News Brevi – 15.05.2024

VUELING: SONDAGGIO SUGLI OGGETTI DIMENTICATI A BORDO – Vueling informa: “L’entusiasmo per il viaggio, le chiacchiere con i propri compagni di volo, il bisogno di rifocillarsi all’arrivo o la più semplice distrazione. Mille possono essere le ragioni che portano ad abbassare la guardia ed esporsi all’errore quando si viaggia in aereo, incluso il rischio di dimenticare oggetti in volo. È su questo che si è concentrato un curioso sondaggio commissionato da Vueling, parte del gruppo IAG, che, su un campione di 1.000 italiani, ha individuato l’identikit del viaggiatore più distratto: si tratta per la maggior parte di uomini col 62,5%, rispetto alle donne che col 37,5% si dimostrano meno propense a dimenticare effetti personali in viaggio; a livello di provenienza, il viaggiatore più distratto è del Sud o delle isole col 38,9%, seguito dal 38,2% proveniente dal Nord e il 22,9% dal Centro; infine, a livello anagrafico, “vince” la fascia d’età 25-35 anni col 29,9%, seguita dal 26,4% di chi ha tra i 46 e i 55 anni, il 25,7% tra i 36 e i 45 anni e a chiudere la classifica gli adulti tra i 56 e i 65 anni con il 18%. Al tempo stesso, si delinea grazie al sondaggio anche l’identikit del viaggiatore più attento e diligente, che ha dichiarato dunque di non aver mai perso nulla a bordo di un aereo: primo posto per le donne col 51,6%, a fronte del 48,4% degli uomini; i più ligi provengono principalmente dal Nord, col 49%, seguiti dai partecipanti del Sud o delle isole col 32,1% e quelli del Centro col 18,9%; a livello anagrafico, infine, in testa la fascia d’età 46-55 anni col 29,6%, secondo e terzo posto rispettivamente per i 56-65 anni col 28,1% e 25-35 anni col 21,4% e a chiudere il range 36-45 anni con il 20,9%. Per evitare queste dimenticanze, Vueling consiglia di tenere addosso gli effetti personali essenziali e di fare una lista di ciò che si porta a bordo, leggendola e controllando diverse volte prima di scendere dall’aereo. Naturalmente, in caso comunque si scordi qualcosa a bordo, la compagnia è a disposizione per procedere con il recupero”.

PIPER AIRCRAFT ANNUNCIA UN APPROVED SERVICE CENTER IN FRANCIA – Ad Aero Friedrichshafen, Piper Aircraft, Inc. e l’Authorized Piper Dealer, Flying Smart Aero, hanno annunciato la nomina di Troyes Aviation come Approved Piper Service Center in France. Fondata nel 1973 da Françoise Horiot e trasferita a una nuova proprietà nel 2023, Troyes Aviation è una fully-owned subsidiary di JGH SAS e della sister Company of JG AVIATION, Authorized Pilatus Service Centre for France. “Flying Smart è orgogliosa di aggiungere Troyes Aviation al nostro consolidato network di approved service centers, che coprono la Francia”, afferma David Fabry, Dealer Principal at Flying Smart. “Con la sua comoda posizione e competenza, ciò faciliterà la manutenzione della French Piper fleet, dall’Archer fino al nuovo M700 FURY”. Negli ultimi 50 anni, Troyes Aviation si è costruita una reputazione per la fornitura di servizi impeccabili e l’approccio innovativo della sua leadership, garantendo un vantaggio competitivo nel premium general aviation market. L’impegno del management per l’innovazione continua include la manutenzione degli ultimi modelli di aeromobili, la fornitura di formazione continua al personale e la conduzione delle operazioni in modo dinamico, pragmatico e incentrato sull’uomo, dando sempre priorità alla soddisfazione del cliente. “Siamo entusiasti di far crescere il nostro worldwide service provider network con l’aggiunta di Troyes Aviation. Il nostro obiettivo è fornire a clienti e proprietari una exceptional ownership experience, assicurando che abbiano il supporto tecnico e le competenze necessarie per mantenere i loro aerei”, ha affermato Ron Gunnarson, VP of Sales, Marketing & Customer Support at Piper Aircraft. “Siamo sempre alla ricerca di modi per innovare e supportare i clienti in tutto il mondo e siamo grati a Flying Smart e David Fabry per aver formato questa nuova service center partnership”.

