News Brevi – 18.05.2024

ANSV RICEVE IL DIRETTORE CENTRALE PER L’EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L’ANTINCENDIO BOSCHIVO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO – L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) ha ricevuto in visita istituzionale il 17 maggio il Dirigente Generale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Ing. Marco Ghimenti, Direttore Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo, accompagnato da: Dirigente Superiore Ing. Paolo Maurizi, Dirigente Superiore Ing. Franco Feliziani, Primo Dirigente Arch. Marcella Imbrisco e Col. Alfonso Alberino, Consulente dell’Aeronautica Militare presso il CNVVF. La delegazione è stata accolta dal Presidente ANSV Gen. D.A. Luca Valeriani, dal Direttore generale dott.ssa Maria Grazia Salamino e dal Direttore inchieste e prevenzione proattiva Ing. Mikael Amura, che hanno illustrato dettagliatamente le attività di istituto dell’ANSV e le capacità dei laboratori tecnologici. Al termine dell’incontro, che ha rappresentato l’occasione per un confronto su materie di comune interesse, sia il Gen. Valeriani che l’Ing. Marco Ghimenti hanno sottolineato l’importanza del fattivo scambio di esperienze.

LOCKHEED MARTIN RICEVE UN HYPERSONIC WEAPON SYSTEM CONTRACT – L’U.S. Army ha assegnato a Lockheed Martin un contratto da 756 milioni di dollari per fornire capacità aggiuntive per il ground-based hypersonic weapon system, Long Range Hypersonic Weapon (LRHW). In base al nuovo contratto, Lockheed Martin fornirà additional LRHW battery equipment, systems and software engineering support, logistics solutions. LRHW introdurrà una nuova classe di ultrafast and maneuverable long-range hypersonic missiles, con la capacità di lanciare da ground mobile platforms. Il LRHW weapon system è progettato per lanciare il common hypersonic All Up Round (AUR), fornito dall’U.S. Navy-managed Conventional Prompt Strike (CPS) program. L’azienda ha sviluppato una tecnologia ipersonica altamente avanzata negli ultimi 60 anni come parte della 21st Century Security® vision di Lockheed Martin a supporto dei clienti.