I Gulfstream G650 e G650ER superano 1 milione di ore di volo

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che i Gulfstream G650 e G650ER hanno superato 1 milione di flight hours. “Con oltre 560 velivoli in servizio in tutto il mondo, la high-performing fleet continua a mantenere la sua reputazione come uno dei programmi aeronautici più iconici nella business aviation.

Quando il G650 entrò in servizio nel 2012, seguito dal G650ER nel 2014, l’aereo ridefinì la business aviation. Il G650 ha vinto il Robert J. Collier Trophy 2014 per le sue innovazioni in termini di performance, sicurezza ed efficienza e continua a stabilire gli standard del settore. Nel 2022 l’aereo ha completato un volo utilizzando 100% SAF“, afferma Gulfstream Aerospace.

“Non potremmo essere più lieti che il programma G650 – sinonimo di eccellenza nella business aviation – sia al servizio dei nostri clienti da oltre un decennio”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Questo traguardo è una vera testimonianza della nostra produzione, del design all’avanguardia, del world-class Gulfstream Customer Support e dell’impegno a migliorare continuamente l’esperienza operativa dei nostri clienti”.

“Insieme, il G650 e il G650ER hanno raggiunto più di 125 city-pair speed records, e il G650ER detiene il record per il farthest fastest business jet flight della storia. Entrambi gli aerei sono dotati di interni flessibili e pluripremiati che forniscono la Gulfstream Cabin Experience con 100% fresh air, ultralow cabin altitude, abbondante luce naturale proveniente da 16 Gulfstream Panoramic Oval Windows, per un massimo di 19 passeggeri.

Proprio l’anno scorso, Gulfstream e Honeywell hanno rilasciato il Primus Epic Block 3 avionics upgrade per il G650 e il G650ER, fornendo ancora più strumenti per aiutare i piloti a prendere informed safety decisions durante tutte le fasi del volo. Gli aggiornamenti includono numerose funzionalità nuove e migliorate che si basano sugli esistenti Gulfstream PlaneView II flight deck visual, communication, alerting and navigation systems”, prosegue Gulfstream Aerospace.

“Il G650 può volare fino a 7.000 nm/12.964 Km a Mach 0,85 e 6.000 nm/11.112 km alla high-speed cruise di Mach 0,90. Il G650ER può volare fino a 7.500 nm/13.890 km a Mach 0,85 e 6.400 nm/11.853 km a Mach 0,90. Entrambi gli aerei hanno una near-supersonic maximum operating speed di Mach 0,925, una maximum cruise altitude di 51.000 piedi/15.545 metri e hanno ottenuto la convalida della Federal Aviation Administration (FAA) e dell’European Union Aviation Safety Agency (EASA) per steep-approach landing operations”, conclude Gulfstream Aerospace.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)