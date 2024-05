News Brevi – 16.05.2024

VUELING: RIPARTE LA ROTTA BARCELLONA – TEL AVIV – Vueling, compagnia del gruppo IAG, riprenderà le rotte da Barcellona a Tel Aviv (Israele) a partire dalla terza settimana di giugno. Nello specifico, a partire dal 22 giugno i passeggeri potranno viaggiare verso la città israeliana dall’aeroporto Josep Tarradellas di Barcellona-El Prat, con quattro frequenze settimanali. I voli opereranno il lunedì, mercoledì, giovedì e sabato.

DAL 20 AL 22 MAGGIO A VENEZIA AL VIA “SPACE MEETINGS VENETO” – Oltre 250 aziende del settore aerospazio provenienti da 22 Paesi e 150 buyers tra italiani e internazionali e più di 3.000 meeting B2B; oltre 1.000 visitatori e 250 studenti iscritti, ma anche 25 startups europee: questi i numeri della seconda edizione di Space Meetings Veneto, l’evento internazionale che riunirà a Venezia, dal 20 al 22 maggio 2024, i principali operatori globali dell’economia dello spazio e dei settori tecnologici emergenti, per discutere degli ultimi sviluppi nel mondo delle applicazioni satellitari, di tecnologie innovative, di supply chain e di investimenti. L’appuntamento di Venezia è reso possibile grazie all’impegno della Regione del Veneto e della Rete Innovativa Regionale AIR – Aerospace Innovation and Research, che hanno mappato e messo in connessione tutte le eccellenze del territorio per costruire un vero e proprio “ecosistema” che vede collaborare enti pubblici, università, centri di ricerca e aziende, e che ha reso il Veneto una delle principali regioni in Italia nella filiera dell’Aerospazio, che muove circa 2 miliardi di euro di fatturato e occupa più di 5.000 addetti in 65 aziende. L’evento è co-organizzato da abe – advanced business events – società internazionale specializzata in Business Convention per i settori dell’aerospazio e difesa.

TORNA LA PROMOZIONE RYANAIR CON VOLI A €12.99 SOLO PER 48 ORE – Ryanair ha lanciato oggi (16 maggio) una promozione flash di 48 ore con voli disponibili a partire da €12,99 per viaggiare per tutto il mese di maggio. “Questa offerta a tempo limitato offre una selezione di destinazioni attraverso la rete leader del settore di Ryanair, con tantissime località soleggiate, vivaci città e gemme nascoste che aspettano solo di essere scoperte. Quindi, che tu desideri esplorare una nuova entusiasmante destinazione o rivisitare la tua città europea preferita, assicurati di prenotare su ryanair.com prima della mezzanotte di venerdì (17 maggio) per usufruire di queste tariffe incredibilmente basse”, afferma Ryanair.

ENAC – VIMINALE: FIRMA PROTOCOLLO DI INTESA PER L’USO DEI DRONI NEL CONTROLLO DEL TERRITORIO – Alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Presidente Enac Pierluigi Di Palma, il 15 maggio al Viminale è stato firmato un protocollo d’intesa tra il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, e il DG Enac Alessio Quaranta per l’impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto delle Forze di Polizia. Presenti il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Teo Luzi, il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Andrea de Gennaro e il Vice Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Lina di Domenico. Il Presidente Di Palma: “Ringraziamo il Ministro Piantedosi per questo protocollo, grazie al quale la sinergia istituzionale include anche la regolamentazione dei sistemi a pilotaggio remoto delle Forze di Polizia, offrendo ai cittadini servizi di pubblica utilità che migliorano la qualità della vita e aumentano la confidenza nelle nuove tecnologie”.

