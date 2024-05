Tennis, Internazionali BNL d’Italia: le Frecce Tricolori domani sul Foro Italico

Venerdì 17 maggio, alle 15:30 circa, i velivoli MB-339 PAN delle Frecce Tricolori dell’Aeronautica Militare sorvoleranno gli storici campi in terra rossa del Foro Italico di Roma stendendo per l’occasione il Tricolore più lungo del mondo sugli Internazionali BNL d’Italia.

Il sorvolo delle Frecce Tricolori sul villaggio romano di uno dei più importanti tornei di tennis in terra rossa suggella la collaborazione tra l’Aeronautica Militare e l’organizzazione del torneo. Grazie ad un accordo tra la Forza Armata e Sport e Salute, infatti, personale meteorologico sta fornendo, per la prima volta nella storia del torneo, le previsioni meteo in tempo reale per tutta la durata della competizione tennistica internazionale.

Una stagione più che internazionale che vedrà la Pattuglia Acrobatica Nazionale impegnata in un lungo tour estivo nel Nord America con numerose tappe sia in Canada che negli Stati Uniti d’America – il North America Tour (NAT) – che vedrà le Frecce Tricolori impegnate da fine giugno a tutto il mese di agosto. Dopo oltre 30 anni dall’ultima missione in Nord America, la “Columbus ‘92” in occasione dei cinquecento anni dalla scoperta dell’America, i velivoli e il personale dell’Aeronautica Militare torneranno a portare il Tricolore oltreoceano.

Passione, preparazione, dedizione e tantissimo addestramento sono i valori fondamentali che contraddistinguono e caratterizzano l’Aeronautica Militare così come il mondo dello sport.

Le Frecce Tricolori effettueranno alcuni passaggi di prova sui campi del Foro Italico nella mattinata di venerdì 17 maggio con una formazione ridotta di velivoli.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)