio Stampa IATA)