News Brevi – 21.05.2024

SITA ANNUNCIA L’ACQUISIZIONE DI MATERNA IPS – SITA, fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo, ha annunciato oggi l’acquisizione di Materna IPS, azienda leader nella gestione di passeggeri per aeroporti e compagnie aeree. Questa operazione darà una nuova forma all’intera industria dell’aviazione, creando così il più potente portafoglio passeggeri per aeroporti e per i viaggi digitali. L’acquisizione rende possibile la visione di SITA di reinventare il viaggio e il trasporto, rafforzando la posizione dell’azienda in qualità di leader nel campo della gestione dei passeggeri, come parte integrante della strategia di crescita negli anni a venire. Entro il 2040 il traffico aereo raddoppierà di volume, quindi le compagnie aeree e gli aeroporti dovranno offrire ai passeggeri esperienze di viaggio fluide. L’acquisizione di SITA è in linea con il focus dell’azienda verso l’innovazione e verso un ripensamento del modo di viaggiare per andare incontro alle esigenze del settore di aumentare la capacità dei terminal e avere soluzioni di sicurezza all’avanguardia che consentano a tutti i passeggeri spostamenti più facili e snelli. Questa operazione offrirà all’industria l’opportunità unica di trasformare gli aeroporti da un semplice luogo di transito a un’esperienza personalizzata e digitale per i viaggiatori di tutto il mondo. L’acquisizione è soggetta ad approvazione normativa. Il portafoglio di Materna IPS aiuta gli aeroporti a gestire più passeggeri e a ottimizzare le risorse per offrire ai viaggiatori un’esperienza migliore. L’azienda è leader di mercato nel Self-Bag Drop, con clienti in Nord America, India, Europa e Giappone. Materna IPS offre soluzioni di sicurezza all’avanguardia per tutti i touchpoint, dal check-in al ritiro bagagli e l’imbarco.

