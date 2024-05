News Brevi – 13.05.2024

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA CAGLIARI ELMAS A ROMA – Un bimbo di un solo giorno di vita, ricoverato presso il Policlinico Universitario Monserrato “Duilio Casula” e bisognoso di cure specialistiche urgenti, è stato trasportato d’urgenza, nel primo pomeriggio, all’aeroporto di Ciampino a bordo di un Falcon 50 dell’Aeronautica Militare, per il successivo ricovero presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù a Roma. Per il volo ambulanza è stato impiegato un equipaggio ed un velivolo del 31° Stormo di Ciampino, uno dei reparti di volo della Forza Armata che assicura 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, velivoli ed equipaggi pronti a decollare in tempi ristretti per questo genere di missioni. Il volo d’urgenza, richiesto dalla Prefettura di Cagliari, è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene in stato di prontezza, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono operativi ogni singolo giorno dell’anno, 24 ore su 24, per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, di organi o equipe mediche o come in questo caso di persone bisognose di trasferimento presso centri di cura specializzati sul territorio nazionale. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi, a supporto dei cittadini, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa. Ove ci siano specifiche necessità operative, l’Aeronautica Militare impiega anche gli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LA BANDA MUSICALE DELL’AERONAUTICA MILITARE AL CONSERVATORIO STATALE DELL’AQUILA – Lunedì 6 maggio l’Ensemble di ottoni e percussioni della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare ha partecipato ad una giornata di seminari musicali rivolti agli studenti del Conservatorio di Musica A. Casella dell’Aquila. L’incontro si è concluso nel tardo pomeriggio con un concerto eseguito nell’auditorium “Paper Concert Hall”. L’iniziativa, voluta dal Direttore e dai docenti del Conservatorio dell’Aquila, ha trovato l’accoglimento da parte della Forza Armata che ha messo a disposizione del progetto alcuni componenti della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare contribuendo così alla realizzazione di un incontro altamente significativo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

TURKISH AIRLINES HA SUPPORTATO L’EVENTO “CATANIA CORRI” – Turkish Airlines ha fornito il proprio sostegno all’evento “Catania Corri”, un’iniziativa dedicata alla promozione dello sport, del benessere e di uno stile di vita attivo nella città di Catania. L’impegno di Turkish Airlines nel promuovere uno stile di vita sano e attivo si riflette nel sostegno a eventi come “Catania Corri”, che incoraggiano la comunità locale a prendersi cura della propria salute attraverso l’attività fisica e il coinvolgimento sportivo. L’energia pulsante della città si è unita alla passione per lo sport nell’attesissimo evento “Corri Catania”, che si è tenuto dal 9 al 12 maggio per le strade del capoluogo etneo. L’evento, organizzato da ‘In corsa’ SSD, con il patrocinio del Comune di Catania, ha preso il via giovedì 9 maggio con una quattro giorni ricca di iniziative che si sono svolte presso il Corri Catania Village e hanno visto il culmine domenica 12 maggio con la corsa/camminata di solidarietà. La “Corri Catania” è molto più di una semplice corsa podistica: è un’esperienza coinvolgente che unisce la comunità, promuovendo uno stile di vita attivo e la solidarietà tra i partecipanti. Con percorsi adatti a tutti i livelli di fitness e un’ampia gamma di attività collaterali: dal concorso “Colori e parole” a “Dona una maglietta” passando per il “torneo di street soccer cup”. Ma anche judo, karate, musica, corsa, sollevamento pesi e tanto divertimento. Insomma, “Corri Catania” non è solo una corsa ma un festival che è diventato sempre più grande anno dopo anno. Corri Catania non è solo un’occasione per mettere alla prova le proprie capacità fisiche, ma anche per sostenere cause benefiche. D’altra parte Turkish Airlines ha già un legame stretto con la città etnea da dove vola con 7 frequenze settimanali portando nella città siciliana turisti da tutto il mondo.

