Emirates: gli annunci durante il quarto giorno dell’Arabian Travel Market 2024

Emirates collabora con Mauritius e Uganda, sostenendo gli obiettivi del turismo in entrata in entrambe le nazioni

Emirates continua a concentrarsi sull’incremento dei flussi turistici in entrata da tutta la sua rete attraverso strette collaborazioni con la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) e l’Uganda Tourism Board. Entrambi i patti sono stati firmati a margine di ATM, dove la compagnia aerea ha concluso un fitto programma di firme di protocolli d’intesa e incontri con l’industria e i partner commerciali.

In un’alleanza strategica di successo che risale al 2012, Emirates e MTPA si sono impegnati in iniziative congiunte progettate per promuovere il turismo a Mauritius, dove la compagnia aerea opera dal 2002 e ora serve con doppi servizi giornalieri doppi con A380. Sin dall’istituzione della partnership, Emirates ha costantemente sostenuto il turismo in entrata sull’isola e ha contribuito alla crescita dell’economia e del commercio del turismo di Mauritius attraverso i suoi servizi passeggeri e merci. Nel 2023 a Mauritius sono stati registrati quasi 1,3 milioni di arrivi di turisti, con Emirates che ha svolto un ruolo chiave nel trasporto dei visitatori sull’isola.

Ahmed Khoory, Emirates’ Senior Vice President, Commercial Operations West Asia & Indian Ocean, ha dichiarato: “Emirates è orgogliosa di servire continuamente Mauritius dal 2002 e di svolgere un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi turistici del Paese attraverso la nostra partnership con Mauritius Tourism Promotion Authority. Operando servizi doppi giornalieri con l’A380, abbiamo la capacità di trasportare fino a 1.000 turisti al giorno sull’isola e speriamo di continuare ad avere un impatto positivo sull’economia turistica del Paese. Siamo pienamente impegnati a continuare i nostri sforzi per promuovere la destinazione presso i nostri clienti globali”.

Arvind Bundhun, Director, MTPA, ha dichiarato: “Siamo entusiasti della rinnovata partnership tra Emirates Airline e MTPA. L’arrivo di Emirates a Mauritius ha potenziato il nostro settore turistico aprendo il mercato e permettendoci di raggiungere Russia, Europa dell’Est e Medio Oriente. Con l’hub di Dubai verso quasi 140 destinazioni, Emirates fornisce anche connettività globale all’isola. Non dubitiamo che Emirates continuerà a fornire un servizio quotidiano senza precedenti e non vediamo l’ora di rafforzare la cooperazione”.

Emirates e l’Uganda Tourism Board hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per promuovere il turismo in entrata e incrementare i visitatori in Uganda.

Badr Abbas, Senior Vice President of Commercial Operations for Africa, ha dichiarato: “L’Uganda è stata una destinazione chiave nella nostra rete globale per oltre due decenni e una delle più amate in Africa. Attraverso questa partnership con l’Uganda Tourism Board, stiamo consolidando il nostro impegno nel portare i viaggiatori internazionali a sperimentare gli splendidi paesaggi naturali dell’Uganda e, naturalmente, la calda ospitalità che caratterizza la cultura ugandese”.

Lilly Ajarova, Uganda Tourism Board CEO, ha dichiarato: “La firma di questo protocollo d’intesa rappresenta una pietra miliare significativa nella promozione dell’Uganda, che è anche affettuosamente conosciuta come la Perla dell’Africa, come destinazione turistica competitiva. L’Uganda Tourism Board è entusiasta di collaborare con Emirates per beneficiare della sua vasta rete in tutto il mondo e attirare turisti in Uganda”.

Secondo il protocollo d’intesa, Emirates identificherà i mercati chiave per promuovere l’Uganda come destinazione turistica favorevole e incoraggerà i viaggiatori a sperimentare le sue numerose attrazioni naturali, culturali e avventurose. L’Uganda Tourism Board lavorerà a sua volta a stretto contatto con la compagnia aerea per sviluppare programmi per partner commerciali, albergatori e tour operator da commercializzare per stimolare il settore. Entrambi i partner esploreranno incentivi, viaggi di familiarizzazione e altre iniziative di marketing per stimolare le prenotazioni turistiche in Uganda.

Emirates Skywards rinnova la partnership con Emirates NBD

Emirates Skywards ha rinnovato la sua partnership di lunga data con Emirates NBD, il gruppo bancario leader nella regione MENAT (Medio Oriente, Nord Africa e Turchia) in occasione dell’Arabian Travel Market 2024. Il programma fedeltà di Emirates e flydubai ha firmato un accordo per rafforzare la propria partnership strategica con Emirates NBD, guidando l’innovazione dei prodotti e offrendo ai titolari di carte co-brand vantaggi ed esperienze ancora più personalizzati.

Le carte di credito Emirates NBD Skywards continuano a offrire ai titolari vantaggi e privilegi di viaggio esclusivi. Il rinnovo di questa partnership sottolinea l’impegno di Emirates NBD e Emirates Skywards nel fornire ai clienti un valore eccezionale e vantaggi senza precedenti.

Il Dr. Nejib Ben Khedher, Divisional Senior Vice President Emirates Skywards, ha dichiarato: “Emirates NBD è il nostro stimato partner da 15 anni e non vediamo l’ora di rafforzare la nostra partnership per molti altri anni a venire. La nostra collaborazione strategica ci consentirà di implementare modalità più innovative per coinvolgere e premiare i nostri 2,5 milioni di membri Emirates Skywards negli Emirati Arabi Uniti. Non vediamo l’ora di esplorare opportunità per espandere la nostra partnership in tutta la regione, servendo i clienti con proposte di carte cobrand senza eguali”.

Marwan Hadi, Group Head, Retail Banking e Wealth Management, Emirates NBD, ha dichiarato: “Siamo lieti di rinnovare la nostra partnership con Emirates Skywards. Da 15 anni le nostre carte di credito in co-branding testimoniano il nostro impegno condiviso nel fornire ai clienti soluzioni finanziarie innovative e privilegi di viaggio esclusivi. Siamo orgogliosi di questa partnership e non vediamo l’ora di offrire ancora più opportunità ai nostri clienti fedeli per molti altri anni a venire”.

I titolari della carta Emirates NBD Skywards possono guadagnare Miglia Skywards sulle spese quotidiane e usufruire di una serie di vantaggi.

Con oltre 30 milioni di membri in tutto il mondo, Emirates Skywards continua a essere riconosciuto per i suoi prodotti innovativi e le iniziative leader del settore. Il programma fedeltà ha vinto più di 50 premi sin dal suo inizio e, più recentemente, è stato nominato “Global Loyalty Programme of the Year Middle East” ai prestigiosi International Loyalty Awards 2024.

Emirates Skywards è stato anche riconosciuto come “Middle East’s Leading Airline Rewards Programme” ai World Travel Awards 2024 e “Airline with the Best Frequent Flyer Programme” ai Business Traveller Awards 2024.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)