IN ACCADEMIA AERONAUTICA UNA GIORNATA DI INCONTRI SULLA MEDICINA IN AERONAUTICA MILITARE – Un Corpo Sanitario Aeronautico sempre più efficiente ed operativo, consapevole della ricca tradizione del passato, perfettamente integrato nella Forza Armata ed aperto alle necessità della sanità civile e del Paese, con lo sguardo rivolto al futuro, e alle prossime frontiere per lo sviluppo di tecnologie e sistemi innovativi: è questo il contesto che il Generale Ispettore Capo Pietro Perelli, Capo del Corpo Sanitario Aeronautico, ha presentato ai futuri ufficiali medici della Forza Armata, nel corso dell’incontro tenutosi giovedì 9 maggio a Pozzuoli, all’Accademia Aeronautica, con la partecipazione di rappresentanti della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli e dell’A.O.R.N. Cardarelli di Napoli. Nel corso della conferenza, aperta con il benvenuto del Generale di Divisione Aerea Luigi Casali, Comandante dell’Accademia Aeronautica, sono stati illustrati ai frequentatori alcuni aspetti peculiari del loro futuro impiego in Aeronautica, presso le Infermerie di reparto e nelle operazioni fuori dai confini nazionali, in un mutato assetto internazionale che vede l’Aeronautica Militare sempre al servizio del Paese. Il focus dei lavori si è successivamente concentrato sugli sforzi profusi nella riorganizzazione delle risorse sanitarie dell’AM con la coubicazione di una serie di attività e funzioni che consente di unire ed esaltare le risorse professionali disponibili nei vari settori, dall’idoneità ai servizi di aeronavigazione, all’assistenza sanitaria al personale, fino alla ricerca, sperimentazione e formazione sanitaria in ambito aeronautico e spaziale, per consentire alle diverse anime del Corpo Sanitario di convergere verso le sfide che ci attendono (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EMIRATES INVITA I CANDIDATI CABIN CREW CHE VIVONO NEGLI UAE A EVENTI ESCLUSIVI – Emirtates informa: “Vivi negli Emirati Arabi Uniti e sogni di vivere la Emirates cabin crew life? Sulla scia dei risultati finanziari e della quota di profitto di notevole successo, la compagnia aerea sta ospitando una serie di eventi esclusivi a Dubai per coloro che desiderano far parte della sua iconica cabin crew community. Gli eventi a cinque stelle solo su invito, pensati esclusivamente per chi vive e lavora negli UAE, sono aperti a tutte le nazionalità. Per essere selezionati per gli eventi, tutto ciò che gli aspiranti devono fare è controllare i criteri di ammissibilità e compilare un semplice modulo di domanda online: https://www.emiratesgroupcareers.com/search-and-apply/431383”. “I cabin crew Emirates volano ed esplorano più di 130 luoghi meravigliosi in sei continenti. Sperimentano il ricco mosaico di culture, cibo, stili di vita, storia, territorio e intuizioni che modellano la loro personalità e li rendono adatti al futuro. Equipaggi di 140 nazionalità lavorano insieme come un team e stringono amicizie per la vita. I cabin crew Emirates godono di uno stipendio competitivo, di flying pay, layover expenses e hanno diritto a una partecipazione agli utili. L’equipaggio ha accesso a una serie di opportunità di apprendimento e sviluppo presso l’Emirates Training College, su LinkedIn Learning e sul portale interno Future Skills. Nel 2023-24, 18.600 dipendenti di Emirates Group in tutto il mondo hanno perfezionato le proprie competenze grazie ai corsi. MIRA, l’extended reality virtual training for crew, presentato durante il Dubai Airshow 2023, è un punto di svolta. I cabin crew Emirates hanno percorsi di carriera pianificati e personalizzati, poiché le loro performance li promuovono da Economy a Business, a team di First Class e poi a ruoli di leadership come Cabin Supervisors and Pursers. Come tutti i dipendenti di Emirates Group, i cabin crew sono riconosciuti per il loro contributo eccezionale e per essere un modello di riferimento. Emirates ha attualmente 22.000 cabin crew members e sta cercando di reclutarne 5.000 in questo anno finanziario. Per ulteriori informazioni sul lavoro e sulla vita degli Emirates cabin crew: https://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew”.

