News Brevi – 17.05.2024

UICI E SWISSPORT INSIEME PER UN PROGETTO DI INCLUSIONE LAVORATIVA DI PERSONE CIECHE E IPOVEDENTI IN AEROPORTO – “Volare oltre la vista, destinazione inclusione” è questo il nome del progetto di inclusione lavorativa di persone cieche e ipovedenti nel settore dell’handling aeroportuale presentato a Roma. L’evento si è aperto con il saluto del Ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli. L’iniziativa – che nasce dalla collaborazione tra l’UICI, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, e Swissport, il leader mondiale dei servizi di handling aeroportuale – prenderà il via con l’inizio della stagione estiva 2024 presso l’aeroporto di Roma Fiumicino. Per la prima volta in Italia, persone ipovedenti saranno impiegate in attività di assistenza a terra ai passeggeri. A seguito del percorso di formazione, dal mese di luglio le prime 2 persone inizieranno a lavorare al settore “Lost & Found” per le attività di ricerca e riconsegna dei bagagli disguidati dello scalo romano, dove Swissport gestisce oltre il 50% dei voli e fornisce assistenza a terra a 35 compagnie aeree, tra cui Ita Airways. L’avvio della sperimentazione prevede un iniziale incarico di durata stagionale. L’ obiettivo è porre le basi per un progetto pilota che, oltre a Fiumicino, possa essere esteso a Milano Linate e agli altri aeroporti in cui Swissport opera, oltre a definire una best practice replicabile negli scali di tutto il mondo. Oggi le persone cieche e ipovedenti sono più di 30 milioni in Europa e 1 milione e 500 mila in Italia, con un tasso di disoccupazione ancora preoccupante. Con adeguata formazione, tuttavia, la disabilità visiva non preclude la maggioranza dei percorsi lavorativi. Creare adeguate opportunità e sradicare pregiudizi è solo uno degli aspetti su cui l’UICI lavora ogni giorno. Marina Bottelli, CEO di Swissport Italia, afferma: “Sono fiera di poter dare inizio a quello che spero possa diventare un percorso comune di inclusione delle persone con disabilità visive nelle professioni aeroportuali. Sono infinitamente grata a UICI per avere creduto insieme a noi nel progetto e aver contribuito alla sua realizzazione Swissport promuove un ambiente di lavoro che consenta alle persone di accrescere il proprio potenziale. Crediamo nelle pari opportunità e nel valore della diversità che stimola creatività, confronto e crescita professionale”. Swissport opera in Italia presso gli scali di Milano Linate e Roma Fiumicino con circa 2.800 persone.

NUOVA BIGLIETTERIA ALL’AEROPORTO DI TRAPANI – È già operativa la nuova biglietteria dell’aeroporto di Trapani Birgi, uno spazio completamente rinnovato dedicato a molteplici servizi per rendere il viaggio ancora più piacevole. Nuovo design, moderno e funzionale, e tecnologia all’avanguardia per svolgere molteplici funzioni. Nella nuova biglietteria si potranno acquistare i biglietti aerei, gestire i pass e acquistare e convalidare i biglietti per il parcheggio. Sarà un deposito sicuro per lasciare i bagagli, in attesa del volo. Sarà anche un punto informazioni, dove il personale qualificato di Airgest fornirà informazioni sui voli, sui servizi aeroportuali e su tutto ciò che riguarda il proprio viaggio. Sarà anche il luogo dove ricevere informazioni sui bagagli smarriti e ricevere assistenza e supporto per il rapido ritrovamento. Il commento del presidente di Airgest, Salvatore Ombra: “È per noi motivo di orgoglio – ha dichiarato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra – che il nostro aeroporto sia, non solo efficiente, ma anche bello e accogliente, per dare un prestigioso biglietto da visita ai passeggeri che giungono dall’Italia e dall’estero e che sia, altresì, una casa confortevole per i trapanesi in partenza. Questa iniziativa segue la scia delle migliorie realizzate nel terminal e in pista negli ultimi anni che sono il segno di un aeroporto che non si ferma mai e che desidera crescere sempre di più”.

