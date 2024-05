L’Aeronautica Militare al “Giulianova Air Show”

Domenica 19 maggio, sul lungomare della città di Giulianova, si è svolta la Manifestazione Aerea “Giulianova Air Show” organizzata dall’Aero Club Picenum e dalla Città di Giulianova. “La giornata dedicata al volo si è aperta con il passaggio di un elicottero HH-139 dell’82° Centro SAR che, sulle note dell’inno nazionale, portava in volo la bandiera tricolore.

Il programma è continuato con l’esibizione, tra gli altri, di alcuni velivoli dell’Aeroclub Picenum e di un elicottero della Guardia Costiera.

Enorme interesse tra gli spettatori è stata suscitata dalla dimostrazione di Ricerca e Soccorso (Search And Rescue) effettuata da parte di un equipaggio dell’82° Centro SAR con un elicottero HH-139. In particolare, è stata simulata una missione di soccorso in mare aperto con recupero di un naufrago tramite l’utilizzo del verricello”, afferma l’Aeronautica Militare.

“Il culmine della manifestazione si è raggiunto con il programma acrobatico della Pattuglia Acrobatica Nazionale che ha tenuto con il fiato sospeso le migliaia di spettatori presenti nonostante il meteo non favorevole.

Le Manifestazioni Aeree permettono all’Aeronautica Militare di consolidare sempre più la vicinanza ai cittadini, dando loro dimostrazione di capacità operative che, in aggiunta all’eccellenza del “Made in Italy” per il quale le Frecce Tricolori si pongono come ambasciatore nel mondo, vengono quotidianamente messe al servizio del Paese”, conclude l’Aeronautica Militare.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)