AERONAUTICA MILITARE, CESMA: A PALAZZO AERONAUTICA IL CONVEGNO SULLA SICUREZZA DEGLI ASSETTI AEROSPAZIALI – Mercoledì 08 maggio si è tenuto, presso l’Auditorium di Palazzo Aeronautica a Roma, il convegno sul tema della sicurezza degli assetti spaziali e le possibili risposte alle minacce, organizzato dal Centro Studi Militari Aerospaziali “Giulio Douhet” (CESMA) dell’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia, con il patrocinio dell’Aeronautica Militare. I lavori del convegno sono stati avviati dal Gen. S.A. (r) Giovanni Fantuzzi, Direttore del CESMA, che ha voluto sottolineare la fondamentale capacità della Forza Armata di aver intuito sin da subito l’importanza della sicurezza nell’ambito aerospaziale. Lo spazio è un dominio complesso, conteso e competitivo che torna a rivestire un ruolo di primaria importanza con l’ingresso di nuovi e numerosi attori, sia civili che militari. Tale rilevanza amplifica le ripercussioni sulla sicurezza nazionale e internazionale che eventuali minacce verso gli assetti spaziali comporterebbe e per questo motivo è importante prevenire i rischi andando ad agire sulla loro sicurezza e incolumità fisica provenienti da minacce intenzionali e non. Tra i relatori intervenuti erano presenti o collegati da remoto numerose personalità del mondo istituzionale, industriale e militare, tra cui il Generale di Brigata Aerea Davide Cipelletti, Capo Ufficio Generale Spazio dello Stato Maggiore della Difesa, e il Generale di Squadra Aerea Claudio Gabellini, Comandante del Comando delle Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: 15° SEMINARIO DEI PRESIDENTI E SOTTUFFICIALI GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA – Dal 06 al 10 maggio 2024, 17 Sottufficiali, di recente subentrati nell’incarico di Presidente dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa nei rispettivi Reparti di appartenenza, hanno svolto alla Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare il 15° Seminario per i Presidenti SGMT per acquisire gli strumenti necessari per adempiere al meglio al nuovo e delicato incarico. Il Comandante la Scuola Specialisti dell’A.M., Col. Francesco Sassara, nell’indirizzo di saluto, oltre all’inevitabile “ben tornati a casa”, ha concentrato l’attenzione sulla funzione di raccordo assicurata dai Presidenti, per la loro naturale funzione di enfatizzazione degli stati d’animo della base e, contemporaneamente, di impulso, verso la base, dell’azione di Comando espressa dal vertice. Nel corso delle prime due giornate del seminario, seguendo lo schema già collaudato in precedenti seminari, con il supporto di Formatori alla Leadership e alle Metodologie Esperienziali provenienti da Enti dell’A.M., i partecipanti hanno svolto numerose attività di tipo “esperienziale” che hanno consentito l’emergere di varie dinamiche relazionali all’interno del gruppo che hanno rappresentato un momento di crescita ed arricchimento per ciascuno, facilitando così il team building e stimolando l’apprendimento di strategie di problem solving. I Presidenti, nel corso del seminario, hanno incontrato anche Autorità di vertice della Forza Armata: in particolare, il Gen. B.A. Alberto Surace, Capo del 1° Reparto “Ordinamento e Personale” dello Stato Maggiore Aeronautica intervenuto in qualità di Presidente della Commissione Permanente Avanzamento Sottufficiali e Graduati dell’A.M., il Gen. Isp. Capo (AUS) Basilio Di Martino, Presidente dell’Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori (O.N.F.A.) e Don Antonio Coppola, Vicario Episcopale per l’Aeronautica Militare (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: COMANDO LOGISTICO E POLITECNICO DI MILANO PER OTTIMIZZARE LA LOGISTICA DELLE MANUTENZIONI – Martedì 7 e mercoledì 8 maggio, presso le sedi di Pratica di Mare e di Acquasanta del Reparto Sistemi Informativi Automatizzati (Re.S.I.A.), sono continuate le attività legate al progetto “Pianificazione Avanzata Flotta AM (PAFAM)”, nuova collaborazione fra i ricercatori del Politecnico di Milano e il personale tecnico della 3ª Divisione del Comando Logistico, che si pone l’obiettivo di ottimizzare le catene logistiche di manutenzione delle linee volo grazie ai più moderni