EMIRATES TORNA SUI CAMPI IN TERRA BATTUTA AL ROLAND GARROS – Emirates offre un altro anno di “fly better” experiences al Roland-Garros 2024. Portando il mondo del tennis a nuovi livelli, la compagnia aerea torna sui campi in terra battuta per il suo dodicesimo anno consecutivo come Official Airline and Premium Partner. Il principale evento sulla terra battuta si svolgerà dal 20 maggio al 9 giugno 2024 allo Stade Roland-Garros di Parigi. Emirates è un convinto sostenitore del tennis da tre decenni. La compagnia aerea è orgogliosa di sponsorizzare tutti e quattro i tornei del Grande Slam, inclusi gli Australian Open, gli US Open e, più recentemente, The Championships, Wimbledon. Adnan Kazim, Emirates Deputy President and Chief Commercial Officer, ha dichiarato: “Siamo felici di tornare sul campo in terra battuta quest’anno e di continuare a far crescere la nostra presenza nel mondo del tennis. Emirates è rinomata per offrire esperienze di livello mondiale e quest’anno non sarà diverso al Roland-Garros. Non vediamo l’ora di interagire con i fan di tutto il mondo e di offrire esperienze sportive di prim’ordine sul campo”. Gli appassionati di tennis potranno cogliere tutta l’emozione del Roland-Garros poiché la compagnia aerea lancerà molte iniziative. I visitatori possono scattare foto, giocare e catturare ricordi nell’Emirates interactive photo-booth. Anche i fan riceveranno un trattamento speciale poiché la compagnia aerea offrirà gelato gratuito il 28 maggio e il 5 giugno al Jardin des Mousquetaires; un’esperienza di degustazione del Dilmah Tea da sorseggiare su una selezione di tè disponibili a bordo; hosting presso una world-class hospitality. La compagnia aerea offrirà anche fly better” experiences al Roland-Garros con il suo partner di lunga data Moët Hennessy. Emirates sarà anche presenting partner del Trophée des Légendes, che si svolgerà dal 4 al 9 giugno 2024. Emirates è Official Airline and Premier Partner of the ATP World Tour. La partnership di lunga data della compagnia aerea con il Roland-Garros risale al 2013. Emirates è diventata Premium Partner del Grande Slam nel 2018 e continuerà ad essere Premium Partner del Grande Slam fino al 2027. La compagnia aerea gode di una presenza significativa durante tutto il torneo, compreso il brand sul campo centrale Philippe-Chatrier, sul campo Suzanne-Lenglen e sul campo Simonne-Mathieu. Emirates ha lanciato le operazioni su Parigi nel 1992 e attualmente la compagnia aerea serve la capitale francese con 21 voli settimanali, inclusi 3 voli giornalieri con A380. La compagnia aerea serve anche Nizza con un servizio giornaliero con A380 e Lione con un volo giornaliero con Boeing 777 (aggiornato a un servizio giornaliero con A350 dal 1° dicembre). L’ampia rete di 130 destinazioni di Emirates offre ai clienti francesi l’accesso a una serie di collegamenti verso l’Asia, l’Oceano Indiano, il Medio Oriente, l’Africa e l’Australasia. In Francia, Emirates è anche Official Main Sponsor of Olympic Lyonnaise (OL) e proud sponsor of UAE Team Emirates, sostenendo alcuni dei più grandi tour ciclistici, come il Tour De France.

AERONAUTICA MILITARE: CONCLUSO A TRAPANI IL SEMINARIO NAZIONALE PER GLI ORGANISMI DI SICUREZZA DELL’A.M. – Dal 06 al 10 maggio si è svolto, presso il 37° Stormo Caccia di Misiliscemi (TR), il Seminario nazionale per gli Organismi di Sicurezza dell’Aeronautica Militare, articolazioni presenti su tutto il territorio nazionale a tutela della sicurezza della Forza Armata. L’incontro, con cadenza semestrale e giunto alla 22^ edizione, è stato organizzato dal Centro Coordinamento Sicurezza, dipendente dal Reparto Generale Sicurezza dello Stato Maggiore Aeronautica, con il supporto del 37° Stormo dell’Aeronautica Militare. I lavori del Seminario si sono aperti con il saluto di benvenuto del Comandante del 37° Stormo, Colonnello Daniele Donati, a seguire, è intervenuto il Comandante del Centro Coordinamento Sicurezza, Col. Armando Treppiccioni, che ha dedicato parole di apprezzamento per l’attività di prevenzione delle problematiche afferenti la sicurezza resa quotidianamente da tutta l’Organizzazione di Sicurezza. Le attività si sono articolate in cinque giornate, caratterizzate da momenti di condivisione di esperienze, discussioni aperte e “case study” su tematiche afferenti all’ambito della sicurezza. Diversi gli argomenti trattati: aspetti giuridico/amministrativi sul personale, reportistica, tecniche di comunicazione efficace, minacce alla sicurezza del personale e delle installazioni in F.A. negli attuali scenari di crisi internazionale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

