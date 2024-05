Airbus firma un ordine con LCI e SMFL per 21 elicotteri di ultima generazione

Airbus Helicopters, LCI, leading aviation company, e Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company, Limited (SMFL), hanno annunciato un ordine per un massimo di 21 elicotteri di ultima generazione.

“Il nuovo importante ordine da parte della LCI and SMFL joint venture leasing operation, SMFL LCI Helicopters (SMFLH), consiste di 14 ordini fermi più 7 opzioni. È composto da un mix di light twin H145, medium twin H160 e super medium H175.

I nuovi elicotteri saranno consegnati fino al 2028 e saranno destinati a una varietà di segmenti operativi come emergency medical services (EMS), search and rescue (SAR), offshore energy, compreso l’eolico.

L’ordine segna la fase successiva della pionieristica Flight Path partnership tra LCI e Airbus Helicopters, che mira a soddisfare le esigenze di capacità e finanziamento a lungo termine del settore in modo responsabile.

I nuovi elicotteri Airbus offriranno performance superiori, flessibilità e minori emissioni di CO2 rispetto a tipi comparabili e altre modalità di trasporto. Inoltre, saranno dotati delle più recenti funzionalità di navigazione e sicurezza e saranno anche in grado di utilizzare blended Sustainable Aviation Fuels (SAF)“, afferma Airbus Helicopters.

Jaspal Jandu, CEO di LCI, afferma: “Siamo lieti di annunciare la nostra continuazione delle attività con Airbus. Il mercato degli elicotteri si trova ad affrontare una serie di decisioni chiave in materia di capacità, mentre cerca di abbinare l’offerta con i requisiti della domanda sottostante. Questo ordine per un massimo di 21 elicotteri di ultima generazione riflette la nostra determinazione combinata a fornire soluzioni per operatori e utenti finali in modo duraturo, efficiente e pragmatico”.

Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters, afferma: “Questo nuovo e sostanziale ordine di elicotteri da parte di LCI e SMFL segna la prossima entusiasmante fase della nostra Flight Path partnership, e mira a fornire il supporto necessario, sulla scala sostanziale necessaria, al mission critical sector. Grazie alla nostra combinazione di innovazione tecnica e finanziaria, conoscenza e presenza del mercato, sono fiducioso che ci saranno molti altri capitoli a venire”.

“La Flight Path partnership si basa su un rapporto ventennale tra LCI e Airbus e la fase iniziale vedrà la committed delivery di almeno sette elicotteri Airbus di ultima generazione entro il 2025.

La flotta combinata di LCI e SMFL comprende attualmente oltre 40 elicotteri Airbus. Sono impiegati da 12 operatori in oltre 10 paesi in tutto il mondo in una serie di missioni tra cui EMS, SAR ed offshore wind, tutte in linea con gli UN Sustainable Development Goals (SDGs).

I nuovi elicotteri sono in linea con l’impegno a lungo termine di LCI e SMFL per una crescita sostenibile. LCI è firmataria della Aircraft Leasing Ireland’s (ALI) Sustainability Charter, con l’impegno a portare avanti e raggiungere obiettivi di responsabilità, incentrati su 10 principi di sostenibilità prioritari, compreso l’impegno a raggiungere net zero entro il 2050″, conclude Airbus Helicopters.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)