A PRATICA DI MARE VISITA DI UNA DELEGAZIONE DELLE FORZE ARMATE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO NELL’AMBITO DEL PIANO DI COOPERAZIONE BILATERALE – Dall’8 al 9 maggio, la Divisione Area di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale (D.A.S.A.S.) di Pratica di Mare ha ospitato la visita di due Ufficiali dell’Aeronautica Militare di Cipro incentrata sull’attività di scambio di esperienze in materia di trattamento anti-corrosione dei velivoli, in accordo al Piano di Cooperazione Bilaterale per il biennio 2023-2024 siglato tra le Forze Armate Italiane e le Forze Armate della Repubblica di Cipro. La prima giornata dei lavori si è aperta con il benvenuto del Col. Fabrizio DE PAOLIS, Capo del Reparto Tecnologie e Materiali Aeronautici e Spaziali (R.T.M.A.S.) della D.A.S.A.S., che ha illustrato le capacità e le peculiarità della Divisione Aerea. Hanno poi preso la parola tre Ufficiali del R.T.M.A.S. in qualità di rappresentanti dei Servizi maggiormente coinvolti nell’attività di studio e trattamento della corrosione e di addestramento del personale militare. I sopracitati relatori si sono alternati descrivendo le rispettive attività inerenti i settori di propria competenza e mostrando un case-study relativo a indagini di fenomeni corrosivi su specifici aeromobili militari. Sono state discusse diverse tematiche riguardanti l’insorgenza di fenomeni corrosivi sulle strutture aeronautiche, le modalità di ricerca e individuazione con le tecniche di indagini non distruttive (c.d. CND) e l’utilizzo, nel trattamento delle strutture esposte a questi fenomeni, di materiali per i trattamenti superficiali e di prodotti vernicianti come sancito dal Regolamento Europeo per la Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle Sostanze Chimiche (REACh: Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) soprattutto nel confronto con le realtà industriali dei Paesi non europei. La visita è poi proseguita presso i Laboratori del Reparto dove la delegazione ha osservato da vicino tutte le attività connesse al trattamento dei fenomeni corrosivi rilevati sui velivoli in dotazione alla Forza Armata. Nella giornata del 9 maggio, la delegazione è stata accompagnata presso la Linea Volo del Reparto Sperimentale di Volo (R.S.V.) presso la quale ha avuto un confronto con le attività di controllo e prevenzione giornaliera dei fenomeni corrosivi derivanti dall’ambiente nel quale i vari assetti della Forza Armata opera quotidianamente (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: A VIGNA DI VALLE IL RADUNO DEGLI ATLETI DELLA SEZIONE SPORT INVERNALI – Terminata la stagione agonistica invernale, atleti e tecnici della Sezione Sport Invernali si sono radunati presso le strutture del Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle, accolti dal saluto del Comandante del Centro Storiografico e Sportivo dell’Aeronautica Militare (CSSAM), Colonnello Luigi Barbagallo. Scopo del ritiro, fare il punto della situazione al termine della stagione agonistica e gettare le basi per quella futura, con l’obiettivo di preparare al meglio il percorso verso le Olimpiadi Invernali di Cortina 2026. Con l’occasione, è stato organizzato anche un incontro tra ben tre generazioni di atleti: i giovani ancora in attività e i loro tecnici hanno infatti potuto conoscere il “nonno” Luciano De Paolis, Maresciallo dell’Aeronautica Militare, ex atleta del Centro Sportivo, plurimedagliato campione olimpico e mondiale nel Bob a 2 e a 4 tra la fine degli anni ‘60 e i primi anni ‘70 (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: SEMINARIO INFORMATIVO SULL’ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI DELLA FORZA ARMATA – Martedì 14 Maggio, presso l’Auditorium di Palazzo Aeronautica, il Servizio Infrastrutture del Comando Logistico A.M., nell’ambito delle attività formative del personale militare e civile sulla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili, ha organizzato un Seminario informativo che ha approfondito le tematiche relative alla valutazione dei rischi nei lavori in quota, all’influenza degli aspetti psicologici e dello stress da lavoro correlato sugli infortuni in cantiere e alle responsabilità della figura del “Preposto” alla luce del recente aggiornamento normativo previsto dalla Legge 215/2021. All’evento, oltre alla presenza dell’Ammiraglio Ispettore Alessio Carta, Capo dell’Ufficio Generale Infrastrutture dello Stato Maggiore della Marina Militare, hanno partecipato ufficiali tecnici della componente infrastrutturale del Genio Aeronautico e delle altre Forze Armate e della Direzione Generale dei Lavori e del Demanio (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EASYJET METTE IN VENDITA LO SPRING 2025 SCHEDULE – easyJet ha messo in vendita oggi il suo spring 2025 schedule, il che significa che sono ora disponibili milioni di posti su migliaia di voli easyJet tra il 3 marzo 2025 e il 15 giugno 2025, inclusi i voli da e per il Regno Unito. “Con voli verso oltre 120 destinazioni tra cui scegliere in tutta Europa, Nord Africa e Medio Oriente da 21 aeroporti del Regno Unito, i clienti hanno una scelta impareggiabile quando desiderano prenotare le loro prossime vacanze di Pasqua o primavera, da vivaci città ricche di cultura a spiagge incontaminate e rinomate destinazioni avventurose, ce n’è per tutti i gusti. Vengono lanciati anche migliaia di pacchetti vacanza per la primavera 2025 disponibili per la prenotazione tramite easyJet Holidays, con oltre 7.000 hotel tra cui scegliere con tutti i pacchetti inclusi voli, hotel, bagaglio da 23 kg e trasferimenti”, afferma easyjet. Ali Gayward, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha commentato: “Siamo lieti di mettere in vendita oggi i nostri voli per Pasqua e la primavera 2025 in modo che i clienti possano prenotare in anticipo e usufruire di tariffe vantaggiose verso una serie di destinazioni popolari tra cui Dubrovnik, Enfidha, Palma, Parigi e Faro, quindi i clienti hanno l’imbarazzo della scelta quando pianificano in anticipo le vacanze del prossimo anno”. easyJet è la più grande compagnia aerea leisure del Regno Unito e attualmente impiega oltre 10.000 dipendenti.

AEROPORTO DI CATANIA: LAVORI DI MANUTENZIONE CON SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DI VOLO – L’Aeroporto di Catania informa: “In occasione di alcuni lavori di manutenzione che verranno realizzati sulle pavimentazioni destinate alla movimentazione a terra degli aeromobili, sarà necessario sospendere le operazioni di volo dei seguenti giorni e fasce orarie: 21-22-23-28-29-30 maggio, dalle 00:30 alle 06:00; 24-31 maggio, dalle 00:00 alle 06:00. Nel corso delle fasce orarie riportate, nessun aeromobile potrà utilizzare la pista di volo di Catania Fontanarossa”.

