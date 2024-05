Lufthansa Technik: esclusivo base maintenance support per la Airbus A320 family fleet di Eurowings

Lufthansa Technik fornirà un completo base maintenance support per la Airbus A320 family fleet di Eurowings. L’accordo è stato recentemente firmato con Eurowings Technik, il technical operations department della compagnia aerea. Due linee esclusive presso Lufthansa Technik Budapest e due linee aggiuntive presso Lufthansa Technik Sofia saranno dedicate a soddisfare diversi letter checks su circa 40 aeromobili Eurowings durante le stagioni invernali dei prossimi anni.

Eurowings e Lufthansa Technik possono vantare una collaborazione pluriennale, che comprende component services and engine services per diversi tipi di motore. Inoltre, Eurowings è stato uno dei primi utenti di AVIATAR di Lufthansa Technik e dal 2019 beneficia dei vantaggi delle soluzioni digitali per le operazioni tecniche.

Matthias Gruber, Vice President Technical Fleet Management Eurowings and Managing Director of Eurowings Technik, ha dichiarato: “Sulla base della nostra collaborazione di lunga data, siamo lieti del nuovo base maintenance contract con Lufthansa Technik, che ci consentirà di continuare a garantire gli high quality standards nell’affidabilità tecnica dei nostri aerei. Ci dà anche la flessibilità di cui abbiamo bisogno per preparare la nostra flotta per l’estate durante la stagione invernale”.

Marcus Motschenbacher, Vice President and Chief Commercial Officer Aircraft Maintenance Services at Lufthansa Technik, ha aggiunto: “La continua fiducia di Eurowings e la dedizione di quattro linee dimostrano che i nostri base maintenance services and aircraft modification programs sono adattati alle esigenze dei nostri clienti. Non vediamo l’ora di continuare la nostra fiduciosa collaborazione”.

Eurowings opera una all-Airbus A320 family fleet composta da oltre 100 aeromobili. Questi comprendono i modelli A319, A320, A320neo, A321 e A321neo.

Il Lufthansa Technik base maintenance network è composto da cinque strutture principali in tre continenti, che servono un’ampia gamma di clienti provenienti da tutto il mondo con base maintenance services. Ciò include customized maintenance plans e processi ottimizzati per C-, IL- o D-checks, e per short-, medium-, and long-haul aircraft. Con Lufthansa Technik Budapest, Lufthansa Technik Malta e Lufthansa Technik Sofia, tre strutture sono situate in Europa, Lufthansa Technik Puerto Rico nelle Americhe e Lufthansa Technik Philippines in Asia.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)