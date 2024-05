Torino, Salone Internazionale del Libro: presentati gli ultimi prodotti editoriali dell’Aeronautica Militare

Si è chiusa lunedì 13 maggio la XXXVI edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, alla quale ha preso parte – nell’ambito dello stand del Ministero della Difesa – anche l’Aeronautica Militare per presentare gli ultimi prodotti editoriali della Forza Armata.

La partecipazione a SalTo24 è stata una grande occasione per far conoscere i valori e le capacità dell’Arma Azzurra, sempre al servizio della collettività, e per raccontare al pubblico l’impegno, la dedizione e la passione che quotidianamente viene espressa dagli uomini e le donne dell’Aeronautica Militare.

Nel corso della manifestazione, presso il padiglione “Oval” del Lingotto Fiere, lo stand del Ministero della Difesa ha ospitato cinque giorni di eventi, presentazioni e panel tematici di tutte le Forze Armate, tra i quali da segnalare la presentazione di un volume dedicato alle discipline STEM nella Difesa (Science, Technology, Engineering e Mathematics) alla quale ha preso parte anche il SSSD Sen. Isabella Rauti. Nella presentazione il Gen. D.A. Luigi CASALI, Comandante dell’Accademia Aeronautica, ha sottolineato l’importanza dell’Arma Azzurra nel settore spaziale, dell’innovazione e della tecnologia. Ha poi continuato evidenziando la responsabilità ed il dovere delle scuole di formazione di far emergere giovani talenti e consolidare le nuove professionalità nei Reparti della Forza Armata attraverso un processo di long life learning.

Un viaggio nel mondo aeronautico che, riprendendo il motto di questa edizione del Salone la “Vita immaginaria”, ha voluto stimolare la creatività e la curiosità del vasto pubblico attraverso la presentazione da parte della Forza Armata di quattro progetti Edizioni Rivista Aeronautica pensati per un pubblico di tutte le età: la Rivista di Meteorologia Aeronautica (RMA), che torna anche in formato cartaceo dopo oltre dieci anni, il catalogo “MUSAM” del rinnovato Museo Storico di Vigna di Valle, la collana fumetti che ripercorre alcuni dei momenti più significativi della storia dell’Arma Azzurra e non per ultimo un prodotto editoriale dedicato ai più giovani, “Vola con Noi”, un volume che racconta le origini del volo fino ad arrivare ai più moderni velivoli oggi in dotazione.

VOLA CON NOI

Proprio “Vola Con Noi”, edito in coedizione con Giunti Editore, è stato presentato davanti ad una platea di tanti giovani e gremita in ogni ordine di posto. A moderare il volume, dedicato ai più giovani e composto da una narrativa fatta di brevi e semplici testi accompagnati da immagini, fumetti e foto, la giornalista Monica BERTINI insieme con il Generale di Brigata Aerea Urbano FLOREANI, Capo del Reparto Comunicazione dell’Aeronautica Militare – che ha sottolineato quanto sia importante rivolgersi ai giovani e come sia nostro dovere far loro comprendere quello che quotidianamente facciamo al servizio del Paese e perché siamo orgogliosi di farlo – ed il Col. Walter VILLADEI, astronauta dell’Aeronautica Militare da poco rientrato dalla missione spaziale sulla International Space Station che ha evidenziato come lo Spazio rappresenti una concreta opportunità professionale e di crescita, non solo per quanti desiderano diventare astronauti, ma anche per tante altre professionalità.

Tra i relatori anche il Dott. Francesco ZAMICHIELI, Direttore Commerciale delle Iniziative Speciali di Giunti Editore.

RIVISTA DI METEOROLOGIA AERONAUTICA

Il SalTo24 è stata inoltre l’occasione per valorizzare le professionalità dell’Aeronautica Militare nel comparto meteorologico e far conoscere al pubblico la nuova veste della Rivista di Meteorologia Aeronautica (RMA). Un ritorno – a cadenza trimestrale – nel suo formato originale, quello cartaceo, di una rinnovata rivista che sarà disponibile in abbonamento sui digital store e, per la prima volta, in tutte le edicole italiane.

