Airbus sigla importanti accordi negli Stati Uniti e in Canada per creare Hydrogen Hubs

Airbus, Delta, Plug Power e Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport studiano la fattibilità di un hub per l’idrogeno nell’aeroporto più trafficato del mondo

Airbus, Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, Delta Air Lines e Plug Power hanno unito le forze per studiare la fattibilità di un hub basato sull’idrogeno nell’aeroporto più trafficato del mondo, a sostegno del progresso di un futuro più sostenibile. Lo studio, lanciato in via preliminare all’inizio di quest’anno, aiuterà a definire le infrastrutture, la fattibilità operativa e i requisiti di sicurezza necessari per implementare l’idrogeno come fonte di carburante per le future operazioni aeronautiche presso ATL. Contribuirà inoltre alla comprensione dei requisiti di fornitura e infrastruttura per gli hydrogen hub negli aeroporti di tutto il mondo.

L’uso dell’idrogeno per alimentare i futuri aerei potrebbe in definitiva eliminare le emissioni di CO2 degli aerei in volo, decarbonizzando allo stesso tempo le attività di trasporto aereo a terra, una priorità assoluta per tutti i partner mentre lavorano verso la decarbonizzazione dell’industria aeronautica.

Airbus ha lanciato il programma “Hydrogen Hub at Airports” per avviare la ricerca sui requisiti infrastrutturali e sulle operazioni aeroportuali a basse emissioni di carbonio lungo l’intera catena del valore. Ad oggi sono stati firmati accordi con partner e aeroporti in tredici paesi tra cui Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia, Singapore, Corea del Sud, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti.

“Gli Stati Uniti hanno un accesso facile e massiccio a ulteriori energie rinnovabili per produrre idrogeno verde e gli aeroporti sono alla ricerca di un mix energetico diversificato ed equilibrato per essere più resilienti e contribuire a ridurre l’impatto dell’aviazione sull’ambiente. L’idrogeno è un fattore chiave in questo senso”, ha affermato Karine Guénan, Vice President ZEROe Ecosystem di Airbus. “Il viaggio per preparare le infrastrutture aeroportuali per supportare l’aviazione a idrogeno e a basse emissioni di carbonio inizia sul campo con studi di prefattibilità come questo, lavorando con attori pionieri come Delta, Plug e l’aeroporto più trafficato del mondo”.

“Hartsfield-Jackson è da tempo leader nel settore dell’aviazione commerciale ed è logico che aiutiamo a guidare questo sforzo”, ha affermato Michael Smith, ATL Senior Deputy General Manager. “Se l’idrogeno si rivelasse un’alternativa praticabile, ATL esaminerà le opzioni per aggiornare le esigenze infrastrutturali al fine di implementare la nuova tecnologia. Siamo entusiasti di partecipare a questo studio e attendiamo con ansia i risultati”.

Nell’ambito dello studio, ATL fornirà l’attuale piano di layout e organizzazione dell’aeroporto e condividerà aggiornamenti su sviluppi e risultati futuri.

Plug Power è un fornitore leader di apparecchiature e soluzioni end-to-end chiavi in mano per l’economia globale dell’idrogeno verde. L’azienda sta costruendo un ecosistema end-to-end di idrogeno verde che comprende la produzione di elettrolizzatori, celle a combustibile e impianti di idrogeno negli Stati Uniti per decarbonizzare una varietà di esigenze e applicazioni industriali, di trasporto ed energetiche in tutto il mondo.

“Il potenziale per decarbonizzare l’aviazione con l’idrogeno verde è sostanziale”, ha osservato Andy Marsh, CEO di Plug. “Siamo lieti di contribuire con la nostra esperienza nello sviluppo di infrastrutture e applicazioni per l’idrogeno a questo sforzo pionieristico presso l’aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta. Abbiamo una fornitura già pronta di idrogeno verde per supportare l’aeroporto dal nostro nuovo impianto di produzione di Woodbine, in Georgia, il più grande impianto di idrogeno verde negli Stati Uniti”.

Delta è la più grande compagnia aerea che opera nell’aeroporto più trafficato del mondo e offre uno degli schedule più grandi a livello globale. Delta è un partner principale di lunga data del programma Airbus ZEROe dal 2022, quando ha firmato per fornire competenze per identificare le aspettative della flotta e della rete, nonché i requisiti operativi e infrastrutturali necessari per sviluppare aerei commerciali alimentati a idrogeno.

