ACI World: nuovi Vice Presidents che guideranno Events & Commercial Services e Safety, Security and Operations

Airports Council International (ACI) World dà il benvenuto ai nuovi Vice Presidents che guideranno Events & Commercial Services, così come Safety, Security, and Operations, svolgendo un ruolo chiave nel promuovere l’interesse degli aeroporti e fornire valore ai suoi membri globali.

“Pierre Charbonneau è entrato a far parte di ACI World come Vice President of Events and Commercial Services, una nuova posizione volta a migliorare l’offerta di eventi e le strategie commerciali di ACI World.

Con una carriera nel settore dell’aviazione di 35 anni, Charbonneau è un leader esperto esperto nel migliorare l’efficacia commerciale e la customer experience attraverso la collaborazione globale. Entrato in Air Canada nel 1988, ha gestito per 21 anni passenger experience, international operations and commercial alliances. Presso CATSA dal 2009, ha supervisionato le screening operations in Eastern Canada. Dal 2015 al 2021 presso IATA, Charbonneau ha guidato passenger experience initiatives. Presso Aéroports de Montréal, ha diretto delivery and regulatory compliance per Montreal-Trudeau and Mirabel airports. Charbonneau è un ingegnere industriale laureato presso l’Ecole Polytechnique de l’Université de Montréal”, afferma ACI World.

Pierre Charbonneau, ACI World Vice President of Events and Commercial Services, ha dichiarato: “Sono entusiasta di unirmi ad ACI World e non vedo l’ora di contribuire al successo dell’organizzazione a beneficio dei nostri membri e della più ampia comunità aeronautica. Gli eventi eccezionali di ACI World, i programmi e i servizi pertinenti svolgono un ruolo chiave nella missione dell’organizzazione di costruire l’eccellenza aeroportuale in tutto il mondo”.

“Darryl Dowd assume il ruolo di Vice President of Safety, Security and Operations, succedendo a Thomas Romig, che lascia ACI World dopo quasi quattro anni di servizio dedicato.

Dowd, con oltre 20 anni nel settore dell’aviazione, porta una vasta esperienza nel suo nuovo ruolo. Presso la Greater Toronto Airports Authority, è passato dai ruoli operativi alla creazione della hub strategy di successo a Toronto Pearson. Presso la Winnipeg Airports Authority, ha sostenuto un importante Public Private Partnership per Iqaluit Airport, ha istituito il primo ISO 9001 certified airport operations centre canadese e ha reso il Winnipeg Richardson International Airport altamente accessibile ai passeggeri con disabilità. In qualità di COO presso Southport Aerospace Center Inc., Dowd ha guidato gli sforzi verso il raggiungimento di net zero entro il 2035 e ha guidato la digital transformation for IT modernization and cybersecurity”, prosegue ACI World.

Darryl Dowd, ACI World Vice President of Safety, Security and Operations, ha dichiarato: “ACI World è un’organizzazione eccezionale e sono più che entusiasta di contribuire al suo continuo successo. Nel corso della mia carriera ho partecipato a numerosi ACI regional committees e conosco in prima persona i vantaggi che ACI porta agli aeroporti membri in termini di condivisione delle informazioni, collaborazione e promozione dell’eccellenza nel settore dell’aviazione”.

Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General , ha dichiarato: “Diamo un caloroso benvenuto a Pierre Charbonneau come Vice President of Events and Commercial Services e a Darryl Dowd come Vice President of Safety, Security and Operations. Portano una ricchezza di esperienza e competenza nei rispettivi ruoli e siamo fiduciosi che la loro leadership rafforzerà ulteriormente l’impegno di ACI World nel promuovere safety, security and operational excellence, oltre a migliorare la nostra offerta di eventi e le nostre strategie commerciali. Attendiamo con impazienza il loro prezioso contributo alla nostra global membership e alla più ampia comunità aeronautica”.

(Ufficio Stampa ACI World)