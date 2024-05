SAS e Apollo siglano un nuovo accordo del valore di 4,5 miliardi di SEK

SAS e Apollo rafforzano la loro partnership strategica firmando un nuovo accordo triennale del valore di 4,5 miliardi di corone svedesi. L’accordo significa che SAS rimane il principale partner per le operazioni charter di Apollo in Scandinavia dall’estate del 2025 fino all’estate 2027.

“Durante la primavera del 2021 SAS e Apollo hanno stipulato un accordo allora record per le operazioni charter che si estenderà fino al 2024. Ora è stato firmato un nuovo accordo in base al quale SAS farà volare i clienti di Apollo da e verso 15 località in Svezia, Danimarca e Norvegia a 24 destinazioni in tutta Europa. Apollo rimane il principale partner di SAS nel settore charter.

Inoltre, SAS e Apollo inaugureranno voli diretti che collegheranno Copenhagen e Banjul, Gambia, a partire da novembre 2024. Questi voli saranno serviti da aeromobili Airbus A321LR. SAS opererà la rotta da Copenhagen a Banjul per circa 5 mesi, offrendo facili connessioni da Stoccolma, Oslo e Helsinki. In particolare, l’A321LR è lo stesso modello di aeromobile utilizzato da SAS per alcuni dei suoi voli a lungo raggio, ad esempio verso New York, offrendo tre cabine: Business, Plus e Go“, afferma SAS.

“Non vediamo l’ora di offrire ai nostri clienti condivisi un’esperienza di volo unica nei prossimi tre anni salendo a bordo dei nostri aerei SAS da Danimarca, Norvegia e Svezia. L’accordo con Apollo è una parte importante della nostra strategia di destagionalizzazione della nostra capacità di volo. Il nuovo accordo con Apollo riafferma la posizione di SAS come partner prezioso nel charter market”, afferma Michael Erixon, Global Sales Director at SAS.

“In Apollo abbiamo una visione olistica dell’esperienza del cliente quando scegliamo i nostri partner. Abbiamo una partnership di lunga data con SAS, nota per la sua moderna flotta di aerei a basso consumo di carburante, e siamo molto lieti di continuare a offrire ai nostri clienti l’opportunità di volare con SAS come parte della loro esperienza di vacanza. Siamo particolarmente entusiasti che Apollo sia il primo tour operator in Scandinavia a offrire l’apprezzato prodotto a lungo raggio di SAS come parte del nostro nuovo impegno per i viaggi dalla Scandinavia al Gambia”, afferma Tobias Jönsson, CEO di Apollo.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)