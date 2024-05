Singapore Airlines Group riporta un Full Year net profit record

Singapore Airlines (SIA) Group ha riportato le performance per il Financial Year 2023/24.

“La domanda di viaggi aerei è rimasta sostenuta durante l’anno fiscale 2023/24, sostenuta da una ripresa nell’Asia settentrionale. SIA e Scoot hanno trasportato complessivamente 36,4 milioni di passeggeri, in crescita del 37,6% su base annua. Il traffico passeggeri è cresciuto del 26,6%, superando l’espansione della capacità del 22,9%. Di conseguenza, il load factor è migliorato di 2,6 punti percentuali, raggiungendo il record dell’88,0%. SIA e Scoot hanno registrato load factor record, rispettivamente dell’87,1% e del 91,2%.

I ricavi del Gruppo sono aumentati di 1,238 miliardi di dollari (+7,0% su base annua) raggiungendo la cifra record di 19,013 miliardi di dollari. I ricavi riguardanti i voli passeggeri sono aumentati di 2,319 miliardi di dollari (+17,3%), a 15,685 miliardi di dollari. I ricavi riguardo il cargo sono diminuiti di 1,485 miliardi di dollari (-41,2%), a 2,119 miliardi di dollari.

Le spese del Gruppo sono aumentate di 1,202 miliardi di dollari (+8,0%), arrivando a 16,285 miliardi di dollari. Le spese non legate al fuel sono aumentate di 1,336 miliardi di dollari (+13,5%) e sono state parzialmente compensate da una diminuzione di 132 milioni di dollari (-2,5%) del costo netto del fuel.

Il Group operating profit ha raggiunto la cifra record di 2,728 miliardi di dollari, in aumento di 36 milioni di dollari, o dell’1,3%, rispetto all’anno precedente. Il net profit del Gruppo è migliorato di 518 milioni di dollari (+24,0%), arrivando a 2,675 miliardi di dollari”, afferma SIA Group.

“I ricavi del Gruppo nel secondo semestre sono aumentati di 492 milioni di dollari (+5,3%) su base annua, raggiungendo i 9,850 miliardi di dollari, segnando un record per i ricavi semestrali del Gruppo.

Nella seconda metà dell’anno, il Group operating profit è diminuito di 284 milioni di dollari (-19,5%) rispetto all’anno precedente, attestandosi a 1,174 miliardi di dollari. Il net profit del Gruppo è rimasto stabile, in aumento di 4 milioni di dollari su base annua, raggiungendo 1,234 miliardi di dollari.

Al 31 marzo 2024, la flotta operativa del Gruppo era composta da 200 aeromobili con un’età media di sette anni e tre mesi. SIA aveva 142 aerei passeggeri e sette freighter, mentre Scoot aveva 51 aerei passeggeri. Nell’aprile 2024 il Gruppo ha aggiunto alla sua flotta un Airbus A350-900 e due Embraer E190-E2.

Al 1° maggio 2024, il Gruppo aveva 89 aeromobili ordinati.

Al 31 marzo 2024, il network passeggeri del Gruppo copriva 118 destinazioni in 35 paesi e territori. SIA ha servito 73 destinazioni, mentre Scoot ne ha servite 67. Il network cargo comprendeva 123 destinazioni in 37 paesi e territori.

Per la stagione operativa Northern Summer 2024 (dal 31 marzo 2024 al 26 ottobre 2024), Barcellona, Pechino, Darwin, Hong Kong SAR, Houston, Kuala Lumpur, Melbourne, Milano, Perth, Roma, Seattle, Shanghai, Taipei-Tokyo (Narita) e Yangon vedranno un aumento dei servizi. SIA ha lanciato i servizi per Bruxelles nell’aprile 2024 e inizierà le operazioni per London (Gatwick) nel giugno 2024.

Scoot ha iniziato le operazioni con l’Embraer E190-E2 il 7 maggio 2024″, prosegue SIA Group.

“La domanda di viaggi aerei rimane forte nel primo trimestre dell’anno fiscale 2024/25, supportata da un forte aumento delle prenotazioni verso l’Asia settentrionale e il Sud-est asiatico. Il Gruppo monitorerà attentamente le condizioni del mercato e adeguerà la rete, se necessario, in linea con i modelli della domanda”, conclude SIA Group.

(Ufficio Stampa Singapore Airlines)