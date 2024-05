Emirates torna in Nigeria dal 1° ottobre

Emirates riprenderà i servizi verso la Nigeria dal 1° ottobre 2024, operando un servizio giornaliero tra Lagos e Dubai e offrendo ai clienti più scelta e connettività dalla più grande città della Nigeria verso e attraverso Dubai.

Il servizio sarà operato utilizzando un Boeing 777-300ER. Il volo EK783 partirà da Dubai alle 09:45, arrivando a Lagos alle 15:20. Il volo di ritorno, EK784, partirà da Lagos alle 17:30 e arriverà a Dubai alle 05:10 del giorno successivo. I biglietti possono essere prenotati ora su emirates.com o tramite agenti di viaggio.

Adnan Kazim, Emirates’ Deputy President and Chief Commercial Office, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di riprendere i nostri servizi in Nigeria. Il servizio Lagos-Dubai è stato tradizionalmente apprezzato dai clienti in Nigeria e speriamo di ricollegare i leisure and business travellers a Dubai e poi alla nostra rete di oltre 140 destinazioni. Ringraziamo il governo nigeriano per la collaborazione e il sostegno nel ristabilire questa rotta e non vediamo l’ora di accogliere nuovamente i passeggeri a bordo”.

Con la ripresa delle operazioni in Nigeria, Emirates opera verso 19 gateway in Africa con 157 voli settimanali da Dubai, con un’ulteriore portata verso ulteriori 130 punti regionali in Africa attraverso le sue codeshare and interline partnerships con South African Airways, Airlink, Royal Air Maroc, Tunis Air, tra gli altri.

Essendo un importante centro economico in Africa, la Nigeria e gli Emirati Arabi Uniti hanno costruito forti relazioni commerciali bilaterali nel corso degli anni. Con la ripresa dei voli passeggeri giornalieri, il braccio cargo della compagnia aerea, Emirates SkyCargo, rafforzerà ulteriormente le relazioni commerciali, offrendo più di 300 tonnellate di capacità cargo in stiva, in entrata e in uscita da Lagos ogni settimana.

Il Boeing 777-300ER di Emirates che servirà Lagos opererà con 8 suite First Class, 42 posti Business Class e 304 posti Economy Class.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)