Lufthansa Group presenta a Bruxelles quattro ‘Yes to Europe’ aircraft

Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Eurowings hanno presentato congiuntamente alla stampa e al pubblico a Bruxelles quattro aerei con uno speciale European design. Erano presenti la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola e il CEO di Lufthansa Group, Carsten Spohr, che si sono espressi a favore di un’Europa forte e libera.

“Lufthansa Group ha inviato ieri a Brussels Airport un messaggio chiaro e forte per un’Europa forte, quando quattro Airbus A320 in livrea speciale di Lufthansa Airlines, Austrian Airlines, Brussels Airlines ed Eurowings si sono incontrati contemporaneamente. Tutti e quattro gli aerei portano lo ‘Yes to Europe’ slogan e l’European circle-of-stars emblem ai lati della fusoliera. Il messaggio di questa iniziativa congiunta in vista delle prossime elezioni europee: Take a stand – strengthen democracy.

Per l’occasione si sono riuniti a Brussels Airport circa 100 invitati. Tra gli ospiti c’erano la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e il Primo Ministro del Belgio Alexander De Croo, che si sono espressi entrambi a favore di un’Europa forte e libera”.

Carsten Spohr, CEO di Lufthansa Group, ha dichiarato: “Presto milioni di cittadini avranno l’opportunità di plasmare il futuro dell’Unione Europea. Ora più che mai spetta a tutti noi utilizzare i nostri voti alle elezioni europee per difendere la democrazia e un continente unito e libero. Questo è il prerequisito per una posizione forte e un’economia forte”.

“I quattro Airbus A320 di Lufthansa Group con la livrea speciale e lo ‘Yes to Europe’ slogan operano ormai da diverse settimane in tutto il continente europeo, fungendo da ambasciatori volanti dell’European idea nel periodo precedente alle elezioni europee. In quanto European airline group, Lufthansa Group sta cercando di incoraggiare le persone a votare in queste elezioni e anche di fare una propria chiara dichiarazione a sostegno di un’Europa forte.

Le elezioni al Parlamento europeo si terranno dal 6 al 9 giugno 2024″, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Brussels Airlines – Photo Credits: Lufthansa Group – Brussels Airlines)