AeroSHARK è stato implementato con successo sull’intera flotta Boeing 777 di SWISS

Swiss International Air Lines (SWISS) ha fornito costantemente alla sua flotta di aerei a lungo raggio Boeing 777-300ER la fuel-saving AeroSHARK technology, da quando il primo aereo così equipaggiato ha effettuato il primo scheduled AeroSHARK flight al mondo nell’ottobre 2022 (leggi anche qui). L’ultimo membro della SWISS Boeing 777 fleet, HB-JNF, ha ricevuto il suo ‘sharkskin’ film all’inizio di questo mese. Tutti i 12 aerei sono ora in servizio con la nuova tecnologia innovativa.

Il transparent AeroSHARK film viene applicato alla fusoliera e alle engine nacelles dell’aereo. Con i suoi ‘riblets’ profondi pochi micrometri allineati all’airflow, la pellicola replica l’hydrodynamic skin di uno squalo, riducendo la resistenza dell’aria in volo di circa l’1%. Di conseguenza, anche se solo una parte della sua flotta Boeing 777 era dotata della nuova tecnologia, lo scorso anno AeroSHARK ha ridotto il consumo di cherosene di SWISS di oltre 2.200 tonnellate, con una concomitante riduzione di circa 7.100 tonnellate delle emissioni di CO2 della compagnia aerea.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati che abbiamo ottenuto fino ad oggi con AeroSHARK”, afferma Claus Bauer, SWISS’s Head of Technical Fleet Management. “Siamo inoltre orgogliosi di essere la prima compagnia aerea al mondo ad aver dotato un’intera flotta di aerei con questa tecnologia innovativa. Su ogni aereo occorre circa una settimana per applicare l’AeroSHARK film, che richiede una lavorazione di alta precisione da parte del nostro personale. Sono lieto che il nostro impegno nei confronti di questa tecnologia stia dando risultati così positivi e consenta a noi di SWISS di compiere un ulteriore passo sostanziale nel rendere le nostre operazioni di volo più sostenibili”.

La AeroSHARK aircraft skin technology è stata sviluppata congiuntamente da Lufthansa Technik e dal coatings manufacturer BASF. SWISS sta inoltre valutando la possibilità di estendere nel medio termine il suo AeroSHARK application programme ad altri tipi di aeromobili della sua long-haul fleet.

“L’equipaggiamento dell’intera flotta SWISS Boeing 777 con AeroSHARK segna una pietra miliare sulla strada verso la riduzione delle emissioni nel settore dell’aviazione. Anche le apparentemente piccole innovazioni tecniche possono dare un contributo importante alla riduzione delle emissioni di CO2 durante il volo”, afferma Sören Stark, CEO di Lufthansa Technik. “Il fuel-saving effect del bionic film è stato confermato in oltre 60.000 ore di volo solo da SWISS. Questo è il risultato di un duro lavoro, di un’intensa ricerca e di una forte partnership tra Lufthansa Technik e BASF. Ne siamo orgogliosi e vogliamo continuare a svolgere un ruolo attivo nel plasmare la trasformazione dell’aviazione”.

L’implementazione di AeroSHARK è stata preceduta da anni di lavoro di ricerca e sviluppo da parte di Lufthansa Technik e dell’azienda chimica BASF. Alla fine del 2022, l’European Aviation Safety Agency (EASA) ha concesso a Lufthansa Technik l’approvazione per la series conversion di due tipi di aeromobili Boeing 777 con AeroSHARK, dopo un ampio processo di esame. Un totale di 17 aerei di Lufthansa Group sono già stati modificati con AeroSHARK, e il numero è in crescita. Lufthansa Technik e BASF intendono continuare a sviluppare AeroSHARK per altri tipi di aeromobili e aree più ampie, per supportare le compagnie aeree di tutto il mondo nel raggiungimento dei loro emission targets.