FIRMATA LA CONVENZIONE TRA AERONAUTICA MILITARE E ONFA – E’ stata firmata martedì 14 maggio, presso la Sala delle Costellazioni Minori di Palazzo Aeronautica (Roma), sede istituzionale della Forza Armata, la convenzione tra l’Aeronautica Militare e l’Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori, rappresentate rispettivamente dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti e dal Presidente dell’Opera, Gen. Isp. Capo (aus.) Basilio Di Martino. Il protocollo, che si inserisce in un quadro di coadiuvazione pre esistente alla costituzione della Regia Aeronautica e dell’ONFA stessa, fornisce la cornice in cui devono trovare collocazione le iniziative che coinvolgono le due parti al fine di supportare al meglio gli orfani del personale dell’Aeronautica Militare e i figli del personale militare della Forza Armata dichiarati “grande invalido” ed iscritti alla prima categoria di pensione privilegiata. La convenzione definisce altresì i termini e la natura del rapporto organizzativo che l’Aeronautica Militare assicura all’ONFA per poter svolgere al meglio la sua missione, avendo come stella polare un dovere morale fortemente sentito dagli aviatori di ieri e di oggi. L’ONFA è un Ente pubblico, non riceve contributi dallo Stato ma si sostiene principalmente con le donazioni volontarie del personale della Forza Armata (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IBERIA AUMENTA DEL 50% LA SUA CAPACITA’ VERSO BUENOS AIRES LA PROSSIMA STAGIONE INVERNALE – La prossima stagione invernale, Iberia dispiegherà il 50% in più di capacità per volare tra Madrid e Buenos Aires, consolidando le sue operazioni estive. Tre nuove frequenze si aggiungeranno alle 17 offerte ogni settimana, sette in più rispetto allo scorso inverno. I clienti della compagnia aerea potranno scegliere tra 21 frequenze settimanali tra Spagna e Argentina. Inoltre, la maggior parte delle frequenze, 19 su 21, saranno operate dall’aeromobile A350, il modello più grande e avanzato della flotta di Iberia, con una capacità di 348 persone, una configurazione a tre cabine (Business, Economy e Premium Economy) e una maggiore efficienza, con un consumo di carburante inferiore del 35% rispetto a modelli simili. Per celebrare il 15° anniversario della nomina del Tango a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità da parte dell’UNESCO, Iberia offrirà quattro lezioni di tango presso Espacio Iberia, il suo spazio temporaneo in Gran Vía, 48. La prima ha avuto luogo il 16 maggio e comprendeva uno spettacolo by Visit Buenos Aires e cocktail party con prodotti tipici argentini. I visitatori avranno anche la possibilità di ballare il tango giovedì e venerdì della prossima settimana, 23 e 24 maggio.

AIR CANADA INCREMENTA IL SERVIZIO A OTTAWA – Air Canada ha annunciato oggi che sta potenziando di quasi il 60% il suo programma di voli verso la capitale canadese, Ottawa, con voli per Calgary e Winnipeg ora operativi tutto l’anno, più voli che forniscono capacità aggiuntiva ad Halifax e Quebec City e l’aggiunta del servizio widebody a Vancouver. Ulteriori miglioramenti dell’orario includono più voli verso le popolari destinazioni ricreative Fort Lauderdale, Tampa, Orlando, Cancun e Punta Cana quest’inverno. Uno dei due voli giornalieri tra Ottawa e Vancouver sarà operato su un Boeing 787-9 Dreamliner. “Ottawa è una parte importante della rete di Air Canada e, in risposta alla domanda, stiamo aumentando la nostra capacità verso la capitale della nostra nazione di quasi il 60% rispetto al 2023. Siamo molto entusiasti di aggiungere più voli verso il resto del paese con l’estensione delle principali rotte non-stop a tutto l’anno e capacità aggiuntiva verso altre città. Stiamo anche aggiungendo capacità alle popolari destinazioni soleggiate e, in collaborazione con il nostro partner joint venture United Airlines, aumentando le opzioni di viaggio da e per gli Stati Uniti,” ha affermato Mark Galardo, Executive Vice President, Revenue and Network Planning, at Air Canada.

