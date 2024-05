Nuove pilot assistance technologies con l’Optimate demonstrator di Airbus

Airbus UpNext, una consociata interamente controllata da Airbus, ha iniziato a testare nuove tecnologie per supportare l’automatic taxiing e migliorare la pilot assistance a bordo di un innovativo electric truck.

Il progetto di ricerca triennale, denominato Optimate, combinerà un’ampia gamma di tecnologie all’avanguardia tra cui advanced automation, computer vision, data fusion and machine learning, per migliorare gli aircraft navigation systems, l’human-machine interface la flight safety complessiva.

“Siamo lieti di svelare un altro dimostratore innovativo che riflette il nostro costante impegno nel superare i confini dell’aviazione. La nostra ambizione è quella di utilizzare le migliori tecnologie per rendere i nostri velivoli ancora più consapevoli delle proprie condizioni operative, analizzandole nel modo più dettagliato possibile per diventare assistenti intelligenti e affidabili dei piloti, fornendo loro l’assistenza ottimale. Siamo fiduciosi che questo progetto contribuirà a rendere i viaggi aerei più sicuri ed efficienti”. ha affermato Michael Augello, CEO di Airbus UpNext.

Un obiettivo chiave per Optimate è sviluppare e testare l’automatic taxiing basato su un calcolo della posizione più accurato e affidabile e valutare il potenziale del quantum sensing per migliorare la position availability e la robustezza del navigation system. Un altro obiettivo è studiare le capacità di una collaborative map e di un virtual flight assistant per supportare le decisioni strategiche dei piloti e le interazioni con l’air traffic control e gli airline operations centers.

Per contribuire a ridurre le emissioni di CO2 derivanti dalle operazioni di test, la nuova architettura e gli algoritmi saranno convalidati su un test bed electric truck che replica le funzioni chiave del cockpit di un vero aereo e può rullare lungo le airport runways come un aereo di linea. Ricreerà il cockpit di un A350 su ruote e sarà dotato di advanced automation technologies come LIDAR di ultima generazione e telecamere esterne, combinate con inertia and GPS technologies, satcom e 5G.

La fase finale del progetto prevede l’utilizzo del virtual assistant durante una fully automated gate-to-gate mission su un A350 flight test aircraft.

L’Optimate demonstrator vehicle sarà esposto accanto all’ingresso principale del padiglione 1 presso Vivatech dal 22 al 25 maggio e sarà disponibile per le visite dei media tutti i giorni alle 9:00 e alle 15:00 CEST.

