Emirates riceve le Certified Autism Center™ Designation Plaques per tutte le sue Check-In Facilities in Dubai

Emirates ha ricevuto le official Certified Autism Center™ Designation Plaques per tutte e quattro le sue Dubai Check In facilities – Emirates City Check-in & Travel Store in DIFC, Emirates Cruise Check In – Port Rashid, Emirates Cruise Check In – Dubai Harbour e Emirates City Check-In Ajman, oltre che per il dedicated hub al Terminal 3 presso Dubai International Airport (DXB).

“Le targhe di certificazione sono state assegnate dall’International Board of Credentialing and Continuing Education Standards (IBCCES) per riconoscere che le strutture Emirates a Dubai hanno compiuto passi significativi per rendere i viaggi più inclusivi e accessibili ai neurodiverse customers, soddisfacendo i criteri richiesti per un’esperienza di viaggio confortevole e supportata. Presentate da Myron Pincomb, CEO and Board Chairman of IBCCES, le targhe sono state formalmente ricevute da Mohammed Mattar, Emirates DSVP Airport Services e dal suo team, insieme ai rappresentanti del Dubai’s Department of Economy and Tourism (DET).

Come parte della designazione, i dipendenti Emirates delle varie strutture hanno seguito una formazione specializzata sull’autismo e sulla consapevolezza sensoriale, per dotarli della comprensione e delle competenze necessarie per soddisfare le esigenze dei viaggiatori autistici o con sensibilità sensoriali, insieme alle loro famiglie. Sono stati condotti controlli approfonditi sulle strutture in tutte le sedi, misurando tutti gli input sensoriali nelle aree pubbliche come livelli sonori, illuminazione e potenziali viste e odori per sviluppare guide sensoriali, consentendo ai viaggiatori di prendere decisioni informate e scegliere l’ambiente che meglio si adatta alle loro esigenze e preferenze”, afferma Emirates.

“Questo risultato si basa sul recente riconoscimento del Dubai International Airport come primo aeroporto internazionale a ottenere la designazione da parte dell’IBCCES e si allinea con la Department of Economy and Tourism (DET) vision di diventare la prima Certified Autism Destination™ (CAD) in Medio Oriente.

I City Check-In di Emirates a Dubai offrono un’esperienza pre-aeroporto fluida e senza stress in luoghi comodi e facilmente accessibili, dove i clienti Emirates possono effettuare il check-in per i voli fino a 24 ore in anticipo e depositare i bagagli tra le quattro e le 24 ore prima, scegliendo tra check-in assistiti da agenti, check-in assistiti da robot o chioschi self-service, consentendo un’esperienza di viaggio più rilassata.

In collaborazione con il General Directorate of Residency and Foreign Affairs, Dubai Police, Dubai Airports e Dubai Customs, Emirates sta rendendo i viaggi più inclusivi e accessibili a tutti, riflettendo l’impegno di Dubai a diventare una destinazione leader per viaggiatori con esigenze diverse.

IBCCES ha anche creato AutismTravel.com, una risorsa online gratuita per le famiglie che elenca destinazioni certificate e collega le famiglie ad altre risorse e tra loro. Ciascuna destinazione elencata sul sito ha soddisfatto i CAC requirements..

IBCCES fornisce una serie di certificazioni che consentono ai professionisti di essere leader nel loro campo e di migliorare i risultati per le persone che servono. Questi programmi sono riconosciuti in tutto il mondo come il punto di riferimento principale per la formazione e la certificazione nelle aree dell’autismo e di altri disturbi cognitivi”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)