Amelia Deluca, Chief Sustainability Officer di Delta, ha affermato che questo studio fa parte dell’impegno costante di Delta e che nessuna azienda può risolvere da sola le sfide della sostenibilità del settore: “Tutti gli stakeholder dell’aviazione devono esplorare oggi nuovi percorsi in ogni direzione affinché l’industria possa raggiungere un futuro di viaggio più sostenibile entro il 2050. Mentre lavoriamo per espandere il carburante sostenibile per l’aviazione per alimentare gli aerei di oggi, l’idrogeno è l’elemento chiave per sbloccare il futuro decarbonizzato del volo e la prossima generazione dell’aviazione. Ecco perché abbiamo intrapreso questo viaggio per contribuire a mappare i progetti dell’idrogeno del settore con partner che condividono la nostra passione per la connessione del mondo”.

Il completamento dello studio ad Atlanta è previsto per la fine del 2026.

Montréal–Trudeau International Airport, Toronto Pearson International Airport e Vancouver International Airport siglano accordo con Airbus e ZeroAvia per hydrogen hubs nei Canadian airports

Airbus e ZeroAvia hanno firmato tre rispettivi Memorandum of Understanding (MoU) con i tre aeroporti più trafficati del Canada, Montréal–Trudeau International Airport (YUL), Toronto Pearson International Airport (YYZ) e Vancouver International Airport (YVR), per studiare la fattibilità di un’infrastruttura per l’idrogeno negli aeroporti del Canada.

Questa è la prima volta che uno studio di fattibilità di questa portata viene condotto in Canada per aprire la strada all’idrogeno per l’aviazione, con i tre aeroporti. Riflette l’ambizione condivisa dei partner di utilizzare le rispettive competenze per sostenere la decarbonizzazione dell’industria aeronautica (ICAO, ATAG e IATA) e raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050.

Si prevede che il trasporto aereo in Canada crescerà del 51% nei prossimi 20 anni. Il trasporto aereo è fondamentale nel paese a causa della sua ampia geografia.

Questa cooperazione fornirà una migliore comprensione dei concetti e delle operazioni degli aeromobili a idrogeno, della fornitura, delle infrastrutture e delle esigenze di rifornimento negli aeroporti, con l’obiettivo di sviluppare l’hydrogen aviation ecosystem in tutto il Paese. Il lavoro supporterà anche lo sviluppo di regolamenti e standard. Montreal è la città sede dell’ICAO e la collaborazione è un fattore chiave per sostenere un quadro globale.

“Il Canada è una delle regioni più promettenti per gli hub dell’idrogeno grazie alle sue risorse naturali. Il Canada ha un grande potenziale per la produzione di idrogeno da fonti energetiche rinnovabili come l’energia idroelettrica. Queste prime partnership canadesi sull’idrogeno ci consentono di coprire il paese da una costa all’altra. L’idrogeno si distingue come fattore chiave nel nostro percorso pionieristico verso un futuro dell’aviazione sostenibile. Siamo molto lieti di avviare questa cooperazione con partner pienamente impegnati a compiere passi significativi verso la decarbonizzazione del settore aerospaziale. Si adatta perfettamente alla nostra strategia di dispiegamento di hydrogen aviation ecosystems nelle parti più adatte del mondo, incluso ora il Nord America”, ha affermato Karine Guenan, vicepresidente di ZEROe Ecosystem.

Val Miftakhov, fondatore e CEO di ZeroAvia, ha dichiarato: “Stiamo riunendo i più grandi aeroporti del Canada, il più grande produttore di aeromobili al mondo e il principale innovatore nella decarbonised propulsion technology, al fine di far progredire la transizione verso l’aviazione a idrogeno. I test di volo di ZeroAvia dimostrano che l’aviazione commerciale alimentata a idrogeno è una prospettiva prima del 2030, quindi dobbiamo iniziare a lavorare duramente per preparare le infrastrutture necessarie per supportare l’industria aeronautica e gli aeroporti mentre entrano in una nuova era d’oro del volo pulito”.

Yves Beauchamp, Presidente e CEO di ADM Aéroports de Montréal, ha dichiarato: “ADM è impegnata a decarbonizzare le operazioni aeroportuali e a migliorare la qualità dell’aria nei suoi siti YUL e YMX. L’uso dell’idrogeno come carburante per gli aeromobili è una soluzione lungimirante che si adatta perfettamente con questi obiettivi. Questa partnership consentirà alla nostra organizzazione non solo di prepararsi al meglio per l’introduzione di questa alternativa nelle nostre operazioni aeroportuali, ma soprattutto di pianificare adeguatamente le infrastrutture necessarie per offrirla a YUL già nel 2035”.

“Toronto Pearson è impegnata a rendere più sostenibili le nostre operazioni e quelle dell’industria aeronautica più ampia. La nostra partnership con Airbus e ZeroAvia è un’estensione dei nostri sforzi continui per adottare soluzioni di energia pulita, inclusa la costruzione della nostra nuova stazione di rifornimento di idrogeno”, ha affermato Deborah Flint, Presidente e CEO di Toronto Pearson. “Il futuro degli aeroporti e dei loro partner sarà costruito con infrastrutture innovative che riducano al minimo l’impatto ambientale”.

