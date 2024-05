Bombardier inaugura la nuova Aviator Lounge nel Principato di Monaco

Bombardier ha aperto la nuova Aviator Lounge by Bombardier, strategicamente situata presso lo Yacht Club di Monaco.

“H.S.H. Prince Albert II of Monaco ha inaugurato ufficialmente la Lounge insieme a Pierre Beaudoin, Bombardier’s Chairman of the Board e altri senior leadership members di Bombardier. La nuova lounge offrirà uno spazio accogliente in cui i visitatori potranno conoscere gli aerei, l’eredità e le innovazioni di Bombardier. Gli ospiti di questa lounge esclusiva saranno ospitati dal regional sales team di Bombardier“, afferma Bombardier.

“Siamo immensamente orgogliosi di riaffermare la nostra presenza nella regione con l’apertura della nuova magnifica Aviator Lounge di Bombardier, il primo tailor-made space di questo tipo di qualsiasi jet manufacturer. Siamo onorati di essere così saldamente ancorati all’interno del Monaco Yacht Club, un’istituzione storica e prestigiosa nel cuore del Principato di Monaco”, ha affermato Emmanuel Bornand, Vice President of International Sales, Bombardier. “L’Aviator Lounge è un luogo d’incontro unico. Grazie alla sua posizione, simboleggia l’incontro tra la terra, il mare e l’aria. Ancora più importante, fornisce un luogo accogliente in cui incontrare chiunque voglia fermarsi per conoscere la ricerca innovativa di Bombardier nel campo della sostenibilità, gli ottant’anni di innovazione che hanno portato a performance senza compromessi e da record dei nostri jet, e la nostra pionieristica ricerca su modi più sostenibili di volare”.

“L’Aviator Lounge completa la già forte presenza di Bombardier in tutto il mondo. In Europa, i membri del sales team di Bombardier sono strategicamente dislocati in tutto il continente per essere a disposizione dei clienti ovunque si trovino. Un’ampio network di service facilities comprende due service centres, a London – Biggin Hill e Berlino, e cinque Line Maintenance Stations. Tra queste figurano le stazioni a Nice airport, il secondo più trafficato d’Europa in termini di business aviation, e Le Bourget airport a Parigi.

L’Aviator Lounge, che riflette già la nuova brand identity di Bombardier svelata solo poche settimane fa, è un capolavoro di design. È stata concepita dal famoso architetto parigino Andrea Mosca. Lavorando da una tela bianca, ha concettualizzato uno spazio invitante incentrato sul valore fondamentale di Bombardier: l’importanza delle relazioni autentiche, personali e familiari”, prosegue Bombardier.

“Durante l’inaugurazione dell’Aviator Lounge, gli ospiti hanno anche potuto vedere per la prima volta il nuovo libro ‘Bombardier’, dell’acclamata casa editrice Assouline. Il libro, un’edizione Assouline Ultimate, ripercorre la storia di Bombardier dagli inizi a Valcourt, Québec (Canada), dove il leggendario innovatore Joseph-Armand Bombardier fondò l’azienda negli anni ’20 dopo aver inventato una prima motoslitta, fino alla sua attuale evoluzione come azienda focalizzata esclusivamente sulla progettazione, produzione e assistenza dei migliori business jet del mondo. Il libro è completato dalle riflessioni di Laurent Beaudoin, genero di Joseph-Armand Bombardier, che ha guidato l’azienda dal 1966 al 2008, e di suo nipote Pierre Beaudoin, attuale Chairman of the Board di Bombardier. Grazie alle affascinanti fotografie d’archivio e alle nuove immagini di Guillaume Plisson, i lettori potranno ammirare l’affascinante storia e l’eredità della Canadian business jet company. Il libro sarà in vendita da giugno 2024″, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)