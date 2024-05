Andrea Coccetti è il nuovo Chief Financial Officer di ATR

Il Board Members of ATR ha nominato Andrea Coccetti nuovo Senior Vice-President Finance and Chief Financial Officer della società, con effetto dal 1° maggio 2024. Succede ad Antonio Di Gennaro, che assume sulle nuove responsabilità all’interno del management team di Leonardo Helicopters.

In questo ruolo, Andrea entra a far parte del team di Top Management di ATR, riportando al Chief Executive Officer della società, Nathalie Tarnaud Laude. Sarà basato presso la sede centrale dell’azienda a Tolosa, Francia.

Andrea porta con sé 20 anni di esperienza avendo ricoperto posizioni chiave di leadership finanziaria presso Leonardo. Dal 2015 è Chief Financial Officer della Cyber & Security Solutions Division. Andrea ha iniziato la sua carriera presso Fantuzzi Reggiane, un grande material handling equipment manufacturer con attività operative in Italia, Germania e Cina. Andrea ha conseguito un Master of Science in Economics presso l’Università di Parma e ha seguito un Executive Leadership programme press l’Imperial College London.

In qualità di nuovo CFO, Andrea svolgerà un ruolo fondamentale nel definire le strategie finanziarie di ATR e contribuire alle continue iniziative di innovazione e sviluppo del produttore.

Nathalie Tarnaud Laude, ATR Chief Executive Officer, ha commentato: “Siamo lieti di dare il benvenuto ad Andrea nell’ATR executive team. In qualità di nuovo CFO, sarà determinante nel sostenere la nostra crescita a lungo termine e i nostri sforzi di innovazione continua. La sua vasta esperienza finanziaria e la sua mentalità strategica saranno preziose per contribuire alla nostra visione globale di accelerare le connessioni sostenibili in tutto il mondo”.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)