Dassault inaugura una nuova Maintenance Facility in Brasile

Dassault Falcon Jet ha aperto una nuova maintenance, repair and overhaul facility a San Paolo, nel nuovo Catarina Executive International Airport. Il nuovo complesso, Dassault Falcon Jet Sao Paulo-Catarina, sostituisce la Sorocaba facility, aperta nel 2009.

Dassault Falcon Jet è una consociata interamente controllata da Dassault Aviation.

“Sao Paulo-Catarina offre quasi 40.000 piedi quadrati (3.600 metri quadrati) di floor and office space e può ospitare fino a cinque Falcon contemporaneamente. È abbastanza grande da gestire i jet più grandi di Dassault, incluso l’ultra-long range extra widebody Falcon 10X, attualmente in fase di sviluppo.

La struttura è qualificata per gestire maintenance and overhaul operations fino a ‘B’ level checks per i Falcon registrati in Brasile delle Falcon 7X/8X and Falcon 2000 family. È inoltre attrezzato per eseguire Pre-Purchase Evaluations (PPE’s) per i clienti che intendono acquistare un Falcon usato.

Catarina possiede la Repair Station certification dalla Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) del Brasile, dalla FAA e dall’EASA, nonché dalle airworthiness authorities in Argentina, Bermuda e Uruguay. È autorizzata ad eseguire line maintenance and major inspections sui Falcon 50, 900 and 2000 series models, Falcon 7X e Falcon 8X“, afferma Dassault Aviation.

“Oltre a airframe inspections and service, la facility può effettuare carry out engine line maintenance sui CFE-738, Honeywell TFE731 e Pratt & Whitney Canada PW307A, PW307D and PW308C models. È inoltre attrezzata per condurre specialized non-destructive testing (NDT) procedures, come penetrant and eddy current tests. Un full service battery shop può effettuare repair, replace or recharge su main and emergency batteries di Falcon e altri modelli di aeromobili.

Come Sorocaba, Catalina supporterà un AOG ‘Go Team’ addestrato a fornire una rapid mobile response ovunque in Sud America, insieme alle parti e agli strumenti necessari per far volare un Falcon con il minimo ritardo.

A breve distanza da San Paolo, Il Catarina Executive International Airport è il primo international airport del Brasile dedicato alla business aviation. La pista lunga 2.470 metri (8.100 piedi) dell’aeroporto offre instrument approaches.

Negli ultimi cinque anni Dassault ha più che raddoppiato la capacità di supporto globale e modernizzato notevolmente le capacità MRO. Il network comprende ora più di 60 service locations e 15 parts distribution centers in tutto il mondo, nonché i GoTeams necessari per supportare gli aerei dei clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ovunque si trovino”, prosegue Dassault Aviation.

“Per la nostra azienda, il supporto after-market è una parte davvero vitale della ownership experience”, afferma Jean Kayanakis, SVP for worldwide customer service. “Ciò significa mantenere Dassault il più vicino possibile ai propri clienti e offrire tutti i servizi necessari per massimizzare l’up-time e il valore della loro Falcon fleet”.

“L’azienda ha recentemente aperto nuovi importanti MRO centers presso Dubai World Central Airport in Middle East e Kuala Lumpur, Malaysia. Entrambi operano con l’ExecuJet MRO brand, un’altra consociata interamente controllata da Dassault Aviation“, conclude Dassault Aviation.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation – Photo Credits: Marcelo Spatafora – Dassault Aviation)