sistemi di elaborazione e alla piattaforma di supercalcolo dell’Aeronautica Militare. Il PAFAM, progetto avviato nel luglio 2023, ha lo scopo di realizzare un sistema innovativo che automatizzi la gestione della manutenzione delle diverse linee di volo gestite dai Reparti Manutenzione Velivoli (RMV), rispettandone i vincoli tecnici specifici. Questo strumento all’avanguardia consentirà una distribuzione più equa e razionale delle risorse, riducendo i costi di manutenzione complessivi e migliorando complessivamente l’efficacia e la prontezza operativa delle flotte aree. Questa sinergia tra la componente militare e accademica rappresenta un passo significativo verso l’innovazione e l’efficienza nell’ambito della logistica militare. Grazie alla collaborazione tra il Comando Logistico e il Politecnico di Milano, il Progetto PAFAM si configura come un esempio tangibile di come il connubio tra le competenze provenienti da diverse realtà possa portare a soluzioni all’avanguardia, garantendo una gestione ottimale delle risorse e una maggiore prontezza operativa. In questo contesto, il Re.S.I.A. è stato coinvolto per mettere a disposizione sia le conoscenze in ambito IT e sia la potenza di calcolo dell’High Performance Computing Cluster (HPCC) di Pratica di Mare (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SCUOLA MARESCIALLI DELL’AERONAUTICA MILITARE: I LUDI SPORTIVI 2024 VANNO AL 25° CORSO FOBOS II – Giovedì 9 maggio 2024, con la fatica e le emozioni della corsa campestre e con la successiva cerimonia di premiazione presieduta dal Comandante della Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare e dell’Aeroporto di Viterbo, Col. Gianluca Spina, si sono conclusi i “Ludi sportivi 2024” intitolati alla memoria dell’Av. Sc. Giulia Incisa della Rocchetta. Alla cerimonia erano presenti tra gli altri, il Col. Dario Ricci, Comandante dei Corsi, ed il Sig. Ottaviano Incisa della Rocchetta, padre della compianta Giulia alla cui memoria i ludi sono intitolati. Ai Ludi 2024, svoltisi nella settimana dal 6 al 9 maggio 2024, hanno partecipato i due corsi Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare presenti in sede: il 25° Fobos II ed il 26° Gladius II. Al termine di quattro giorni di gare, durante le quali l’aspetto agonistico è, spesso, andato a braccetto con momenti di puro divertimento, la competizione è stata nettamente appannaggio della formazione del 25° Corso Fobos II che ha trionfato con 19 punti rispetto ai 12 degli avversari. In dettaglio il 25° Corso Fobos II si è aggiudicato la staffetta di atletica maschile, la partita di basket, quella di volley maschile, la campestre e la sommatoria delle prove individuali (addominali, 2000 mt di atletica, piegamenti e 50 s.l. di nuoto). Il 26° Corso Gladius II ha, invece, trionfato nella staffetta di atletica femminile, nel volley femminile e in entrambe le staffette di nuoto, sia maschile che femminile (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL PRESIDENTE ENAC AL CENTENARIO DELL’AEROPORTO DI CATANIA – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha presenziato alla cerimonia per il centenario dell’Aeroporto di Catania Fontanarossa con Giovanna Candura, Presidente di SAC, l’On. Gaetano Galvagno, Presidente dell’ARS, il Sindaco di Catania Enrico Trantino, il Prefetto Maria Carmela Librizzi, il Com. Emanuele Di Francesco, l’AD di SAC, Nico Torrisi e il Presidente di Assaeroporti, Carlo Borgomeo. Il Presidente Di Palma: “In questi primi cento anni di storia, l’aeroporto di Catania, che ha superato il traguardo dei 10 milioni di passeggeri, ha potenziato la mobilità della Sicilia, con voli nazionali e internazionali, a beneficio dell’economia del territorio. Questa storica base logistica, favorita, negli ultimi 25 anni, dal processo di privatizzazione e liberalizzazione del trasporto aereo rappresenta una scommessa vinta. Quella che poteva apparire una cattedrale nel deserto nel 2000 è divenuta oggi un’infrastruttura di rilevanza strategica. Importanti interventi infrastrutturali, di ampliamento dello scalo e di integrazione intermodale con la linea ferroviaria, consolideranno la sua vocazione quale polo di riferimento nel cuore del Mediterraneo”.