TEXTRON eAVIATION ACQUISISCE AMAZILIA AEROSPACE – Textron eAviation Inc., un business segment di Textron Inc., ha annunciato che Textron eAviation GmbH ha acquisito sostanzialmente tutte le attività di Amazilia Aerospace GmbH, uno sviluppatore di digital flight control, flight guidance and vehicle management systems for civil manned and unmanned aircraft. “Siamo entusiasti di accogliere i dipendenti di talento e le tecnologie innovative di Amazilia Aerospace nel team Textron eAviation”, ha affermato Kriya Shortt, Presidente e CEO del Textron eAviation segment. “Questa integrazione rappresenta il nostro continuo impegno nel superare i limiti della tecnologia per fornire soluzioni eccezionali ai nostri clienti”. Con questa integrazione, la forza lavoro qualificata di Amazilia Aerospace composta da circa 30 dipendenti e le strutture con sede a Monaco, Germania, si uniscono a Textron eAviation GmbH, parte del segmento di business Textron eAviation di Textron Inc. “Questa acquisizione conferma il duro lavoro e la dedizione del nostro team”, ha affermato Christoph Dörhöfer, Presidente e Amministratore delegato di Amazilia Aerospace. “Non vediamo l’ora di entrare a far parte di un’azienda appassionata quanto noi del progresso della tecnologia aeronautica”. Questa aggiunta rafforza le capacità interne di Textron eAviation, supportando la sua attenzione ad avere un impatto positivo sulla prossima generazione di voli. L’ex team di Amazilia Aerospace lavorerà a stretto contatto con il team Pipistrel di Textron eAviation su velivoli come Surveyor e Nuuva.

BAE SYSTEMS SVILUPPA IL DUAL BAND DECOY (DBD) – BAE Systems è stata selezionata dalla U.S. Navy per sviluppare Dual Band Decoy (DBD), una delle radio frequency (RF) countermeasures più avanzate al mondo. DBD è un RF self-protection jammer all’avanguardia che protegge i fighter jets dagli attacchi nemici. Ampliando le capacità del collaudato AN/ALE-55 Fiber-Optic Towed Decoy di BAE Systems, il DBD è costituito da una towed unit collegata tramite cavo in fibra ottica all’electronic warfare equipment a bordo dell’aereo. Fornisce la più recente jamming technology per disturbare i radar nemici e attirare i missili lontano dall’aereo. Il DBD può essere lanciato dal pilota o automaticamente in risposta alle minacce, offrendo protezione critica in uno spazio aereo altamente conteso. “Con Dual Band Decoy, stiamo sfruttando gli anni di missione si successo dell’ALE-55 come high-powered jamming system”, afferma Don Davidson, director of the Advanced Compact Electronic Warfare Solutions product line at BAE Systems. “Dual Band Decoy offre un’ampia capacità che può essere installata su una varietà di velivoli ed è aggiornabile per affrontare le minacce future”. DBD è parte integrante del BAE Systems Intrepid Shield™ approach, per creare una sfera protettiva attorno alle piattaforme in highly contested battlespaces contesi utilizzando l’intero spettro elettromagnetico per rilevare, sfruttare e contrastare le minacce. Il DBD sarà inizialmente operato sugli U.S. Navy F/A-18E/F Super Hornet.

L’EASA PUBBLICA LE ISSUE 2 E 3 DELLE EASY ACCESS RULES FOR MASTER MINIMUM EQUIPMENT LIST – L’EASA ha pubblicato le Issue 2 and Issue 3 delle Easy Access Rules for Master Minimum Equipment List (EAR for CS-MMEL). La Issue 2 dell’EAR for CS-MMEL incorpora certification specifications (CSs) and guidance material (GM) delle CS-MMEL Issue 2, introdotte dalla ED Decision 2020/012/R. La Issue 3 include la ED Decision 2021/008/R, che ha emesso la CS-MMEL Issue 3. Essendo generato attraverso la piattaforma eRules, il documento sarà aggiornato regolarmente per recepire ulteriori modifiche ed evoluzioni delle CS e delle GM.

