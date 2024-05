Boeing investirà 240 milioni di dollari canadesi nella Québec Aerospace Innovation

Boeing ha annunciato l’intenzione di investire in diverse imprese con sede in Québec, compreso un investimento di 110 milioni di dollari per un Aerospace Development Centre nella nuova Espace Aéro Innovation Zone. Gli investimenti fanno parte dell’impegno di Boeing in termini di vantaggi industriali e tecnologici nei confronti del Canada per la selezione del P-8A Poseidon di Boeing per svolgere il suo long-term multi-mission aircraft role.

Gli investimenti di Boeing in Québec comprendono anche due sviluppi tecnologici pianificati, che includono l’engineering center Wisk con sede a Montreal, concentrato sullo sviluppo del suo autonomous, electric, 4-passenger eVTOL air taxi. Inoltre, Boeing prevede di collaborare nell’Espace Aéro con Héroux-Devtek su advanced landing gear research.

Riconoscendo che Espace Aéro cerca di promuovere una cultura di collaborazione, con la missione di far avanzare l’aerospazio sostenibile in Canada, Boeing sta valutando ulteriori progetti da collocare nell’Espace Aéro, in linea con le priorità di sviluppo tecnologico della zona riguardo decarbonizzazione e autonomia.

“Le capacità aerospaziali del Quebec sono riconosciute in tutto il mondo e siamo entusiasti di collaborare su nuove iniziative che genereranno tecnologie all’avanguardia, guideranno la crescita economica e sosterranno la decarbonizzazione dell’aviazione”, ha affermato il Dr. Brendan Nelson AO, President of Boeing Global. “Questi investimenti testimoniano la leadership dell’aviazione canadese ed esemplificano l’incrollabile impegno di Boeing nei confronti del Paese, dove da oltre un secolo guidiamo l’innovazione e promuoviamo la collaborazione in tutta la nazione”.

“L’annuncio di oggi riguarda la politica canadese dei benefici economici sul lavoro. Non si tratta solo di procurarsi il P-8 Poseidon di Boeing. Con questo state-of-the-art Aerospace Development Centre, il Canada beneficerà anche degli investimenti strategici di Boeing nelle principali aziende canadesi”, ha affermato l’Honourable François-Philippe Champagne, Canada’s Minister of Innovation, Science and Industry. “Abbinato alla Québec‘s Innovation Zone, questo attirerà operatori di alto livello del settore, creando buoni posti di lavoro e innumerevoli opportunità”.

“Il continuo supporto di Boeing al nostro Montreal engineering hub è una testimonianza dell’importante lavoro che stiamo già svolgendo qui in Canada”, ha affermato Sebastien Vigneron, Wisk’s Senior Vice President of Engineering and Programs. “Questa è una straordinaria opportunità per espandere il nostro team, sfruttare ulteriormente l’eccezionale talento aerospaziale del Québec e portarci un passo avanti verso la realizzazione della nostra missione di rendere il volo sicuro e quotidiano per tutti una realtà”.

Martin Brassard, President and CEO of Héroux-Devtek, ha affermato che l’investimento di Boeing nella next-generation landing gear technology con Héroux-Devtek migliorerà ulteriormente le capacità produttive del Québec e l’accesso ai talenti: “Siamo orgogliosi di trovarci al ground floor di questo polo di innovazione che è destinato a diventare lo standard di riferimento per la ricerca aerospaziale”.

Il governo del Canada ha annunciato la sua decisione di acquisire il P-8A Poseidon nel novembre 2023, come parte del Canadian Multi-Mission Aircraft project. Gli investimenti di Boeing in Québec si basano su più di 2 miliardi di dollari di P-8 contracts con aziende canadesi fino ad oggi, contribuendo alla creazione di posti di lavoro e alla crescita economica in tutto il paese. Secondo uno studio indipendente della Doyletech Corporation con sede a Ottawa, l’acquisto genererà benefici in quasi 3.000 posti di lavoro e 358 milioni di dollari all’anno in produzione economica per il Canada.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)