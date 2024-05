News Brevi – 20.05.2024

TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA: ELICOTTERO DEL 15° STORMO DELL’AERONAUTICA MILITARE RECUPERA UN UOMO COLTO DA MALORE DA MOTOPESCHERECCIO – Nel tardo pomeriggio di sabato un HH-139B, decollato dall’82° Centro Search and Rescue di Trapani, è intervenuto per il recupero di un infortunato a bordo di un’imbarcazione a largo delle coste siciliane Intorno le 18.10 di sabato 18 maggio un elicottero HH139B dell’82° Centro SAR del 15° Stormo è decollato dall’aeroporto militare di Trapani per una missione di recupero di un uomo colto da malore a bordo di un motopeschereccio italiano che si trovava tra le coste tunisine e quelle trapanesi. Imbarcato il personale medico, presso il Presidio Ospedaliero S. Antonio Abate di Trapani, l’elicottero si è diretto verso il peschereccio dove l’aerosoccorritore, poco dopo le 19, con l’ausilio del triangolo di evacuazione e di verricello ha recuperato l’infortunato. Alle 20 circa l’elicottero è atterrato all’ospedale Sant’Antonio Abate dove l’infortunato è stato lasciato alle cure del personale dell’ospedale trapanese. L’elicottero ha fatto quindi rientro alla base di Trapani dove ha ripreso il servizio di prontezza operativa. La missione, durata circa un ora e mezza di volo, è stata coordinata dal Comando Operazioni Aerospazioali di Poggio Renatico su richiesta della Guardia Costiera – 12° MRSC del di Palermo (Maritime Rescue Sub Centre). Il 15° Stormo dell’Aeronautica Militare garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche estreme. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato circa 7800 persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e la lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

OLTRE 40.000 PASSEGGERI HANNO VIAGGIATO TRA BELGRADO E CHICAGO IN UN ANNO CON AIR SERBIA – Venerdì 17 maggio 2024 Air Serbia ha festeggiato il primo anniversario del lancio dei voli diretti tra Belgrado e Chicago. Nell’ultimo anno la compagnia aerea di bandiera serba ha trasportato più di 40.000 passeggeri e quasi 750 tonnellate di merci tra la capitale della Serbia e la “Città del vento”. Durante l’attuale stagione estiva i voli su questa rotta saranno operati tre volte a settimana, il lunedì, mercoledì e sabato. “L’istituzione del collegamento diretto tra Belgrado e Chicago è stato un passo molto importante nello sviluppo e nel miglioramento dei servizi della nostra compagnia. Il gran numero di passeggeri trasportati la dice lunga sulla necessità di una linea aerea diretta tra Belgrado e Chicago. Inoltre, questa rotta ha contribuito a un migliore scambio culturale ed economico tra la Serbia e il Nord America. Siamo fiduciosi che la domanda per questi voli non farà altro che aumentare negli anni e faremo tutto ciò che è in nostro potere per soddisfarla adeguatamente”, ha affermato George Petkovic, VP Americas di Air Serbia. Oltre a Chicago, Air Serbia opera anche un servizio di linea diretto tra Belgrado e New York. Durante la stagione estiva la compagnia aerea di bandiera serba effettua un servizio giornaliero verso questa città del Nord America. Su questa rotta, così come sui voli per Chicago, vengono impiegati gli aerei Airbus A330-200 della flotta a lungo raggio di Air Serbia. Air Serbia opera dal 26 ottobre 2013 con il suo nome attuale e, con il nuovo nome e la nuova identità, offre un nuovo concetto di comfort di volo attraverso la sua rete in crescita. Nel traffico passeggeri e merci, Air Serbia serve oltre 80 destinazioni di linea, stagionali e charter in Europa, Mediterraneo, Nord America e Asia. La flotta di Air Serbia è attualmente composta da Airbus A330-200, Airbus A320, nonché turboprop ATR 72-600 per voli regionali.