A presentarla, all’interno di un panel tecnico-scientifico di esperti di settore militari e civili, il Gen. Luca BAIONE, Capo Aviazione militare e la Meteorologia (AVIAM) e Rappresentante Permanente dell’Italia presso l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), che ha sottolineato come la RMA sia un valore aggiunto della Forza Armata nell’ambito della divulgazione scientifica ed al contempo uno strumento che favorisce la collaborazione di tutte le realtà del Paese, Istituzioni, mondo accademico e scientifico.

A presentare il nuovo prodotto editoriale, il Direttore della Rivista di Meteorologia Aeronautica, T. Col. Orazio DI CASOLA insieme al Presidente dell’Associazione Italiana Scienze Atmosferiche e Meteorologiche (AISAM), Sergio Pisani, la meteorologa e climatologa di Meteo Expert, Serena GIACOMIN ed il Dott. Francesco ZAMICHIELI di Giunti Editore. Tra i relatori anche altri rappresentanti ed esperti del comparto meteorologico dell’Aeronautica Militare, tra questi il Col. Daniele MOCIO ed il T. Col. Guido GUIDI.

CATALOGO DEL MUSEO STORICO DELL’AM – MUSAM 2023

Un rinnovato Museo Storico dell’Aeronautica è stato presentato attraverso un catalogo illustrativo – MUSAM 2023 – che dettagliatamente guida il lettore in un percorso espositivo, dettagliato ed articolato, che descrive i cinque padiglioni espositivi interamente rinnovati presenti presso il ristrutturato complesso museale di Vigna di Valle.

La presentazione del prezioso volume – in coedizione con Giunti editore – è stata moderata dal giornalista scientifico, Antonio LO CAMPO, insieme al Presidente dell’ONFA (Opera Nazionale Figli degli Aviatori), Gen. Isp. Ca. (ris) Basilio DI MARTINO che, già Presidente del Comitato del Centenario dell’AM ed autorevole storico dell’Arma Azzurra, ha seguito in prima persona le celebrazioni del Centenario dell’AM, il processo di rinnovamento del museo e la stesura stessa del catalogo. Il Generale DI MARTINO nel corso del suo intervento ha sottolineato come sia di assoluta importanza difendere, valorizzare e diffondere, attraverso il Museo storico dell’AM, il senso di identità, il patrimonio storico culturale e le gesta degli eroici aviatori che hanno costruito le basi della moderna aeronautica. Il Museo, secondo le parole del Gen. DI MARTINO, si identifica nel mezzo attraverso il quale si rafforzano le tradizioni, si concretizzano le conoscenze aeronautiche fornendo, con uno sguardo rivolto al futuro, la chiave per una chiara interpretazione del presente.

Hanno inoltre partecipato alla presentazione il Col. Nicola GIGANTE, Capo del 3° Ufficio Pubblicistica, Editoria e Multimedialità del 5° Reparto Comunicazione e la Dottoressa Susanna OGNIBENE, Autore e Responsabile progetto scientifico MUSAM 2023.

COLLANA FUMETTI

Con l’uscita del 12° fumetto “Time looping” sulla storia e le tradizioni dell’acrobazia si completa la collana dei 12 fumetti pubblicati per il centenario dell’Aeronautica Militare. Una presentazione, particolare visto il genere che si è andato a commentare, che ha visto la successione di testimonianze, video e illustrazioni. Ha moderato la presentatrice Giulia URBANI con la partecipazione del Gen. B.A. Urbano FLOREANI che ha evidenziato quanto sia efficace utilizzare le graphic novel per incuriosire ed appassionare anche i più giovani grazie alla forza delle immagini che portano la fantasia a volare insieme agli eroici protagonisti delle 12 storie. Tra gli altri anche Barbara ASTEGIANO, fumettista e disegnatrice, Francesco ARCHIDIACONO, fumettista e coordinatore dell’intera collana e il prof. Manfredi TORALDO, fumettista e blogger.

La collana è una raccolta di graphic novel pensata per raggiungere un pubblico più variegato e che narra alcuni eventi aeronautici significativi del passato e del presente. Una raccolta di 12 volumi che tra storie eccezionali e di quotidianità, raccontano gli avvenimenti che hanno dato lustro alla Forza Armata nei suoi primi 100 anni di vita. Grazie alla forza comunicativi dei disegni, realizzati da giovani fumettisti, il lettore è catapultato in diversi luoghi e momenti storici del primo secolo di vita dell’Aeronautica Militare.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)