EASYJET APRIRA’ UNA NUOVA BASE IN UK A LONDON SOUTHEND AIRPORT – easyJet ha annunciato che espanderà il suo network nel Regno Unito, aprendo una base con tre aerei a London Southend il prossimo marzo. “L’investimento creerà circa 130 posti di lavoro diretti per piloti ed equipaggi nel Regno Unito e sosterrà molti altri posti di lavoro indiretti. La mossa segnala la continua espansione di easyJet nel Regno Unito, avendo lanciato una base a Birmingham International Airport a marzo, come parte della strategia della compagnia aerea per sfruttare le principali opportunità di crescita attraverso la sua rete. Il Regno Unito è il mercato più grande per easyJet, con il 56% di tutti i passeggeri easyJet che volano da e per gli aeroporti del Regno Unito, e questo annuncio arriva mentre la compagnia aerea è pronta a operare più voli in UK che mai quest’anno, con oltre 57 milioni di posti, un aumento del 10% rispetto allo scorso anno. easyJet ha lanciato 70 nuove rotte dal Regno Unito. L’investimento in una decima base nel Regno Unito con tre A320neo da 186 posti presso l’aeroporto rafforza il network di easyJet, posizionandola come il vettore preferito per servire i consumatori del Regno Unito e catturare la continua domanda di viaggi”, afferma easyJet. “La compagnia aerea serve già rotte internazionali da London Southend verso famose destinazioni balneari e cittadine come Amsterdam, Ginevra, Faro, Palma di Maiorca, Malaga e Parigi Charles de Gaulle e ha trasportato oltre sette milioni di clienti da London Southend da quando le operazioni sono iniziate nel 2012. La prevista aggiunta di ulteriori aerei sta già consentendo alla compagnia aerea di lanciare sei nuove rotte per Pisa, Gran Canaria, Dalaman e Antalya, Marrakech nonché Enfidha in Tunisia. Le easyJet holidays saranno in vendita da domani, con partenze dal 1° maggio 2025”. Commentando i piani di espansione, Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare un’altra base con tre aerei nel Regno Unito, a London Southend. Ciò creerà centinaia di posti di lavoro e offrirà una scelta più ampia ai consumatori, con nuove rotte e pacchetti vacanza. La nostra continua crescita e i nostri investimenti nel Regno Unito evidenziano l’importanza del mercato, in cui quest’anno opereremo più voli che mai”. John Upton, CEO of London Southend Airport, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a una base easyJet a London Southend, supportando e creando centinaia di posti di lavoro a livello locale, nonché collegamenti convenienti, nuovi e di ritorno verso molte destinazioni popolari. La nostra stazione ferroviaria interna dedicata è a meno di un’ora dal centro di Londra, a soli 43 minuti da Stratford, London con collegamenti con la Elizabeth Line, a soli 100 passi dalla porta del terminal”. La compagnia ha ora 10 basi in UK a London Gatwick, London Luton, Bristol, Birmingham, Manchester, Liverpool, Glasgow, Edimburgo, Belfast e ora London Southend.

EASA: ISSUE 2 DELLE EASY ACCESS RULES FOR GENERIC MASTER MINIMUM EQUIPMENT LIST – L’EASA ha pubblicato la Issue 2 delle Easy Access Rules for Generic Master Minimum Equipment List (EAR for CS-GEN-MMEL). La Issue 2 dell’EAR per CS-GEN-MMEL incorpora certification specifications (CSs) and guidance material (GM) delle CS-GEN-MMEL Issue 2, introdotte dalla ED Decision 2020/012/R. Essendo generato attraverso la piattaforma eRules, il documento sarà aggiornato regolarmente per recepire ulteriori modifiche ed evoluzioni delle CS e delle GM.

UNITED PRESENTA UN NUOVO ONBOARD SAFETY VIDEO – United ha presentato un nuovo onboard safety video, in cui più di una dozzina di dipendenti United forniscono dimostrazioni chiare e facili da seguire delle critical safety procedures. Lo sviluppo del nuovo video è iniziato nel giugno 2023 ed è stato ispirato dai team di dipendenti United, le cui azioni coordinate garantiscono che la compagnia aerea operi in sicurezza. Il nuovo video debutterà su aerei selezionati a partire dal 25 maggio e verrà distribuito su tutta la flotta durante l’estate. “La sicurezza è il fondamento di tutto ciò che facciamo alla United”, ha affermato Sasha Johnson, Vice President of Corporate Safety for United. “La sicurezza inizia con la preparazione. Abbiamo una formazione continua e rigorosa sulla sicurezza per i nostri equipaggi, e ci assicuriamo anche che i nostri clienti sappiano cosa fare in caso di emergenza. Siamo orgogliosi che il nostro nuovo safety video fornenisca ai passeggeri informazioni e istruzioni chiare”. United ha collaborato con la Federal Aviation Administration (FAA) allo sviluppo del safety video a partire da ottobre 2023 fino a marzo 2024, quando il video è stato approvato. Il nuovo video è intitolato “Safety in Motion”. “Il safety video più sicuro è quello che i passeggeri guardano attivamente. Il nostro concetto creativo è stato ispirato dall’idea di connessione e dai tanti momenti di ogni giorno in cui i nostri gruppi di lavoro di dipendenti devono connettersi per poter far decollare migliaia di voli verso le loro destinazioni in tutta sicurezza”, ha affermato Maggie Schmerin, Chief Advertising Officer, United. “Abbiamo lavorato in tutta la compagnia aerea per garantire che il nostro nuovo safety video comunichi in modo chiaro e conciso informazioni critiche in un modo che i passeggeri non possano fare a meno di guardare, indipendentemente dalla loro età, background o esperienza di viaggio”. Vi sono 171 versioni personalizzate del safety video, per adattarsi agli 8 diversi tipi di aeromobili United, a 20 diverse configurazioni di posti su tali aeromobili e 18 lingue. “Safety in Motion” illustra le principali procedure di sicurezza, imposte a tutte le compagnie aeree statunitensi dalla FAA e fondamentali per la sicurezza dei passeggeri in caso di emergenza. United ha recentemente aperto un nuovo edificio di 150.000 piedi quadrati presso il suo Flight Training Center a Denver. Già la più grande struttura del suo genere al mondo, il Flight Training Center conta otto edifici totali, più di 700.000 piedi quadrati di spazio di addestramento e ora dispone di più di 52 simulatori di volo full-motion all’avanguardia, fornendo ancora di più capacità di addestramento per i 17.000 piloti della compagnia aerea. L’anno scorso United ha anche ampliato il suo più grande Inflight Training Center, situato a Houston, per includere nuove aule, ulteriori cabin and door trainers e uno state-of-the-art aquatic center.

