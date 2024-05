Sustainability Awards 2024: LATAM Cargo riconosciuta come “la compagnia aerea cargo più sostenibile dell’anno nel continente americano”

In occasione dei Sustainability Awards 2024, assegnati dalla testata Freightweek, la filiale cargo di LATAM, LATAM Cargo Chile, è stata riconosciuta come la compagnia aerea cargo più sostenibile nel continente americano. LATAM Cargo si è distinta infatti per progressi in tema di cambiamento climatico, nel campo dell’economia circolare e nelle iniziative a valore condiviso.

Il premio viene assegnato a compagnie aeree che stanno aprendo la strada a un’industria del trasporto aereo di merci più sostenibile. In questa occasione, il marchio LATAM Cargo, votato come vincitore, si è distinto rispetto ai concorrenti della sua categoria presentando più significative iniziative di sostenibilità.

“Per noi, la sostenibilità è una delle massime priorità del settore. Ci siamo prefissati obiettivi ambiziosi poiché riteniamo che sia fondamentale continuare il percorso verso la neutralità carbonica con un modello economico circolare e sostenere le comunità dove operiamo. Siamo orgogliosi di aver ottenuto questo prestigioso riconoscimento poiché dimostra che siamo sulla strada giusta. Questo ci spinge a continuare a lavorare alacremente nel nostro impegno per l’ambiente e la società”, ha affermato Cristina Oñate, VP Sustainability and Product presso LATAM Cargo Chile.

All’inizio dell’anno sono state aperte le candidature: hanno partecipato 1.200 aziende in 17 categorie diverse, fra cui spicca il premio per la sostenibilità da assegnare a entità come, ad esempio, aeroporti, compagnie aeree cargo, operatori di movimentazione, spedizionieri. Tra i candidati sono stati selezionati cinque finalisti per ogni categoria. LATAM Cargo Chile si è distinta come l’unica compagnia aerea cargo sudamericana fra queste ed è l’unica vincitrice.

A maggio 2021, LATAM Airlines Group ha presentato la sua rinnovata strategia di sostenibilità, enfatizzando il suo impegno nella protezione degli ecosistemi strategici del Sud America, passando a un modello di zero rifiuti in discarica e mettendo a disposizione delle comunità della regione la propria capacità di connessione. LATAM, insieme alle sue affiliate cargo e passeggeri, ha fissato obiettivi ambiziosi, puntando a ridurre e compensare l’equivalente del 50% delle emissioni nazionali entro il 2030, come parte del suo continuo percorso verso la neutralità del carbonio entro il 2050, e diventando un’azienda a zero rifiuti in discarica entro il 2027.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines Group)