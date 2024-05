News Brevi – 11.05.2024

RYANAIR: VOLI AGGIUNTIVI DA MILANO BERGAMO PER LA FINALE DI EUROPA LEAGUE – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato posti extra da/per Dublino in vista dell’attesa finale di Europa League che si terrà a maggio. Ryanair ha aggiunto posti extra da Milano Bergamo per accogliere i tifosi in viaggio a Dublino per la finale di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen. Questi posti extra per la finale di Europa League sono disponibili per la prenotazione su ryanair.com. Milano Bergamo – Dublino, 8 voli aggiuntivi, dal 21 al 23 maggio”.

BOEING A SOSTEGNO DEGLI SFORZI DI SOCCORSO IN OKLAHOMA – Boeing donerà $100.000 dal Boeing Charitable Trust per assistere nelle attività di recupero e soccorso a seguito dei recenti tornado in Oklahoma. I fondi andranno alla American Red Cross. “I nostri pensieri sono rivolti alle comunità colpite dai recenti tornado”, ha affermato Cheri Carter, vice president of Boeing Global Engagement. “Ci impegniamo a fornire supporto per avviare il processo di recupero”. “Grazie al generoso sostegno di Boeing, la Red Cross è in grado di fornire conforto e assistenza alle famiglie che hanno vissuto i devastanti tornado in Oklahoma”, ha affermato Anne McKeough, chief development officer at the American Red Cross. “Siamo così grati a partner come Boeing, mentre lavoriamo insieme per supportare le persone e le comunità in tempi di grande bisogno”. Oltre ai corporate charitable investments, i dipendenti Boeing fanno donazioni alle comunità locali partecipando a volunteer and charitable gift match programs. Coerentemente con i Boeing employee gift match programs, la società corrisponderà i contributi qualificanti dei dipendenti versati a sostegno delle iniziative di soccorso. Boeing impiega più di 3.900 persone in Oklahoma, che è il quartier generale della divisione Boeing Mobility, Surveillance & Bombers. Negli ultimi due anni Boeing ha donato più di 3,7 milioni di dollari in contributi di beneficenza in Oklahoma. Nel 2023, Boeing ha donato più di 5 milioni di dollari per interventi di recupero e soccorso a livello globale.

IL CEO DI DELTA RICEVE UN HONORARY PhD – Sabato scorso, il CEO di Delta Ed Bastian ha ricevuto un honorary doctorate degree e ha tenuto il discorso di apertura al McCamish Pavilion del Georgia Institute of Technology. Prima che Bastian si rivolgesse ai laureati, il Georgia Tech President, Ángel Cabrera, gli ha conferito una laurea ad honorem. “Una cosa che penso abbia messo alla prova tutti noi è stata la pandemia senza precedenti che abbiamo dovuto affrontare”, ha detto Cabrera. “Non ho incontrato un leader migliore durante quegli anni molto, molto difficili di Ed Bastian. Non solo per quello che stava facendo in Delta, ma per l’esempio che stava dando a tutti noi. Ed è per questo che oggi onoriamo Ed”. Dopo aver conseguito la laurea, Bastian ha dato consigli agli studenti della laurea triennale e magistrale, mentre iniziano la fase successiva del loro viaggio. “Stai entrando in un mondo che ha bisogno di te, più che mai”, ha detto Bastian. “La tua energia, passione, creatività e speranza. Il nostro mondo è pronto per essere guidato da coloro che non fuggono dalle proprie paure ma le guidano”. Delta Air Lines e The Delta Air Lines Foundation hanno una lunga storia di sostegno alla Georgia Tech. Delta è sponsor della Georgia Tech Athletics e ha uno stretto legame con la Engineering School attraverso il loro programma cooperativo.

RYANAIR AGGIUNGE OLTRE 11.000 POSTI EXTRA PER EURO 2024 – Ryanair ha lanciato oltre 11.000 posti extra da/per il Regno Unito in vista dell’atteso Euro 2024, che si svolgerà in Germania a giugno. “A seguito di una richiesta senza precedenti da parte dei tifosi del Regno Unito, Ryanair ha aggiunto posti extra sulle rotte delle partite chiave esistenti, tra cui da Londra Stansted a Dortmund e Francoforte e da Manchester a Colonia, oltre al lancio di nuove rotte su base temporanea. Queste includono da Edimburgo a Memmingen, da Bristol a Francoforte e da Glasgow a Colonia. Questi posti extra per Euro 2024 possono essere prenotati ora su ryanair.com”, afferma Ryanair. Jade Kirwan, Ryanair’s Head of Comms, Jade Kirwan, ha dichiarato: “Sarà un’estate calcistica epica con il ritorno degli Europei questo giugno. Per festeggiare e assicurarsi che tutti gli appassionati di calcio possano godersi il campionato di persona, Ryanair ha aggiunto oltre 11.000 posti extra tra Germania e Regno Unito per tutto giugno. Ciò include capacità extra sulle rotte esistenti, nonché l’aggiunta di diversi voli speciali una tantum”.

EUROFIGHTER ‘FIGHTER SHOW‘: Eurofighter informa: “La nuova puntata della Eurofighter YouTube series ‘The Fighter Show’ dà uno sguardo dietro le quinte su come l’azienda aeronautica e tecnologica fornisce air-to-air training per i RAF Typhoon pilots, preparandoli a scenari di combattimento reali. Draken Europe è la più grande private air force. Nell’episodio vengono intervistati tre ex piloti della RAF di Draken Europe, per acquisire la loro conoscenza approfondita del servizio che forniscono ai fighter pilots. Draken Europe, ex Cobham Aviation, simula il real-world enemy environment facendo volare piloti ‘Red Air’ che agiscono come aggressor or enemy contro i piloti dell’Eurofighter Typhoon sul Mare del Nord. Usano una combinazione di modified electronic warfare Falcon 20 e light multi-role combat fighter L159, soprannominato “Honey Badger” per la sua natura piccola ma potente. L’attacco su due fronti, con i Falcon 20 che interferiscono con il radar del Typhoon, offre agli L159 l’opportunità di avvicinarsi”. Pip Roberts, Draken Europe’s former RAF pilots, afferma: “Simuliamo enemy aircraft, in modo che la Royal Air Force sia preparata il più possibile. Una volta in aria, copriamo da beyond visual range fino a dogfighting and close-range visual fighting”.