Eve Air Mobility presenta un Teaser Video del primo eVTOL

Eve Air Mobility (“Eve”) ha presentato un teaser video del suo primo first full-scale eVTOL non-conforming prototype, mentre continua la produzione dell’aeromobile presso la sua facility in Brasile. Eve ha pubblicato il video sui suoi canali di social media e continuerà a condividere ulteriori aggiornamenti sui progressi nei prossimi mesi.

“Stiamo facendo grandi progressi nell’assemblaggio del nostro primo prototipo eVTOL e siamo nei tempi previsti per completare la produzione e iniziare a volare”, ha affermato Johann Bordais, CEO di Eve Air Mobility. “Fin dall’inizio, siamo stati coerenti e risoluti adottando un approccio olistico alla Urban Air Mobility, comprendendo l’ecosistema e le infrastrutture necessarie per i voli eVTOL, sviluppando servizi e soluzioni operative per supportare i nostri clienti il primo giorno e lanciando Vector, una innovativa air traffic management software solution. Siamo entusiasti di iniziare a condividere i progressi con il nostro eVTOL development”.

“Eve occupa una posizione unica essendo nata da Embraer-X, il business and innovation accelerator di Embraer. Attraverso questo rapporto, Eve è in grado di trarre vantaggio dagli oltre 50 anni di esperienza di Embraer nello sviluppo, progettazione e certificazione di velivoli mentre sviluppa il suo eVTOL. Inoltre, i clienti trarranno vantaggio anche dall’accesso a una rete globale già consolidata di centri di assistenza e supporto, fondamentali per garantire operazioni affidabili, sicure ed efficienti.

L’eVTOL aircraft di Eve utilizza una lift+cruise configuration con otto eliche dedicate per il volo verticale e fixed wings per il volo in crociera, senza alcun cambiamento nella posizione di questi componenti durante il volo. L’ultimo concetto include un electric pusher con dual electric motors, che forniscono ridondanza di propulsione, con l’obiettivo di garantire i massimi livelli di performance e sicurezza. Pur offrendo numerosi vantaggi tra cui minori costi operativi, meno parti, strutture e sistemi ottimizzati, è stato sviluppato per offrire una spinta efficiente con un basso livello di rumore”, afferma Eve.

“L’anno scorso la società ha annunciato che la sua prima eVTOL production facility sarà situata nella città di Taubaté, stato di San Paolo, Brasile. L’azienda ha iniziato l’assemblaggio del suo primo full-scale eVTOL prototype, a cui seguirà una campagna di test. Eve ha lettere di intenti per quasi 3.000 eVTOL e si prevede che l’aeromobile entrerà in servizio nel 2026″, conclude Eve.

