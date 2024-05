Iberia sarà la prima compagnia aerea al mondo ad aggiungere il nuovo Airbus A321XLR alla sua flotta

Iberia lancerà il nuovo aereo Airbus A321XLR, poiché riceverà il primo aeromobile sul mercato entro la fine dell’estate.

“Questo aereo rafforzerà la flotta a lungo raggio di Iberia e lo farà in un modo più sostenibile e innovativo, offrendo la possibilità di operare sulle rotte transoceaniche della compagnia aerea con un narrow-body aircraft, cioè a corridoio singolo.

Ciò rafforzerà la rete di destinazioni della compagnia aerea con un focus speciale sull’America, perché, oltre ad avere più unità con autonomia per effettuare viaggi transoceanici, l’A321XLR consentirà un utilizzo più efficiente della flotta in conformità con la domanda di ciascuno dei mercati della compagnia aerea. Infatti, la prima destinazione a lungo raggio verso cui viaggerà questo nuovo modello sarà probabilmente Washington DC, seguita da Boston (come tutti gli aerei appena consegnati, per i primi giorni opererà rotte a medio raggio).

Una delle grandi innovazioni offerte dall’A321XLR è la sua capacità, come single-aisle aircraft, di effettuare voli a lungo raggio, fornendo allo stesso tempo un servizio premium allo stesso livello di quello di cui godono i modelli wide-body, come l’A330 e l’A350, nella flotta di Iberia“, afferma Iberia.

“Questo modello avrà 182 posti disposti in configurazione di cabina Business ed Economy e includerà vari miglioramenti che offrono un maggiore comfort ai passeggeri, come le cappelliere più grandi, che possono contenere fino al 60% in più di bagagli a mano, sei diversi cabin lighting styles e un pannello innovativo all’ingresso dell’aereo, tra gli altri.

Nella cabina Business, l’A321XLR avrà 14 individual window seats con accesso diretto al corridoio. Inoltre, i sedili offriranno il massimo comfort, con un ‘full flat’ seat trasformabile in letto, un ampio poggiatesta in pelle, scomparti per oggetti personali e una struttura che offre grande comfort e privacy.

Tutti i posti Business sono dotati di uno schermo 4K individuale da 18 pollici, che offre immagini più nitide e toni migliori in modalità scura. Tutto questo accompagnato dal best entertainment on board.

Per un maggiore comfort, ogni posto avrà un proprio sistema di illuminazione, che potrà essere regolato in modo indipendente a seconda dell’ambiente desiderato, mentre ogni posto avrà il suo numero retroilluminato durante la modalità notturna, in modo da poterlo trovare più facilmente.

Allo stesso modo, l’Airbus A321XLR avrà 168 posti nella cabina Economy con l’ultimo modello Recaro, il CL3810, che si è evoluto dai sedili degli attuali long-haul aircraft, con una reclinazione di quattro pollici e poggiatesta in pelle. I sedili avranno due tasche aggiuntive per riporre gli oggetti personali.

Tutte le cabine del nuovo A321XLR offriranno ai passeggeri la possibilità di portare le proprie cuffie e collegarle tramite Bluetooth. Inoltre, hanno porte di ricarica USB di tipo A e C migliorate. I seat trays consentono ai clienti di posizionare i propri dispositivi elettronici in modo da poterli utilizzare più comodamente.

Come il resto della flotta a lungo raggio, l’A321XLR fornirà connettività in modo che i clienti possano connettersi al servizio Wi-Fi gratuito per inviare messaggi durante il volo.

Infine, l’aereo è dotato di quattro bagni con antibacterial surfaces, rubinetti con sensori di movimento e pedal-operated waste container”, prosegue Iberia.

“In linea con l’impegno di Iberia di ridurre le emissioni delle sue operazioni, questo aereo opererà voli a lungo raggio in modo più sostenibile, poiché utilizza circa il 30% in meno di carburante rispetto ai modelli wide-body.

Il primo A321XLR entrerà a far parte della flotta di Iberia dopo l’estate, quando, insieme agli altri sette aeromobili di questo modello che Iberia riceverà nei prossimi mesi, consentirà alla compagnia aerea di continuare ad espandere la sua rete di destinazioni a lungo raggio, nonché di aumentare la capacità nelle città in cui attualmente vola”, conclude Iberia.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Airbus)