EMIRATES E IL PARTNER DILMAH CELEBRANO L’INTERNATIONAL TEA DAY – Celebrando l’International Tea Day il 21 maggio, Emirates e Dilmah, stimato partner da tre decenni, condividono le opinioni degli esperti sull’arte dell’abbinamento tra cibo e tè a bordo, nelle lounge Emirates di tutto il mondo e casa. “L’abbinamento del tè è un’esperienza sensoriale che esplora la dinamica tra gli aromi e i sapori presenti sia nelle varietà di tè che nel cibo. Un tè ben abbinato può equilibrare e addirittura accentuare i sapori di un piatto o può essere utilizzato per creare un interessante contrasto al palato. Emirates serve una selezione di 12 miscele di tè gourmet, preparando più di 33 milioni di tazze di tè ogni anno a bordo e offrendo numerose opportunità per sperimentare abbinamenti di tè e cibo. Emirates invita i clienti a migliorare la propria esperienza di volo abbinando un tè ai pasti o provando una ricetta Emirates & Dilmah a casa, servita con un tè o un tea-infused cocktail per stupire gli ospiti. Il tè per la colazione di Dilmah è un single region Ceylon tea, coltivato a 4.000 piedi sopra il livello del mare. Il Natural Green Tea di Dilmah è un tè verde con una leggera astringenza e un finale dolce, che si presta come compagno perfetto per insalate verdi o frutti di mare. I passeggeri di First e Business Class possono anche assaggiare il tè verde alla menta marocchino di Dilmah. I Pure Chamomile Flowers di Dilmah sono un tè senza caffeina, con un aroma edificante che ricorda le mele e un sapore delicato che si abbina idealmente con torta di mele, tacchino arrosto, piatti a base di pollo e noci. Earl Grey Tea di Dilmah è un tè monorigine di Ceylon ricco e corposo, arricchito dal sapore del bergamotto. Emirates Signature Tea di Dilmah, disponibile a bordo nelle lounge di First Class e First Class, nonché negli Emirates retail stores, è una miscela su misura per Emirates con aromi di rosa e mandorla, bilanciati dallo zenzero speziato e una spolverata di calendula e cartamo”, afferma Emirates. “Il personale di cabina di Emirates viene inoltre introdotto all’abbinamento tra tè e cibo, per offrire i migliori consigli ai clienti attraverso la scuola specializzata di formazione sul tè Dilmah, dove scoprono anche le origini sostenibili del tè Dilmah, assaggiano i sapori unici, imparano a preparare il tè perfetto e migliorano ulteriormente il sapore con una vasta gamma di accessori, dalla menta fresca al miele e al limone. Per più di tre decenni, Emirates ha scelto di collaborare con Dilmah Tea, azienda a conduzione familiare dello Sri Lanka, fondata nel 1985, primo marchio di tè etico di proprietà del produttore a livello globale, dove il tè viene coltivato, raccolto a mano e confezionato all’origine”, conclude Emirates.

SPACE MEETINGS VENETO: INAUGURATO OGGI A VENEZIA L’EVENTO INTERNAZIONALE DEDICATO ALLA SPACE ECONOMY – Si è svolta oggi la prima giornata di Space Meetings Veneto l’evento internazionale promosso dalla Regione del Veneto e dalla Rete Innovativa Regionale AIR – Aerospace Innovation and Research, che ha riunito a Venezia i principali operatori globali dell’economia dello spazio e dei settori tecnologici emergenti, per discutere degli ultimi sviluppi nel mondo delle applicazioni satellitari, tecnologie innovative, supply chain e investimenti. Oltre 250 aziende del settore aerospazio provenienti da 25 Paesi e 150 buyers tra italiani e internazionali e più di 5.000 meeting B2B; oltre 2.200 visitatori (tra cui 500 studenti) iscritti, ma anche 25 startups europee: questi i numeri della seconda edizione della manifestazione, aperta dal taglio del nastro del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che commenta: “Diventiamo sempre più grandi, e di anno in anno faremo diventare questo evento il riferimento principale delle tecnologie spaziali d’Europa. Grazie ai partner, ai buyer e a tutti coloro che stanno lavorando alla Space Meetings Veneto, che quest’anno ha raddoppiato i numeri della prima edizione registrando, ad oggi, 5mila incontri B2B con aziende dello spazio e non, 1700 persone accreditate e 500 giovani presenti. E con il progetto VeneTo Stars abbiamo creato un momento per far decollare le idee dei giovani innovatori europei, che qui in Veneto avranno l’opportunità di mettere a terra i loro progetti legati all’uso dei dati spaziali. Un terreno fertile con una filiera di aziende pronte a sostenere lo sviluppo del grande business della space economy”.

