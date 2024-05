IAG lancia l’ottava edizione del suo Hangar 51 Accelerator programme

International Airlines Group (IAG) ha lanciato l’ottava edizione del suo Hangar 51 Accelerator programme.

“Hangar 51 è alla ricerca di start-up e scale-up che possano aiutare il Gruppo a innovare e realizzare la sua ambizione di trasformazione, che è alla base della sua strategia.

IAG ha definito aree strategiche che sono: Sustainability, Safe & Efficient Operations, Seamless & Experiential Airports, End-to-End Customer Experience Enhancement. Queste aree riflettono l’intenzione del Gruppo di mantenere le attività di innovazione il più vicino possibile al core business. Il Gruppo vuole generare un impatto commerciale positivo dall’innovazione e questo è ciò che rende Hangar 51 diverso dai tradizionali programmi di accelerazione. Nel giro di poche settimane, le aziende progetteranno ed eseguiranno una proof of value per valutare il potenziale delle loro soluzioni. Potranno quindi testare la propria tecnologia in condizioni operative, lavorando con esperti di tutto il Gruppo”, afferma IAG.

Annalisa Gigante, IAG’s Head of Innovation, ha dichiarato: “Non vediamo l’ora di testare, apprendere e fornire nuove soluzioni su larga scala, con particolare attenzione alla velocità e al valore. Le start-up sono una parte importante del nostro viaggio, poiché raggiungeremo i nostri obiettivi più velocemente con il loro aiuto e coinvolgimento. In IAG crediamo che la trasformazione ci porterà in linea con il settore, mentre l’innovazione ci consentirà di superarlo. Quindi, l’innovazione non è un’opzione. È essenziale per la nostra crescita e il nostro successo a lungo termine e porterà valore a IAG, alle nostre compagnie aeree e ai nostri team”.

“Attraverso l’Hangar 51 Accelerator, l’innovazione aperta di IAG si concentra sull’affrontare le sfide chiave del settore, tra cui sostenibilità, efficienza operativa e soluzioni incentrate sul cliente. IAG è impegnata nella decarbonizzazione e nell’accelerazione del cambiamento verso un settore più sostenibile, sfruttando sustainable aviation fuel (SAF) solutions e ottimizzando le pratiche operative per ridurre al minimo l’impatto ambientale.

Dal lancio dell’Hangar 51 Accelerator nel 2016, IAG ha collaborato con circa 80 partecipanti. Ora il Gruppo, in collaborazione con la piattaforma di innovazione globale Plug and Play, accoglierà fino a 15 partecipanti per collaborare, imparare e crescere insieme durante la seconda metà dell’anno. Le candidature per l’ottavo programma sono ora aperte. Start-up e scale-up interessate a lavorare con IAG possono visitare il sito web di Hangar 51 per saperne di più sul programma e inviare la propria candidatura. L’ultimo giorno per presentare domanda è il 16 giugno 2024″, conclude IAG.

(Ufficio Stampa International Airlines Group)