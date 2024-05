NIDC, AHQ Group ed Embraer coopereranno nello sviluppo dell’ecosistema aerospaziale nel Kingdom of Saudi Arabia

Il Kingdom of Saudi Arabia’s National Industrial Development Center (NIDC), AHQ Group e Embraer hanno firmato un memorandum d’intesa (MoU) per discutere una strategia congiunta per sviluppare l’ecosistema aerospaziale locale. La cerimonia della firma si è tenuta a Riyadh, nell’ambito del Future Aviation Forum.

L’accordo si concentra sull’adozione degli aerei Embraer da parte del Kingdom of Saudi Arabia, nonché sulla potenziale cooperazione tecnologica, supply chain and human capital development tra le organizzazioni, per raggiungere l’eccellenza in prodotti e servizi, valutare capacità industriali e nuove opportunità di business.

Embraer ha collaborato con aziende locali e il governo saudita per adottare il proprio portafoglio e per impostare la collaborazione industriale, in linea con il piano strategico del paese Vision 2030. Questo protocollo d’intesa rappresenta un’altra importante pietra miliare per rafforzare la collaborazione tra Embraer e il crescente cluster aerospaziale dell’Arabia Saudita.

Il NIDC ha lavorato per facilitare la crescita e la diversificazione della base manifatturiera e industriale del Regno attraverso, tra le altre attività, la promozione di partnership tra entità locali del Regno e produttori internazionali, per far crescere e diversificare l’economia saudita.

Inoltre, come parte dell’accordo, Embraer e AHQ concordano di rivedere ulteriormente il grande potenziale della E2 Family, per diventare l’aereo preferito per un nuovo airline project nella regione.

(Ufficio Stampa Embraer)