UICI E SWISSPORT INSIEME PER UN PROGETTO DI INCLUSIONE LAVORATIVA DI PERSONE CIECHE E IPOVEDENTI IN AEROPORTO – “Volare oltre la vista, destinazione inclusione” è questo il nome del progetto di inclusione lavorativa di persone cieche e ipovedenti nel settore dell’handling aeroportuale presentato oggi a Roma, alla presenza del Ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli. L’iniziativa – che nasce dalla collaborazione tra l’UICI, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, e Swissport, il leader mondiale dei servizi di handling aeroportuale – prenderà il via con l’inizio della stagione estiva 2024 presso l’aeroporto di Roma Fiumicino. Per la prima volta in Italia, persone ipovedenti saranno impiegate in attività di assistenza a terra ai passeggeri. A seguito del percorso di formazione, dal mese di luglio le prime 2 persone inizieranno a lavorare al settore “Lost & Found” per le attività di ricerca e riconsegna dei bagagli disguidati dello scalo romano, dove Swissport gestisce oltre il 50% dei voli e fornisce assistenza a terra a 35 compagnie aeree, tra cui Ita Airways. L’avvio della sperimentazione prevede un iniziale incarico di durata stagionale. L’ obiettivo è porre le basi per un progetto pilota che, oltre a Fiumicino, possa essere esteso a Milano Linate e agli altri aeroporti in cui Swissport opera, oltre a definire una best practice replicabile negli scali di tutto il mondo. Oggi le persone cieche e ipovedenti sono più di 30 milioni in Europa e 1 milione e 500 mila in Italia, con un tasso di disoccupazione ancora preoccupante. Con adeguata formazione, tuttavia, la disabilità visiva non preclude la maggioranza dei percorsi lavorativi. Creare adeguate opportunità e sradicare pregiudizi è solo uno degli aspetti su cui l’UICI lavora ogni giorno.

AQUALY E NEOS: PARTNERSHIP PER L’ACQUA IN BRICK A BORDO – Aqualy del gruppo Ly Company e Neos, compagnia aerea di Alpitour World, condividono l’impegno verso una maggiore responsabilità ambientale ed è su questo comune obiettivo che è nata la loro collaborazione che ha permesso l’utilizzo dell’acqua confezionata in brick a bordo. L’acqua Aqualy nel nuovo formato da 250 ml, infatti, è realizzata con l’84% di materie prime rinnovabili provenienti da fonti gestite responsabilmente (certificate FSC® e Bonsucro). La confezione a basso impatto ambientale punta ad ampliare l’offerta a bordo in linea con la costante attenzione della compagnia per la qualità e i propri ospiti. Per rendere ogni viaggio a bordo di un aereo Neos un’esperienza unica i brick Aqualy sono stati, inoltre, personalizzati scegliendo 9 iconiche destinazioni operate dalla compagnia, tutte da collezionare e che cambieranno periodicamente sui voli Neos. La prima serie includerà oltre 2.500.000 bottiglie (circa 600.000 litri di acqua) personalizzate con immagini raffiguranti New York, Kazakistan, Cina, Messico, Repubblica Dominicana, Kenya, Madagascar, Egitto e Grecia. “Sono molto fiero di questa collaborazione con Neos, la prima compagnia aerea a scegliere Aqualy per i loro servizi di volo. Per la nostra azienda, questa partnership rappresenta un passo significativo nel settore dei trasporti e rafforza il nostro impegno nel portare la nostra acqua di alta qualità in un formato sostenibile” commenta Christian Creat, CEO di ly Company Italia.” “Siamo soddisfatti di questo progetto, grazie a cui ogni brick avrà una grafica unica ispirata ad alcune delle nostre destinazioni. Un modo originale che amplia la varietà della nostra offerta a bordo, facendo collezionare ricordi di viaggio e immaginare la prossima meta da raggiungere con i nostri voli, che collegano l’Italia a più di 50 destinazioni in Europa, America, Asia e Africa”, commenta Aldo Sarnataro, Direttore Commerciale di Neos.