AEROPORTO DI CATANIA: NUOVE TARIFFE PARCHEGGI – L’Aeroporto di Catania informa: “Si informano gli utenti e i passeggeri che da lunedì 20 Maggio entrano in vigore le nuove tariffe dei parcheggi P1, P2, P3, P5 (sosta breve), P4 e P6 (sosta lunga). Le nuove tariffe sono disponibili alla seguente pagina: https://www.aeroporto.catania.it/parcheggi/mappa-e-tariffe/“.

IL CESSNA SKYCOURIER OTTIENE LA CERTIFICAZIONE FAA PER LA NUOVA COMBI OPTION – Textron Aviation ha annunciato oggi che la Federal Aviation Administration (FAA) ha concesso la certificazione di una Combi interior conversion option per la passenger variant del twin-engine Cessna SkyCourier turboprop aircraft. La Combi option consente agli operatori di trasportare nove passeggeri e cargo contemporaneamente. Le consegne delle Cessna SkyCourier passenger units con la Combi option inclusa inizieranno entro la fine dell’anno. Il Cessna SkyCourier è progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., una società Textron Inc. “Questo combi kit recentemente certificato si aggiunge alla crescente lista di opzioni per il versatile Cessna SkyCourier”, ha affermato Lannie O’Bannion, senior vice president, Global Sales and Flight Operations. “Il Combi consentirà agli operatori di utilizzare l’aereo per una gamma ancora più ampia di missioni a livello globale e di modificare rapidamente le configurazioni per soddisfare al meglio le loro esigenze”. Con la possibilità di essere operato da un singolo pilota e una generosa payload capacity, il Cessna SkyCourier è la soluzione definitiva per air freight, passenger and special mission. Questa opzione aggiuntiva per l’aereo si basa sul gravel kit disponibile per aprire la strada a un ulteriore utilizzo nei global markets da parte di una varietà di clienti, tra cui agenzie governative, forze dell’ordine e militari, aziende e organizzazioni umanitarie. L’aereo è altamente adattabile e può facilmente regolare le configurazioni per completare efficacemente praticamente qualsiasi missione, supportando un significativo ritorno sull’investimento. L’aereo è alimentato di due wing-mounted Pratt & Whitney PT6A-65SC turboprop engines ed è dotato di McCauley Propeller C779. Lo SkyCourier è dotato di avionica Garmin G1000 NXi e ha una maximum cruise speed di oltre 200 ktas. Lo SkyCourier ha un maximum range di 900 miglia nautiche