IBERIA RINNOVA IL SUO ACCORDO CON LA FEDERAZIONE SPAGNOLA DI PALLACANESTRO – Il CEO e Presidente di Iberia, Marco Sansavini, e la presidente della Federazione spagnola di pallacanestro, Elisa Aguilar, hanno firmato lunedì l’accordo per il rinnovo del contratto di sponsorizzazione per i prossimi quattro anni. Un rapporto che tra le due istituzioni prosegue ininterrotto dal 2014. La firma è avvenuta presso Espacio Iberia, il pop-up store che la compagnia aerea ha aperto nel cuore di Madrid. Iberia e FEB hanno unito le loro strade nel 2014, con la celebrazione della Coppa del Mondo Maschile svoltasi nel Paese. Successivamente, l’accordo è stato rinnovato in occasione della Coppa del Mondo femminile 2018 a Tenerife. Questo lunedì Marco Sansavini ed Elisa Aguilar hanno prolungato l’unione fino al 2028. Iberia continua ad essere sponsor e compagnia aerea ufficiale della FEB e delle squadre nazionali spagnole, entrambe le squadre assolute femminili e maschili, come le categorie inferiori. Con questo accordo, Iberia collabora con la Federazione spagnola di pallacanestro in un nuovo ciclo olimpico, che comprende gli Eurobasket maschili e femminili 2025, la Coppa del Mondo femminile in Germania 2026, la Coppa del Mondo maschile in Qatar 2027 e le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Marco Sansavini, presidente di Iberia, ha affermato: “Questo accordo è il miglior esempio del nostro fermo impegno a favore dello sport spagnolo e del progetto Talent on Board, con cui Iberia valorizza il suo obiettivo di generare prosperità collegando le persone e contribuendo a dare visibilità al talento spagnolo e in spagnolo. Iberia è uno degli sponsor più longevi della FEB e siamo lieti di continuare a portare le nostre squadre in giro per il mondo”.

DELTA AIR LINES: PIU’ DI 80 ROTTE INTERNAZIONALI QUESTA ESTATE – Con l’avvicinarsi dell’estate, Delta è pronta per un inizio vivace con quasi 3 milioni di clienti pronti a prendere il volo durante il periodo del Memorial Day, dal 23 al 27 maggio – un aumento del 5% rispetto allo scorso anno. Con il suo più grande programma internazionale operativo fino ad oggi, gli ultimi miglioramenti di viaggio di Delta garantiranno un’esperienza di prim’ordine, portando i passeggeri verso le loro destinazioni di viaggio preferite in tutto il mondo. Novità di questa stagione, i clienti in partenza da Atlanta, Detroit, Los Angeles, LaGuardia e New York-JFK possono optare per l’ID digitale Delta all’interno del proprio profilo SkyMiles per accelerare il processo di sicurezza. E i passeggeri possono aspettarsi un’esperienza di imbarco senza interruzioni grazie al nuovo sistema di imbarco numerato di Delta, volto a fornire maggiore chiarezza alla sequenza di imbarco. Delta ha inoltre recentemente lanciato l’aggiornamento più completo dal 2019 alla sua app Fly Delta con Fly Delta 6.0, introducendo una serie di miglioramenti volti a migliorare l’efficienza e consentire ai viaggiatori di gestire i propri viaggi con facilità. I clienti potranno godere delle espansioni dei Delta Sky Club di Miami e LaGuardia (15 maggio) e della tanto attesa Delta One Lounge a New York-JFK, che farà il suo debutto a giugno 2024. Quest’estate, i viaggiatori avranno più opportunità di viaggiare ovunque i loro itinerari li portino, con oltre 1.770 voli settimanali verso 80 destinazioni internazionali, un aumento della capacità di circa il 6% sia nei posti domestici che internazionali rispetto al 2023. Quest’anno Delta ha lanciato e riavviato più di 80 rotte in tutto il mondo, rendendo più facile che mai esplorare le destinazioni ambite quest’estate, comprese le rotte verso luoghi famosi come Londra, Roma e Dublino, che sono tutte in cima alla lista annuale di Delta delle destinazioni internazionali più gettonate.

