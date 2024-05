Airbus Helicopters supporta la flotta di elicotteri della Sécurité Civile e della Gendarmerie Nationale

Airbus Helicopters e Babcock si sono aggiudicati un contratto per supportare 48 EC145 operati dal French Ministry of Interior. Il contratto di 12 anni che inizia quest’anno è stato firmato con la Direction de la Maintenance Aéronautique (DMAé), l’organizzazione responsabile della manutenzione degli aeromobili operati dal governo francese.

“La Sécurité Civile e la Gendarmerie Nationale svolgono un ruolo chiave nella salvaguardia delle nostre comunità in Francia. Siamo orgogliosi di aver firmato questo contratto, che dimostra la loro fiducia in noi e rafforza la nostra partnership”, ha affermato Romain Trapp, Airbus Helicopters’ Executive Vice President Customer Support and Services. “Misuriamo la nostra responsabilità nel garantire che i loro EC145 siano disponibili 24/7 per le loro missioni critiche”.

Il contratto copre i 33 EC145 operati dalla Sécurité Civile e i 15 EC145 operati dalle Gendarmerie air forces, che sono distribuiti in 41 basi in Francia, comprese cinque basi nei territori francesi d’oltremare. Il contratto copre il supporto tecnico (compresi industry technical representatives che lavorano in loco), la fornitura di pezzi di ricambio, soluzioni logistiche (trasporto di ricambi e gestione delle scorte), gestione dei dati tecnici e supporto software.

Airbus Helicopters e Bacock garantiranno che gli EC145 della Sécurité Civile e della Gendarmerie siano disponibili per le loro missioni critiche al servizio della popolazione francese. Gli EC145 della Securité Civile e della Gendarmerie sono utilizzati per search and rescue, emergency medical services and fire fighting missions. Gli EC145 della Gendarmerie sono impegnati anche in operazioni di polizia.

Airbus è inoltre impegnata nel rinnovamento della flotta di elicotteri della Sécurité Civile e della Gendarmerie. La Sécurité Civile opera già quattro nuovi H145 ordinati nel 2021, supportati anch’essi da Airbus Helicopters e Babcock. Alla fine del 2023 è stato firmato un contratto per 42 H145 per il French Ministry of Interior (36 per la Sécurité Civile e sei per la Gendarmerie). Le consegne degli aeromobili inizieranno nel 2024.