ROLLS-ROYCE PER L’INTERNATIONAL DAY OF FAMILIES – Rolls-Royce informa: “L’International Day of Families è una giornata mondiale di celebrazione istituita dalle Nazioni Unite per evidenziare l’importanza delle famiglie nelle nostre società e le diverse sfide economiche, sociali e demografiche che potrebbero dover affrontare. In Rolls-Royce stiamo sostenendo la diversità delle strutture familiari e le loro esigenze all’interno delle nostre comunità, cercando in che modo possiamo fornire loro la flessibilità di cui hanno bisogno. Ci concentriamo sulla creazione di spazio per lo sviluppo professionale, l’alleanza e la comunità all’interno delle nostre attività. Sostenere le famiglie di ogni forma e dimensione è fondamentale per raggiungere questo obiettivo, che si tratti di lavoratori che si prendono cura dei bambini, parenti anziani o altre persone a carico. Sappiamo che il futuro del lavoro è una questione di equilibrio, quindi sostenere un modo di lavorare flessibile, ove possibile, fa parte della nostra promessa a tutto il nostro personale. Essere sul posto di lavoro è importante per la collaborazione, l’apprendimento, l’accesso agli strumenti di cui abbiamo bisogno, il nostro benessere e l’interazione unica che deriva dallo stare con gli altri. Ma trovare il giusto equilibrio che supporti le esigenze individuali consente a molte delle nostre persone di ottenere risultati migliori e ci consente di attrarre e trattenere una gamma più diversificata di persone di talento. La nostra Families & Carers Alliance sostiene le famiglie e gli accompagnatori aiutando a promuovere e condividere informazioni sul lavoro flessibile, in modo che le nostre persone possano trovare il modo giusto per dare il meglio di sé. La giornata di oggi offre anche una grande opportunità per sostenere le famiglie nelle nostre comunità più ampie in tutto il mondo. Nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Canada, stiamo effettuando raccolte presso le banche alimentari e raccogliendo altri articoli che forniranno aiuto alle famiglie che ne hanno bisogno. Riconosciamo che c’è ancora molta strada da fare per trasformare il futuro del lavoro in realtà e farlo funzionare per le nostre persone e per la nostra azienda. Ecco perché ci siamo iscritti nell’All Party Parliamentary Group (APPG) for Flexible & Family Friendly Working. L’APPG offre uno spazio costruttivo e collaborativo per i politici e le altre parti interessate per discutere questioni chiave, con l’obiettivo di trovare soluzioni pratiche e promuovere cambiamenti politici positivi che renderanno la flessibilità comune in tutti i settori. Rolls-Royce è già membro aziendale della National Working Families Charity del Regno Unito, che ha lavorato per riunire l’APPG”.

DELTA COLLBORA PR IL TERZO ANNO CONSECUTIVO CON LA BEST DEFENCE FOUNDATION CON UNO SPECIALE VOLO CHARTER PER LA NORMANDIA – È il terzo anno consecutivo che Delta collabora con la Best Defense Foundation per onorare i veterani della Seconda Guerra Mondiale, con uno speciale volo charter per la Normandia. Quest’anno sarà davvero speciale in quanto celebra l’80° anniversario del D-Day, che catalizzò la fine della guerra in Europa.

DELTA RILASCIAL IL 2023 ESG REPORT – Il 2023 Environmental, Social and Governance report di Delta condivide il modo in cui la compagnia aerea globale, guidata dai valori, sta creando un luogo di lavoro più sicuro ed equo che rifletta le comunità che serve, promuovendo allo stesso tempo un futuro di viaggio più sostenibile. “Nel 2023, le persone di Delta Air Lines hanno guidato il settore, rafforzando il nostro brand globale di fiducia offrendo costantemente eccellenza operativa, prestazioni finanziarie senza pari e il servizio accogliente, premuroso ed elevato che i nostri clienti meritano”, ha affermato il CEO, Ed Bastian. “Ancora una volta, i valori di lunga data di Delta di mettere sempre le persone al primo posto ci distinguono dalla concorrenza”. “In Delta la sicurezza è al primo posto, sempre. Fornire operazioni sicure e protette è un obbligo fondamentale nei confronti dei clienti, dei colleghi e delle comunità che Delta ha il privilegio di servire. Come compagnia aerea, operare in modo sicuro e protetto è il fondamento non negoziabile del lavoro quotidiano di Delta. Delta è orgogliosa di aver trasportato più di 190 milioni di passeggeri nel 2023, ottenendo al contempo un pluripremiato tasso di arrivi puntuali. Le oltre 100.000 persone di Delta sono ciò che distingue il brand. Ecco perché la compagnia aerea ha investito strategicamente nell’attrarre, trattenere e sviluppare dipendenti che incarnano la “Delta Difference”. Sebbene ci siano sempre progressi da fare, Delta continua ad agire a sostegno dei suoi obiettivi di diversità, equità e inclusione per le sue persone e le comunità che serve. Accelerare il lavoro per offrire esperienze di viaggio più sostenibili è positivo per il pianeta, le comunità e le imprese. La strategia a lungo termine di Delta per decarbonizzare le operazioni della compagnia aerea e la catena del valore supporta il suo obiettivo di raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050. Delta ha compiuto passi avanti significativi nel suo percorso verso la sostenibilità nel 2023”, afferma Delta. “In Delta, crediamo che ciò che viene misurato venga fatto, quindi la nostra strategia di sostenibilità abbraccia traguardi a breve, medio e lungo termine per guidare ciò che voliamo, come voliamo e il carburante che utilizziamo, il tutto supportando le esperienze elevate che i clienti si aspettano”, afferma Amelia DeLuca, Chief Sustainability Officer. Creare un business più sostenibile e inclusivo è un viaggio. Nell’ambito del costante impegno di Delta verso la trasparenza, la compagnia ha iniziato a condividere i Corporate Responsibility Reports nel 2009. Per gli ultimi aggiornamenti sui progressi ESG di Delta, visitare: https://www.delta.com/content/www/esg/en/2023/home.html.