BOEING: QUALITY STAND DOWNS PER I TEAM PER MIGLIORARE LA QUALITA’ – Da gennaio, più di 70.000 membri del team Boeing Commercial Airplanes in tutta l’azienda hanno sospeso le attività di produzione e consegna per un giorno per concentrarsi su come migliorare la sicurezza e la qualità. “Sulla base del feedback fornito dai dipendenti, le nostre principali aree di interesse includono formazione, processi, difetti e cultura. I dipendenti di più di 20 sedi negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada e in Australia hanno partecipato a stand downs. Le sessioni hanno generato più di 35.000 commenti da parte dei dipendenti, con temi comuni come ostacoli nel lavoro, idee e suggerimenti per migliorare. Tutti gli invii vengono classificati, classificati in ordine di priorità ed esaminati per l’azione. Abbiamo affrontato sistematicamente migliaia di commenti e suggerimenti; i team stanno lavorando sull’intero elenco, inclusi molti che saranno inclusi come parte del nostro Safety and Quality Plan (90-day plan) che presenteremo alla FAA alla fine di maggio”, afferma Boeing. “Vogliamo che i nostri colleghi sappiano che la loro voce viene ascoltata e che stiamo agendo per affrontare le loro idee di miglioramento. Garantire la sicurezza e la qualità dei nostri prodotti e servizi richiede uno sforzo di squadra completo. I nostri clienti, la nostra azienda e il flying public dipendono da questo”, afferma Elizabeth Lund, BCA Quality senior vice president and Quality Operations Council chair.

DELTA HA PARTECIPATO ALL’ANNUALE HOT POINK PARTY DI BCRF – Delta ha partecipato all’annuale Hot Pink Party della Breast Cancer Research Foundation a New York. Erano presenti i dipendenti Delta che quest’anno hanno raccolto di più per la causa, tramite donazioni a bordo o online, e hanno presentato la donazione alla BCRF insieme ai leader Delta. All’Hot Pink Party della Breast Cancer Research Foundation di quest’anno a New York, le persone Delta sono state premiate per aver raccolto più di 3,25 milioni di dollari per BCRF nel 2023. Da quando la partnership è iniziata nel 2005, Delta ha raccolto 28 milioni di dollari per BCRF, alimentando 560.000 ore di ricerca nel corso degli anni per debellare il cancro al seno. BCRF è un’organizzazione senza scopo di lucro impegnata nella prevenzione e nella cura del cancro al seno. Fornisce finanziamenti fondamentali per la ricerca sul cancro in tutto il mondo per alimentare i progressi nella biologia dei tumori, nella genetica, nella prevenzione, nel trattamento. Dalla sua fondazione nel 1993 da parte di Evelyn H. Lauder, la BCRF ha raccolto più di un miliardo di dollari per la ricerca salvavita.

EMBRAER E LA BRAZILIAN AIR FORCE COLLABORANO AI SOCCORSI PER LE INONDAZIONI NEL RIO GRANDE DO SUL – Un aereo C-390 Millennium proveniente dall’Embraer flight test area è atterrato alla base aerea di Canoas con ulteriori 18 tonnellate di donazioni per le famiglie colpite dalle inondazioni nel Rio Grande do Sul, nel sud del Brasile. Dalla settimana scorsa, Embraer e il Department of Aerospace Science and Technology (DCTA) della Brazilian Air Force con sede a São José dos Campos, San Paolo, hanno lavorato insieme per espandere il sostegno alle città in stato di calamità nel Sud del Brasile. L’integrazione di molteplici modalità di trasporto ha consentito al Rio Grande do Sul di ricevere cibo non deperibile, acqua potabile, prodotti per la pulizia e articoli per l’igiene personale, tra gli altri, raccolti da entrambe le istituzioni. Si prevede che verranno inviate circa 100 tonnellate di donazioni, come risultato degli sforzi di collaborazione tra Embraer, i suoi dipendenti, DCTA e Embraer High Schools. Attraverso l’Embraer Institute, l’azienda ha inoltre stretto una partnership con la ONG Visão Mundial Brasil per coordinare, insieme alla Protezione Civile e ad altri fornitori, la distribuzione delle donazioni. L’azione umanitaria congiunta fa parte dell’Embraer Institute “Climate Emergency” program, che ha sostenuto le famiglie colpite dalle piogge a Recife nel 2022 e sulla costa nord di San Paolo lo scorso anno.