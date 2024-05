L’Heron TP RPAS ha effettuato il suo primo volo sulla Germania

Il German Heron TP (GHTP), prodotto da UAV PEO presso il Directorate of Defense, Research and Development dell’IMoD e Israel Aerospace Industries, ha volato per la prima volta nello spazio aereo tedesco. “Il Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) è stato personalizzato per i requisiti specifici del German Ministry of Defence, come parte di una joint venture tra IAI, l’Israel’s Ministry of Defense’s Directorate of Defense Research and Development (DDR&D) e Airbus.

La stretta collaborazione tra Airbus, IAI, DDR&D e le forze armate tedesche ha assicurato lo sviluppo di un RPAS che presenta sia performance avanzate che prontezza operativa, fornendo allo stesso tempo alle forze armate tedesche capacità aggiuntive. Il volo è stato condotto alla presenza di alti rappresentanti dell’aeronautica tedesca, della DDR&D presso l’Israeli Ministry of Defense e di IAI. Questo evento storico rappresenta un passo importante verso il raggiungimento della piena capacità operativa”, afferma il comunicato.

Il Presidente e CEO di Israel Aerospace Industries (IAI), Boaz Levy, afferma: “L’implementazione dell’Heron TP (GHTP) RPAS in Germania rappresenta un traguardo fondamentale per Israel Aerospace Industries, rafforzando la sua posizione come fornitore leader di prodotti aerospaziali all’avanguardia e soluzioni di difesa sulla scena globale. Questa collaborazione pone le basi per una continua innovazione e collaborazione, nell’affrontare le sfide in continua evoluzione nel settore della difesa”.

L’Head of DDR&D, IMOD, Dr. Daniel Gold, afferma: “Siamo immensamente orgogliosi di essere testimoni di questo traguardo fondamentale, il primo volo dell’Heron TP tedesco. Questo sforzo congiunto tra Israele e Germania esemplifica la forte partnership e collaborazione tra le nostre nazioni, sfruttando la tecnologia all’avanguardia per fornire un vantaggio militare qualitativo. Il German Heron TP RPAS rappresenta un passo avanti strategico nelle intelligence, surveillance, and reconnaissance capabilities, rafforzando l’abilità di difesa della Germania e promuovendo l’interoperabilità con i nostri alleati”.

L’IAI VP and General Manager of the Military Aircraft Group, Moshe Levy, afferma: “IAI è lieta di notare questo ulteriore passo avanti nel German Heron TP project. Ringraziamo i nostri partner di Airbus e il Ministero della Difesa per la loro collaborazione in questo progetto. È motivo di grande orgoglio per noi che l’UAV Heron prodotto da IAI voli ora nello spazio aereo tedesco. Insieme ai nostri partner di Airbus, siamo a disposizione del Ministero della Difesa tedesco per qualunque cosa possano aver bisogno e forniremo il nostro miglior servizio possibile. Non vediamo l’ora di implementare un programma di pieno successo”.

L’Head of UAV PEO, DDR&D, IMOD: “Siamo entusiasti di questo risultato storico poiché l’RPAS Heron TP ha completato il suo primo volo nello spazio aereo tedesco. Questo traguardo è stato reso possibile grazie agli sforzi di collaborazione tra i governi israeliano e tedesco, insieme alle industrie IAI e Airbus. L’RPAS Heron TP include funzionalità avanzate, utilizzando tecnologie all’avanguardia integrate nel suo design”.

Jean-Brice Dumont, Head of Air Power at Airbus Defence and Space: “Con l’Heron TP stiamo basandoci sul successo della nostra stretta collaborazione con le industrie aerospaziali israeliane e le forze armate tedesche sull’Heron 1. Questo RPAS è stato vitale per la sicurezza delle truppe e delle popolazioni tedesche in Afghanistan e Mali, oltre ad aver sostenuto missioni umanitarie. L’Heron TP continuerà in questa tradizione e garantirà un unmanned system con prestazioni eccezionali e prontezza operativa, che potrebbe anche fornire in futuro capacità aggiuntive per le forze armate tedesche grazie alla sua modularità, come le capacità di sorveglianza marittima”.

“Il German Heron TP (GHTP) RPAS è una piattaforma strategica in grado di trasportare una varietà di sensori, è un progetto congiunto israeliano e tedesco unico, basato su un contratto assegnato ad Airbus e IAI.

Il sistema è dotato di mezzi per condurre optical and imaging radar reconnaissance, fornendo allo stesso tempo opzioni per additional SIGINT (signals intelligence) e maritime surveillance capabilities. Il sistema è l’unico RPAS della sua categoria ad essere stato certificato in conformità allo STANAG 4671.

L’Heron TP è la strategic version della IAI’s Heron family of RPAS, che comprende anche l’Heron 1, utilizzato con successo dalla German Air Force durante i suoi dispiegamenti in Afghanistan e Mali per diversi anni”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa Airbus – IAI – Photo Credits: Bundeswehr/Cora Mohrdieck – Airbus – IAI)