SCHIPHOL, KLM E ROYAL NETHERLANDS MARECHAUSSEE SODDISFATTI PER L’ANDAMENTO DELLE MAY HOLIDAY – Schiphol, KLM e il Royal Netherlands Marechaussee ripensano con soddisfazione alle vacanze di maggio. Tutti e tre lodano gli sforzi congiunti e la cooperazione che hanno assicurato ai viaggiatori un viaggio piacevole. “È fantastico vedere che tutti i nostri sforzi congiunti hanno contribuito a far sì che le vacanze di maggio si svolgessero senza intoppi. Grazie al buon flusso di viaggiatori, molti di loro probabilmente non si saranno nemmeno resi conto di quanto fosse incredibilmente affollato. Eravamo ben preparati, ma lo erano anche i nostri viaggiatori. Sono orgoglioso di tutti i dipendenti che hanno contribuito a questo grande risultato. Abbiamo iniziato bene e non vedo l’ora che arrivi l’estate”, afferma Patricia Vitalis, Executive Director Airport Operations at Schiphol. “Le vacanze di maggio stanno diventando un momento sempre più popolare per andare in vacanza tra gli olandesi. I nostri aerei erano pieni. Grazie agli sforzi di tutti i dipendenti KLM, nonché di quelli che lavorano per Schiphol, Royal Netherlands Marechaussee e LVNL, siamo stati in grado di offrire ai passeggeri un piacevole viaggio. Questo è stato il nostro primo momento di punta prima delle impegnative vacanze estive. Sono contento di come è andata e sono fiducioso che passeremo una buona estate”, afferma Maarten Stienen, COO & Managing Director at KLM Royal Dutch Airlines. “Per noi le vacanze di maggio sono il periodo più impegnativo dell’anno. Il lavoro alle frontiere è una vera specializzazione e, per quanto impegnativo, non facciamo alcuna concessione quando si tratta di sicurezza a Schiphol. Quest’anno abbiamo ricevuto ulteriore supporto da parte dei colleghi di altre Marechaussee brigades a Schiphol, assicurandoci di avere sempre personale sufficiente. Inizialmente la nostra capacità si concentrava principalmente sui passeggeri in partenza, ma alla fine della vacanza l’abbiamo spostata sui passeggeri in arrivo”, afferma il Colonel Jeffrey van Horn, Coordinator Schiphol at Royal Netherlands Marechaussee. Prima delle vacanze di maggio, queste tre parti hanno lavorato a stretto contatto con tutti gli altri partner dell’aeroporto per prepararsi. Hanno condiviso tra loro i dati rilevanti, hanno esaminato il modo migliore per affrontare i momenti di punta e hanno lavorato insieme per informare i passeggeri in modo tempestivo ed efficace. Tutte le parti sono rimaste in stretto contatto, anche presso l’Airport Operations Centre. Quasi 788.000 passeggeri in partenza e in transito hanno volato con KLM durante le vacanze di maggio. 415.000 viaggiatori KLM sono arrivati a Schiphol dal 26 aprile al 12 maggio. Transavia ha trasportato 145.000 vacanzieri in partenza e 135.000 in arrivo.