“Sappiamo che quando si tratta di cambiamento climatico, il nemico non è l’aviazione, ma il carbonio. Valutare la fattibilità degli aeroporti come hydrogen hub è un passo importante nel percorso verso l’azzeramento delle emissioni nette di carbonio”, ha affermato Tamara Vrooman, President and CEO at Vancouver International Airport. “La collaborazione tra Airbus, ZeroAvia e i tre più grandi aeroporti del Canada aiuterà a identificare i cambiamenti richiesti nel nostro settore e a sostenere l’ecosistema per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio”.

ZeroAvia ha una domanda di certificazione attiva per un gruppo propulsore (ZA600) per aerei da 10-20 posti, con l’obiettivo di entrare sul mercato entro i prossimi due anni, e sta anche sviluppando un secondo motore (ZA2000) per aerei da 40-80 posti che seguirà subito dopo.

Airbus, Houston Airports e Center for Houston’s Future uniscono le forze per studiare la fattibilità di un hydrogen hub al George Bush Intercontinental Airport

Airbus, Houston Airports e il Center for Houston’s Future (CHF) hanno firmato un memorandum d’intesa per studiare la fattibilità di un hub per l’idrogeno presso il George Bush Intercontinental Airport.

Gli aeroporti sono in prima linea nel guidare la transizione verso la decarbonizzazione delle operazioni lungo l’intera catena del valore. Il concetto di “Hydrogen Hub at Airports” di Airbus riunisce i principali attori dell’ecosistema aeroportuale per comprendere meglio le esigenze delle infrastrutture dell’idrogeno per i futuri aerei e per sviluppare un approccio graduale alla decarbonizzazione di tutte le infrastrutture associate agli aeroporti utilizzando l’idrogeno.

In questo studio, i partner lavoreranno insieme per riconsiderare il modo in cui le loro infrastrutture potrebbero essere progettate e gestite per ridurre l’impatto ambientale complessivo e accogliere i futuri aerei alimentati a idrogeno come quelli che Airbus intende portare in volo nel 2035.

Lo studio si concentrerà sull’identificazione delle opportunità e degli ostacoli alla fornitura di idrogeno, allo sviluppo delle infrastrutture e sul potenziale avanzamento di ulteriori sviluppi. L’ambito dello studio includerà l’uso finale nel settore dell’aviazione, del trasporto terrestre aeroportuale, del riscaldamento aeroportuale e potenzialmente della fornitura a clienti adiacenti nei trasporti e nelle industrie locali.

Si prevede che l’uso dell’idrogeno per alimentare i futuri aerei non solo contribuirà a eliminare le emissioni di CO2 degli aerei in volo, ma potrebbe anche contribuire a decarbonizzare le attività a terra. Questo particolare studio riflette l’ambizione dei partner di utilizzare le rispettive competenze per sostenere la decarbonizzazione del settore aeronautico.

“Affinché l’idrogeno possa esprimere tutto il suo potenziale, l’intero ecosistema aeroportuale – comprese le autorità aeroportuali, i fornitori di energia e le autorità di regolamentazione – deve riunirsi e collaborare”, ha affermato Karine Guenan, Vice Presidente ZEROe Ecosystem di Airbus. “Questo studio congiunto ci aiuterà a capire meglio quale infrastruttura per l’idrogeno sarebbe necessaria all’aeroporto di Houston per supportare l’idrogeno e l’aviazione a basse emissioni di carbonio in futuro. Ciò che apprendiamo qui può anche supportare la conoscenza in tutto il mondo”.

“Gli aeroporti di Houston stanno vivendo un’enorme crescita, collegando la nostra città al mondo come mai prima d’ora”, ha affermato Jim Szczesniak, aviation director for the City of Houston. “Mentre continuiamo ad espandere e modernizzare le nostre strutture, la partecipazione a questo studio sulla sostenibilità è fondamentale. Continuare a costruire un sistema aeroportuale sostenibile garantirà un futuro sano per Houston, attirerà i migliori talenti e imprese e dimostrerà il nostro impegno a essere un cittadino globale responsabile. Questo studio ci fornirà preziose informazioni per guidare il nostro sviluppo e posizionare Houston come leader globale nell’innovazione sostenibile dell’aviazione per le generazioni a venire”.

“Il Center for Houston’s Future è lieto di aver svolto un ruolo cruciale nel riunire i partner per questo studio. Con il ruolo di Houston come capitale mondiale dell’energia, il nostro primato di innovazione energetica e il desiderio di essere leader nel business dell’energia a basse emissioni di carbonio, Houston è il luogo perfetto per sviluppare i nostri aeroporti come pionieri nordamericani dell’idrogeno pulito”, ha affermato Brett Perlman, Center’s CEO and President.

Il completamento dello studio a Houston è previsto per la fine di marzo 2025.

