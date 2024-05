Azores Airlines collegherà Milano alle Azzorre a partire dal 5 giugno

Azores Airlines inizierà i voli diretti tra la città italiana di Milano e la città di Ponta Delgada (Azzorre) il 5 giugno 2024. I voli opereranno il mercoledì e il venerdì, con partenza da Milano alle 14:10 (ora locale) e arrivo a Ponta Delgada alle 16:50 (ora locale). Nella direzione opposta, i voli partiranno da Ponta Delgada alle 7:15 e raggiungeranno Milano alle 13:15.

“Questo collegamento è il risultato di un processo che ha visto fortemente impegnati la compagnia aerea e gli agenti di promozione. Milano è una destinazione importante per la confluenza di traffico e per i nuovi flussi turistici. Milano Malpensa è il secondo aeroporto italiano in termini di traffico passeggeri e serve una delle aree metropolitane più grandi dell’Unione Europea. Inoltre, rappresenta il quinto mercato di origine dei turisti che visitano l’arcipelago delle Azzorre“, afferma Azores Airlines.

Secondo Graça Silva, Sales, Marketing, Sales, and Communication Director di Azores Airlines, afferma: “Questa sarà un’altra impresa di successo. Con questa operazione, Azores Airlines continua a rafforzare i suoi investimenti nel continente europeo. Anche se siamo solo alla fase di lancio, la domanda registrata finora ci permette già di prevedere un’ottima operatività estiva, durante la quale scommetteremo su un mercato con un grande potenziale di crescita”.

“Azores Airlines è la compagnia aerea con il maggior numero di voli per le Azzorre e collega l’arcipelago al nord America, al continente europeo (compresi il Portogallo continentale e l’arcipelago di Madeira) e all’arcipelago di Capo Verde. L’offerta della compagnia aerea si abbina a quella di SATA Air Açores, che collega internamente le nove isole dell’arcipelago delle Azzorre.

Gli ultimi dati raccolti dal Azores Tourism Observatory mostrano che la compagnia aerea è stata la prima scelta dei passeggeri che hanno visitato l’arcipelago delle Azzorre durante l’alta stagione del 2023 ed è stata recentemente nominata compagnia aerea leader in Europa per i collegamenti con il Nord America 2024.

Con questo volo diretto tra Milano e Ponta Delgada, la compagnia aerea rafforza la sua presenza in Europa fornendo un collegamento diretto con le Azzorre, una destinazione straordinaria. Le Azzorre sono state più volte riconosciute come “Miglior destinazione avventurosa in Europa” ai World Travel Awards ed è stata recentemente nominata “Migliore destinazione europea” dalla rivista Viajes National Geographic“, prosegue Azores Airlines.

“Oltre alla novità di questa rotta diretta, l’orario dei collegamenti consente non solo il volo diretto tra Milano e Ponta Delgada, ma anche un breve scalo per raggiungere la città di Boston, oppure uno scalo più lungo, fino a sette giorni, in una destinazione intermedia prima di raggiungere la tappa finale.

Il collegamento inizierà ad operare all’inizio di giugno e proseguirà fino alla fine di settembre. Le prenotazioni sono disponibili attraverso il sito web della compagnia aerea, gli uffici commerciali, le agenzie di viaggio tradizionali e quelle online”, conclude Azores Airlines.

(Ufficio Stampa Azores Airlines – Photo Credits: Azores Airlines)