IBERIA: AITAMA DIVENTA LA PROTAGONISTA DEL PROFILO INSTAGRAM DELLA COMPAGNIA – Iberia informa: “La cantante Aitana è diventata questo venerdì la protagonista del profilo Instagram di Iberia. L’artista spagnola ha raccontato in prima persona, attraverso diversi racconti, com’è stata l’esperienza a bordo di un Airbus A350 della compagnia aerea, nel suo viaggio da Madrid a Città del Messico, dove si esibirà questo sabato nell’ambito dell’Alpha tour, che si sta realizzando in America Latina”.

GLI F-35 DELL’U.S. AIR FORCE SI ADDESTRANO CON GLI F-16 POLACCHI – Gli U.S. Air Force F-35 si sono recentemente addestrati con gli F-16 polacchi per rafforzare le capacità aeree congiunte della NATO. Gli F-35 dell’aeronautica americana sono stati schierati dalla RAF Lakenheath, nel Regno Unito, alla base aerea di Lask, in Polonia, per un addestramento agile con gli alleati polacchi. “Il dispiegamento degli F-35 statunitensi in Polonia è la prova del nostro impegno duraturo nei confronti dei nostri alleati della NATO e di un’Europa intera, libera e pacifica”, hanno affermato le U.S. Air Forces in Europe-Air Forces Africa. “La collaborazione con gli alleati della NATO, come con l’aeronautica polacca, rafforza le capacità di difesa collettiva in tutto il teatro europeo. Cogliamo ogni opportunità per addestrarci insieme per affinare tattiche, tecniche e procedure per migliorare la prontezza militare, l’abilità tattica e l’interoperabilità”.

DELTA: VERSO UN FUTURO PIU’ SOSTENIBILE A SEATTLE – L’impegno di Delta per la sostenibilità è più di una semplice dichiarazione: è un percorso a lungo termine per garantire un futuro più sostenibile ai viaggi. Questo impegno è stato pienamente dimostrato nell’hub di Delta a Seattle, con il Port of Seattle che ha recentemente riconosciuto Delta attraverso il Sustainable Century Awards program come avente la più alta percentuale di aerei a basso consumo di carburante in uso presso il Seattle-Tacoma International Airport (SEA) nel 2023. Promuovere il risparmio di carburante e aggiornare gli aeromobili più vecchi con flotte più moderne ed efficienti in termini di consumo di carburante sono due leve vitali che possono produrre un impatto immediato sul consumo di carburante e sulle emissioni di carbonio ad esso associate. Delta continua a investire e modernizzare la propria flotta con aerei all’avanguardia e di nuova generazione. Attraverso la sua rete domestica e globale, Delta ha preso in consegna 43 nuovi aeromobili nel 2023 che erano in media il 28% più efficienti in termini di consumo di carburante per miglio – posto rispetto agli aerei ritirati dal 2019. “L’impegno di Delta per la sostenibilità è un impegno per il nostro futuro di connettere il mondo e al tempo stesso avere un impatto sulle comunità che serviamo”, ha affermato Joan Wang, Managing Director – Pacific Northwest for Delta Air Lines. SEA funge da hub costiero cruciale per Delta, operando oltre 150 partenze nei giorni di punta da SEA verso più di 50 destinazioni in tutto il mondo. Delta vola verso più destinazioni internazionali di qualsiasi altro vettore a SEA, comprese città famose come Amsterdam, Cancun, Cabo, Parigi e Londra, oltre a numerose destinazioni nazionali in Alaska e Hawaii. Seattle funge anche da gateway chiave per le operazioni della compagnia aerea nel Pacifico, che comprende quattro destinazioni transpacifiche non-stop, comprese le rotte esistenti per Incheon (ICN), Tokyo (HND), Taipei (TPE) (a partire dal 7 giugno) e Shanghai (PVG). Delta ha celebrato il suo 90° anniversario a Seattle nel dicembre 2023, una storia che risale all’inizio delle operazioni da parte della Northwest Airways (in seguito Northwest Airlines) nel 1933. I voli Delta iniziarono il 1 giugno 1980, con un servizio diretto tra SEA e Atlanta (ATL), Dallas-Fort Worth (DFW) e Portland (PDX).

