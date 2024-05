L’Aeronautica Militare al “Trani Air Show 2024”

Domenica 12 maggio, sul lungomare della città di Trani, si è svolta la Manifestazione Aerea “Trani Air Show 2024”. “Lo spettacolo, organizzato dall’Aero Club di Bari e dalla Città di Trani, è stato impreziosito da uno spazio espositivo allestito dal personale del 5° Reparto “Comunicazione” dello Stato Maggiore Aeronautica, con un simulatore di volo (fedele riproduzione di una vera cabina di pilotaggio di un MB-339PAN, l’aereo delle Frecce Tricolori), nonché con uno stand dedicato all’Opera Nazionale dei Figli degli Aviatori (ONFA) presso il quale si è svolta un’attività benefica a favore degli eredi dei caduti in servizio dell’AM.

La giornata dedicata al volo si è aperta con le note dell’Inno Nazionale che hanno accompagnato la sfilata del tricolore trasportato da un elicottero HH-139A dell’84° Centro SAR di Gioia del Colle (BA).

Il programma è continuato con l’esibizione, tra gli altri, di un “Autogiro” dell’Aeroclub di Bari, di un elicottero della Guardia di Finanza che ha simulato l’inseguimento di un’imbarcazione dedita a traffici illeciti e di due velivoli caccia Eurofighter Typhoon del 36° Stormo di Gioia del Colle che hanno sorvolato l’area”, afferma l’Aeronautica Militare.

“Enorme interesse tra gli spettatori è stata suscitata dalla dimostrazione di Ricerca e Soccorso (Search And Rescue) effettuata da parte di un equipaggio dell’84° Centro SAR a bordo di un elicottero HH-139A. In particolare, è stata simulata una missione di soccorso in mare aperto con recupero di un naufrago tramite l’utilizzo del verricello.

Il culmine della manifestazione si è raggiunto con il programma acrobatico della Pattuglia Acrobatica Nazionale che, grazie ad un intenso e continuo addestramento che permette l’effettuazione di spettacolari evoluzioni con velivoli distanti appena un paio di metri l’uno dall’altro, ha mandato letteralmente in visibilio il pubblico presente, offrendo 25 minuti di pura adrenalina con incroci e ricongiungimenti delle due sezioni, alternate alle manovre acrobatiche del solista “Pony 10”“, prosegue l’Aeronautica Militare.

Il Tenente Colonnello Massimiliano Salvatore, Comandante del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico, al termine dell’evento ha dichiarato: “Esibirsi per la prima volta in questa splendida città è stato motivo di enorme entusiasmo ed orgoglio. L’affetto e la passione che il pubblico ci ha dimostrato sono la nostra miglior gratificazione”.

“Nella serata antecedente alla manifestazione, l’Aeronautica Militare è stata insignita della Cittadinanza Onoraria donata dalla Città di Trani. Un omaggio fatto a testimonianza di un considerevole impegno civile che l’Arma Azzurra ha onorato partecipando a missioni internazionali in aiuto alle popolazioni bisognose. A ritirare il lusinghiero riconoscimento il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, che con queste parole ha ringraziato la città di Trani e le sue autorità rappresentative: “Siamo fieri ed orgogliosi di questo riconoscimento che la Città di Trani ci consegna oggi. Per noi è motivo di orgoglio perché rappresenta il successo del silenzioso lavoro svolto dalle donne e dagli uomini a servizio del Paese quali appartenenti all’Aeronautica Militare”.

In Piazza Quercia, invece, la fanfara del Comando Scuole A.M./3ª Regione Aerea di Bari, diretta dal 1° Luogotenente Nicola Cotugno si è esibita con un concerto aperto al pubblico, le cui note hanno anche fatto da sfondo ad un’affascinante e suggestiva coreografia offerta da due istituti di danza locali.

Le Manifestazioni Aeree permettono all’Aeronautica Militare di consolidare sempre più la vicinanza ai cittadini, dando loro dimostrazione di capacità operative che, in aggiunta all’eccellenza del “Made in Italy” per il quale le Frecce Tricolori si pongono come ambasciatore nel mondo, vengono quotidianamente messe al servizio del Paese”, conclude l’Aeronautica Militare.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)