COLLINS AEROSPACE OFFRE SOLUZIONI AI PASSEGGERI CON MOBILITA’ RIDOTTA – Collins Aerospace, un’azienda RTX, svelerà la sua cabin solution per onboard wheelchair accommodation la prossima settimana all’annuale Aircraft Interiors Expo ad Amburgo, Germania. Il prodotto Collins è compatibile con la maggior parte dei WC19 and ISO 7176-19 transport-certified powered wheelchair devices, consentendo ai passeggeri con reduced mobility (PRM) un’esperienza di volo più equivalente a quella dei passeggeri normodotati. L’implementazione prevede l’installazione di un restraint system nella parte anteriore di un aeromobile narrow body per accogliere un wheelchair user. Il bloccaggio è semplice e può essere effettuato facilmente dal personale di bordo senza richiedere l’intervento del personale addetto alla manutenzione. “Consentire ai motorized wheelchair users di rimanere sulla propria sedia è fondamentale per offrire un’esperienza di viaggio più equa e dignitosa a milioni di persone che fanno affidamento su personal mobility devices nella loro vita quotidiana”, afferma Cynthia Muklevicz, vice president of customer and business development for Collins Aerospace. “Soluzioni innovative che migliorano l’inflight and cabin experience sono fondamentali per la missione di Collins. Siamo certi che questa soluzione certificabile aiuterà a eliminare le barriere, aprendo maggiori possibilità a una popolazione più ampia di sperimentare in modo più conveniente la necessità del viaggio aereo”. Anche l’imbarco e lo sbarco sono semplificati, non solo riducendo il rischio di lesioni personali e disagio associati al trasporto di persone dentro e fuori dalle wheelchairs, ma riducendo anche notevolmente i casi di wheelchairs maneggiate in modo errato durante i processi di check-in, movimentazione e stivaggio. In recenti test presso il National Institute of Aviation Research (NIAR), il processo di imbarco con la soluzione Collins ha dimostrato di essere simile alla average ground transportation experience, armonizzando l’esperienza del viaggio aereo con le sistemazioni tipiche presenti in altri modi di trasporto. L’installazione della soluzione Collins prevede un integrated restraint system e seat belt attachments che fissano sia la wheelchair che il passeggero. Il restraint system viene riposto quando non viene utilizzato. La soluzione Collins utilizza spazio inutilizzato e non richiede la rimozione o la modifica dei sedili, mantenendo un’esperienza coerente per tutti i passeggeri e consentendo alle compagnie aeree di operare con le densità esistenti.

LOCKHEED MARTIN: TEST CON PAC-3 MSE INTERGATO CON AEGIS WEAPON SYSTEM – In collaborazione con diversi Department of Defense Services and Components, Lockheed Martin ha lanciato un PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) interceptor da una MK-70 containerized launch platform per ingaggiare un cruise missile target in flight. Questo test segna la prima volta che il PAC-3 MSE è stato lanciato in questa configurazione, utilizzando il Virtualized Aegis Weapon System, per intercettare un live target. “Questo test di successo dimostra l’impegno di Lockheed Martin nello sviluppo di una mission-focused, integrated technology per mantenersi un passo avanti rispetto alle minacce in evoluzione”, ha affermato Tom Copeman, vice president of Strategy and Naval Programs at Lockheed Martin. “Questi sistemi potrebbero fornire una comprovata Integrated Air and Missile Defense (IAMD) capability, per difendersi da minacce avanzate e manovrabili”. Lockheed Martin sta lavorando per fornire capacità IAMD migliorate al più moderno combat system degli Stati Uniti per difendersi da simultaneous advanced air, surface,and missile threats. Le Hit-to-Kill capabilities del PAC-3 difendono da advanced threats inclusi tactical ballistic missiles, cruise missiles, hypersonic missiles and aircraft.

TEXTRON SYSTEMS COLLABORA CON KODIAK PER SVILUPPARE UN UNCREWED MILITARY VEHICLE – Textron Systems Corporation, una società di Textron Inc., e Kodiak Robotics, Inc., hanno annunciato oggi che stanno collaborando per sviluppare un autonomous military ground vehicle specificamente progettato per driverless operations. Attraverso questa collaborazione, Kodiak integrerà il suo industry-leading autonomous system, Kodiak Driver, in un Textron Systems prototype, un purpose-built uncrewed military vehicle. Questa collaborazione segna anche la prima integrazione da parte di Kodiak della sua tecnologia autonoma in un veicolo progettato senza spazio per un human driver. Textron Systems ha una vasta esperienza nello sviluppo di air, land and sea vehicles.