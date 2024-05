SAS amplia la connettività verso destinazioni invernali scandinave

Rispondendo alla crescente domanda da parte dei viaggiatori in cerca di avventure invernali nel Nord, SAS sta espandendo i suoi servizi con cinque nuove rotte dirette per Tromsø, Kiruna, Rovaniemi e lo Scandinavian Mountain Airport Sälen-Trysil.

Queste aggiunte consentiranno a più viaggiatori di godersi gli ski resorts, il dog sledding e l’opportunità di assistere all’aurora boreale durante la prossima stagione invernale. SAS serve già lo Scandinavian Mountains Airport (SCR) da Copenhagen e Aalborg durante la stagione invernale e ora aprirà altre due rotte da Aarhus e London Heathrow. Inoltre, verranno introdotte tre nuove rotte stagionali: da Copenhagen alla finlandese Rovaniemi, da Copenhagen alla svedese Kiruna e da Londra alla norvegese Tromsø.

La connettività con la Scandinavia settentrionale è ulteriormente rafforzata da frequenze aggiuntive per Tromsø, Longyearbyen/Svalbard, Luleå e Åre-Östersund sulle rotte esistenti da Copenhagen, Oslo e Stoccolma.

“Vediamo un aumento significativo di europei che viaggiano verso la Scandinavia settentrionale durante la stagione invernale e siamo molto lieti di poter aumentare le nostre partenze verso questa parte del mondo. Il nostro programma invernale include anche una migliore connettività tra Stati Uniti e Asia e le nostre destinazioni scandinave ed europee”, afferma Erik Westman, Chief Revenue Officer, SAS.

Per gli scandinavi che cercano calore durante la stagione invernale, SAS sta aggiungendo più voli verso destinazioni calde come Gran Canaria, Tenerife e Agadir. Bangkok vedrà un minimo di quattro voli settimanali da Copenhagen durante tutta la stagione, aumentando a cinque settimanali da fine dicembre e giornalieri da fine gennaio a inizio marzo. Anche il programma statunitense si sta espandendo, con voli giornalieri da Copenhagen a Los Angeles e Boston e doppi voli giornalieri per New York (JFK e Newark), con orari migliorati per facilitare la connettività a JFK. Inoltre, SAS continua la sua nuova rotta Copenhagen – Atlanta, con cinque frequenze settimanali durante la stagione invernale.

Come di consueto ogni stagione invernale, ci sarà anche un focus sulle destinazioni sciistiche europee come Zurigo, Ginevra, Salisburgo, Innsbruck, Milano e Monaco, in particolare durante le vacanze invernali.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – Photo Credits: Scandinavian Airlines)