ETIHAD AIRWAYS: MOSTRA D’ARTE ALLO ZAYED INTERNATIONAL AIRPORT PER IL 20° ANNIVERSARIO – Etihad Airways ha inaugurato una collezione d’arte unica presso lo Zayed International Airport. La mostra è il risultato di una collaborazione lanciata per celebrare il 20° anniversario di Etihad e riunisce 20 rinomati artisti che hanno creato arte fisica e digitale, per commemorare due decenni di eccellenza nel settore dell’aviazione. Sotto il tema ‘Unveiling the UAE, Past, Present, and Future’, le opere d’arte offrono una prospettiva unica e accattivante sulla ricca storia, il vivace presente e il promettente futuro degli Emirati Arabi Uniti. Attraverso questa collaborazione unica che culmina in un’asta di opere d’arte, Etihad sostiene e coltiva i talenti della comunità artistica locale. Amina Taher, Vice President Brand, Marketing and Sponsorships, Etihad Airways, ha dichiarato: “Questa entusiasmante iniziativa è stata progettata per celebrare gli artisti di talento degli Emirati Arabi Uniti e per sostenere la comunità culturale che arricchisce la vita e la scena artistica nella nostra capitale, Abu Dhabi. Nell’ambito delle celebrazioni del 20° anniversario di Etihad, volevamo creare una mostra d’arte che celebrasse il passato, il presente e il futuro degli Emirati Arabi Uniti ed esporre questa bellissima arte nella nostra nuova casa allo Zayed International Airport affinché i nostri ospiti possano godersela”. Alcune delle creazioni degli artisti sono esposte nella premium check-in area della nuova casa di Etihad, Zayed International Airport, con la collezione completa disponibile dall’8 maggio al 15 luglio. Gli ospiti avranno l’opportunità di interagire con l’arte mentre iniziano il loro viaggio e potranno scegliere di fare un’offerta attraverso l’asta online per l’opera che cattura la loro attenzione e la loro immaginazione. L’asta sarà gestita attraverso il partner tecnologico di Etihad, Arcube. La collezione può essere visualizzata e si possono fare offerte su etihad.arcube.io. L’asta sostiene la fiorente comunità artistica negli Emirati Arabi Uniti e si concluderà il 15 luglio.

DELTA: POSTI AGGIUNTIVI PER I COLLEGE FOOTBALL FANS – Delta informa: “Con 56 voli diretti e 5.600 posti aggiunti tra il 30 agosto e il 1 dicembre, Delta si assicura che i college football fans godano di opzioni di viaggio senza soluzione di continuità per le partite più attese di questo autunno. Dall’apertura della stagione a Las Vegas agli incontri lungo le coste, Delta si impegna a migliorare l’esperienza per i suoi clienti, con un fitto programma autunnale in vista. Con gran parte della flotta Delta dotata di TV satellitare in diretta, i clienti hanno anche la possibilità di catturare ogni azione sui seatback screens durante la crociera sugli Stati Uniti continentali”.

BOEING SOSTIENE LE OPERAZIONI DI SOCCORSO IN BRASILE – Boeing sta impegnando 200.000 dollari da parte del Boeing Charitable Trust per assistere nelle attività di recupero e soccorso a seguito della recente inondazione in Brasile. I fondi sosterranno la campagna umanitaria Rio Grande do Sul della Brazil Foundation per fornire aiuti umanitari immediati e sforzi continui per la ricostruzione nella regione. “Di fronte alle loro significative avversità, siamo solidali con la popolazione del Rio Grande do Sul”, ha affermato il Dr. Brendan Nelson AO, president of Boeing Global. “Attraverso questi fondi, Boeing si impegna ad aiutare le vittime delle inondazioni e a sostenere gli sforzi di ricostruzione”. Oltre ai corporate charitable investments, i dipendenti Boeing fanno donazioni alle comunità locali partecipando a volunteer and charitable gift match programs. Gli interventi in Brasile sono in linea con l’impegno costante di Boeing nei confronti delle comunità in cui l’azienda è presente. Il Brasile ospita uno dei 15 Boeing engineering centers in tutto il mondo che sviluppano tecnologie all’avanguardia per promuovere l’innovazione aerospaziale. Boeing Brazil supporta anche i clienti delle compagnie aeree, guida la ricerca aerospaziale e gli sforzi di sostenibilità nel paese. Boeing ha donato 5 milioni di dollari in contributi di beneficenza negli ultimi 10 anni al Brasile.