ENAC: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’USO DELLE AVIOSUPERFICI NEL TERRITPRIO DELLA REGIONE PUGLIA DALLE ORE 14:00 LT DEL 12 GIUGNO ALLE ORE 20:00 LT DEL 16 GIUGNO – Enac informa: “Si rende disponibile l’Ordinanza n. 1/2024 del 20/05/2024 con la quale si dispone la sospensione temporanea dell’uso delle aviosuperfici (avio-idro-elisuperfici) nel territorio della regione Puglia per motivi di ordine pubblico e sicurezza, dalle ore 14:00 LT (12:00z) di mercoledì 12 giugno 2024 fino alle ore 20:00 LT (18:00z) di domenica 16 giugno 2024” (NdR: nei giorni indicati nella Regione Puglia si svolgerà il “G7”).

UNITED AIRLINES: LIMITED-EDITION WREXHAM AFC AMENITY KITS – United Airlines ha presentato oggi i nuovi limited-edition Wrexham AFC amenity kits e pigiami per celebrare la recente promozione della squadra di football nella League One e la continua crescita della popolarità globale con l’Emmy® award-winning show “FX’s Welcome to Wrexham”. Questi articoli fanno parte della più ampia sponsorizzazione del Wrexham AFC della compagnia aerea. A partire dal 1° giugno, i viaggiatori che volano nelle cabine premium di United su rotte internazionali a lungo raggio riceveranno in omaggio complimentary Wrexham AFC-inspired amenity kits con elementi essenziali per il viaggio come maschera per gli occhi, spazzolino da denti e dentifricio, nonché esclusivi Therabody skincare products. I clienti United Polaris® sui voli di 14 ore o più riceveranno anche pigiami progettati per assomigliare alle uniformi della squadra, di cui United è front-of-jersey sponsor, inclusa una long-sleeve Wrexham red shirt and gray pants. United e il Wrexham AFC hanno collaborato per progettare gli amenity kits e i pigiami, traendo ispirazione dallo stemma della squadra e dalle maglie. “Con i nostri amenity kits puntiamo sempre a fornire ai clienti prodotti che rendano il loro viaggio più confortevole e creino ricordi unici da godere ben oltre il volo”, ha affermato Peter Wolkowski, Director of Onboard Product Design at United. “Siamo entusiasti di offrire ora ai clienti United abbigliamento con il marchio della squadra che non potranno trovare da nessun’altra parte”.

L’AEROPORTO DI CATANIA COMPIE 100 ANNI – L’Aeroporto di Catania informa: “11 maggio 1924. Una data che ha segnato la storia dell’Aeroporto di Catania e che oggi, dopo 100 anni, rappresenta una tappa storica per lo sviluppo economico di tutta la regione. Un’occasione importante che SAC, società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, ha celebrato insieme alle istituzioni locali, ai rappresentanti del settore, agli stakeholder e ai cittadini. Gli interventi dei relatori hanno ripercorso le tappe dell’Aeroporto in questi ultimi anni, contraddistinti dall’impegno dell’Azienda nel garantire sicurezza e qualità di viaggio ai passeggeri. Durante la cerimonia è stata sottolineata l’importanza delle numerose sinergie con gli enti di Stato e con i protagonisti del comparto dell’aviazione e dell’aeronautica, oltre alle possibilità di sviluppo di un sistema aeroportuale, come quello di Catania e Comiso, che ad oggi permette il collegamento tra la Sicilia e il resto del Paese. Una connessione sempre più consolidata grazie a nuovi investimenti e infrastrutture che SAC intende portare avanti nello scalo etneo, come ad esempio la ricostruzione del Terminal Morandi (B). Con la conferma arrivata dalla conferenza dei servizi per procedere alla demolizione del terminal, si apre un nuovo capitolo per l’aeroporto di Catania”. “Questo anniversario rappresenta una grande occasione che conferma ancora una volta il nostro impegno nel favorire lo sviluppo e la crescita economica della Sicilia. Il nostro ringraziamento va a tutte le istituzioni, ai partner e ai cittadini che hanno contribuito al successo di questo scalo nel corso degli anni. Siamo determinati a continuare su questa strada e ad implementare innovazioni e nuove infrastrutture per rafforzare il ruolo dell’Aeroporto di Catania come nodo strategico per la Sicilia. Si è concluso l’iter burocratico per la demolizione del Terminal Morandi e abbiamo già pronto il progetto di ricostruzione, il segno di una nuova fase per l’Aeroporto di Catania. La presentazione del francobollo commemorativo e del libro celebrativo sottolinea l’importanza di questa storia condivisa e ci ispira a guardare con fiducia al futuro con l’obiettivo di rafforzare il legame con il territorio e garantire servizi sempre più efficienti”, ha dichiarato Nico Torrisi, Amministratore Delegato SAC. L’Aeroporto Fontanarossa è fondamentale non solo per il Sud Italia, ma per tutto il bacino del Mediterraneo. Per questo motivo SAC sta portando avanti nuovi progetti e interventi infrastrutturali che nei prossimi anni renderanno lo scalo uno snodo sempre più strategico anche per le rotte provenienti dal grande Sud Est Asiatico.

