Saudia Group ordina 105 aeromobili A320neo Family

Saudia Group, rappresentato da Saudia, la compagnia di bandiera nazionale del Kingdom of Saudi Arabia, e flyadeal, la compagnia low cost del gruppo, ha firmato un ordine fermo per ulteriori 105 aeromobili A320neo Family. L’ordine comprende 12 A320neo e 93 A321neo. Ciò aumenta l’Airbus aircraft order backlog di Saudia Group a 144 aeromobili della A320neo Family.

L’accordo è stato annunciato al Future Aviation Forum di Riyadh, alla presenza di S.E. Saleh bin Nasser AIJasser, Minister of Transport and Logistic Services of the Kingdom of Saudi Arabia, H.E. Engr. Ibrahim Al-Omar, Director General of Saudia Group e Benoît de Saint-Exupéry, Executive Vice President Sales of the Commercial Aircraft business.

H.E. Engr. Ibrahim Al-Omar, Director General of Saudia Group, ha dichiarato: “L’Arabia Saudita ha obiettivi operativi ambiziosi per soddisfare la crescente domanda. Stiamo aumentando i voli e la capacità nelle nostre oltre 100 destinazioni esistenti in quattro continenti, con piani per un’ulteriore espansione. I progressi di Saudi Vision 2030 attirano ogni anno sempre più visite, turisti, imprenditori e pellegrini. Ciò ha motivato la nostra decisione di garantire questo importante accordo, che creerà posti di lavoro, aumenterà il contenuto locale e contribuirà all’economia nazionale”.

“Le nuove aggiunte alla A320neo Family svolgeranno un ruolo fondamentale nel contribuire all’ambizioso Vision 2030 plan dell’Arabia Saudita”, ha affermato Benoît de Saint-Exupéry, Executive Vice President Sales of the Commercial Aircraft business. “Consentirà alla strategia di Saudia Group di far avanzare le capacità aeronautiche del Regno, consentendo allo stesso tempo ad entrambe le compagnie aeree di beneficiare dell’eccezionale efficienza della A320neo Family di un’economia superiore, del massimo livello di comfort per i passeggeri, nonché di minori consumi di carburante ed emissioni”.

“L’Arabia Saudita sta creando opportunità senza precedenti per l’aviazione globale attraverso la Saudi National Tourism Strategy, che mira a oltre 150 milioni di turisti entro il 2030. Questo ordine con Airbus svolgerà un ruolo significativo nel rafforzare l’ambizione del Regno di diventare una delle principali destinazioni turistiche globali”, afferma Airbus.

“La A320 Family è il single aisle aircraft più popolare al mondo, con oltre 18.000 ordini da oltre 300 clienti in tutti i mercati. L’A321neo è il membro più grande della A320neo Family di Airbus e offre range e performance senza pari. Incorporando motori di nuova generazione e Sharklets, l’A321neo offre una riduzione del rumore del 50% e un risparmio di carburante e CO2 di almeno il 20% rispetto ai single-aisle aircraft della generazione precedente, massimizzando al contempo il comfort dei passeggeri nella single-asile cabin più ampia. Come tutti gli aeromobili Airbus, l’intera A320 Family è già in grado di operare con fino al 50% di Sustainable Aviation Fuel (SAF). Airbus mira ad avere tutti i suoi aerei in grado di operare con 100% SAF entro il 2030″, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)