Qatar Airways Group diventa Airline Partner and Official Cargo Airline Partner of MotoGP™

Qatar Airways annuncia la sua partnership triennale come Official Airline Partner e Qatar Airways Cargo come Official Cargo Airline Partner della MotoGPTM. “Grazie al successo del primo Gran Premio sponsorizzato da Qatar Airways, svoltosi nel 2023, e della più recente edizione del 2024, la Compagnia ha deciso di estendere questa collaborazione. In qualità di Official Cargo Airline Partner della MotoGPTM, Qatar Airways Cargo fornirà il trasporto aereo delle attrezzature da gara e delle moto per tutte le gare della MotoGP nel mondo.

Annunciata alla vigilia del 2024 French Grand Prix, la partnership si basa sul successo dell’apertura della stagione sul Lusail International Circuit in Qatar. La cerimonia della firma ha avuto luogo prima dell’inizio del Qatar Airways Grand Prix 2024, alla presenza di S.E. Sheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al-Thani, Qatar’s Minister of Sports and Youth, dell’Engr. Badr Mohammed Al-Meer, Group Chief Executive Officer of Qatar Airways, di Mr. Carmelo Ezpeleta, CEO of Dorna Sports, Mr. Abdulrahman bin Abdullatif Al-Mannai, President of the Qatar Motor and Motorsport Federation and Lusail International Circuit”, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Il Qatar continua a dimostrare il suo impegno come hub in prima linea per gli sport motoristici, e la nostra nuova partnership con la MotoGPTM rappresenta un ulteriore passo avanti. Il Qatar Airways Grand Prix of Qatar ha aperto la nuova stagione dando il benvenuto a questa partnership unica che unisce i mondi dell’aviazione e degli sport motoristici. I network globali di Qatar Airways e Qatar Airways Cargo saranno il mezzo perfetto per consentire agli appassionati di entrare in contatto con i loro racing teams preferiti e rendere le prossime stagioni davvero uniche”.

Mark Drusch, Chief Officer Cargo at Qatar Airways Cargo, ha aggiunto: “Che si tratti di un classico, di un prototipo o di un set di ruote preferito, Qatar Airways Cargo offre soluzioni specifiche per il trasporto aereo di automobili. Essendo il più air cargo carrier in the world, con un network globale esteso, una flotta giovane e moderna e soluzioni charter su misura, soddisfiamo tutti i requisiti per essere l’air cargo carrier per la MotoGPTM. Il cargo team ed io siamo entusiasti della nostra prima importante partnership sportiva con Dorna Sports e non vediamo l’ora di portare le moto agli eventi in tutto il mondo”.

Carmelo Ezpeleta, Chief Executive Officer of MotoGP, titolare dei diritti della MotoGP, afferma: “Siamo molto felici di dare il benvenuto a Qatar Airways come Official Airline Partner e di confermare questo nuovo accordo. La MotoGPTM è uno sport globale e in continuo movimento in tutto il mondo, un partner come Qatar Airways ha un valore enorme per il nostro personale, le nostre merci e tutto il paddock. Efficienza ed eccellenza sono due concetti che ci rappresentano e lo stesso vale per Qatar Airways. Non c’è partner migliore per essere official airline of MotoGP”.

“Il Qatar sta diventando sempre più riconosciuto come uno dei principali hub per gli sport motoristici, ospitando numerose competizioni e mostre internazionali. Il Paese ha investito in infrastrutture all’avanguardia, aiutando gli appassionati sportivi a raggiungere gli eventi motoristici attraverso il network globale della compagnia aerea nazionale, che conta oltre 170 destinazioni. Solo in Asia, Qatar Airways Cargo serve 88 destinazioni che combinano passenger and freighter destinations. La partnership consentirà alla MotoGP di soddisfare i fan asiatici, un mercato in cui lo sport continua a crescere in modo esponenziale.

La compagnia nazionale dello Stato del Qatar è anche Official Airline of Formula 1, FIFA, The Asian Football Confederation, Paris-Saint Germain (PSG), Internazionale Milano, The Royal Challengers Bangalore (RCB), CONCACAF, the FIA World Endurance Championship, the IRONMAN Triathlon Series, the United Rugby Championship (URC) and European Professional Club Rugby (EPCR), The Brooklyn Nets NBA Team e molte altre discipline tra cui Australian football, equitazione, kitesurf, corse automobilistiche, squash e tennis”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)