IBERIA SIGLA UN ACCORDO CON L’UNIVERSITA’ DI NAVARRA – Iberia e l’Università di Navarra hanno firmato un accordo per promuovere la ricerca contro il cancro e facilitare il trattamento dei minori malati provenienti dall’estero. Come risultato di questa collaborazione, la compagnia aerea donerà all’istituzione 60.000 euro, che serviranno principalmente a finanziare i viaggi di questi bambini e delle loro famiglie in Spagna per ricevere cure presso la Clinica Universitaria di Navarra. Alla firma dell’accordo, avvenuta a Pamplona, hanno partecipato il direttore dell’Università, Álvaro Balibrea, e Beatriz Guillén, direttrice delle Vendite Globali di Iberia. Il direttore dell’Università di Navarra, Álvaro Balibrea, ha espresso la sua soddisfazione per la firma dell’accordo e ha apprezzato la collaborazione tra la compagnia e l’università, con l’obiettivo di promuovere la ricerca e consentire il trattamento di minori provenienti da altri paesi: “Parte della missione dell’Università di Navarra è trasferire la scienza e la conoscenza al servizio della società, che è proprio uno degli obiettivi perseguiti con la firma di questa collaborazione, che coinvolge Cima e la Clínica Universidad de Navarra”. Beatriz Guillén ha sottolineato: “In Iberia crediamo che esista un nuovo modo di volare con uno scopo. Questo accordo è il miglior esempio della nostra strategia di impatto sociale e risponde al nostro scopo, che è quello di ‘generare prosperità collegando le persone con il mondo”.

BOMBARDIER DEFENSE INAUGURA UN NUOVO UFFICIO IN AUSTRALIA – Bombardier annuncia di aver inaugurato un nuovo Bombardier Defense office ad Adelaide, Australia, aumentando la propria presenza nel Paese. L’aggiunta di questa nuova sede consente a Bombardier di fornire un livello di servizio migliorato ai suoi special mission customers in questo importante mercato. Il nuovo ufficio di Bombardier Defense fornirà ai clienti un punto di ancoraggio per incontrare il team dell’azienda ed esplorare le famiglie di velivoli Challenger e Global di Bombardier, adatte per civilian, military, and hybrid mission types. “Il nuovo ufficio di Bombardier Defense è parte integrante della nostra missione complessiva volta a fornire ulteriore supporto ai nostri missionized customers in Australia e, più in gran parte, nella regione Asia-Pacifico”, ha affermato Steve Patrick, Vice President, Bombardier Defense. “Questo nuovo ufficio ci consentirà di fornire più risorse e maggiore flessibilità nella regione e ci darà una maggiore opportunità di mostrare le nostre eccezionali missionized options ai potenziali clienti”. Bombardier Defense è riconosciuta in tutto il mondo per il suo portafoglio diversificato di specialized aircraft platforms collaudate e versatili, che culmina in decenni di esperienza di lavoro con oltre 160 special mission operators e rinomati mission systems integrators. I Bombardier missionized aircraft hanno una forte presenza in Australia, inclusa una in-service fleet di Medical Evacuation (Medevac) and Search & Rescue aircraft. La nuova sede integra ulteriormente l’apertura del Melbourne Service Centre nel settembre 2022.