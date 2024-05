SWISS ricostituisce il suo Board of Directors

Dopo aver completato la ristrutturazione della compagnia in risposta alla pandemia, il Board of Directors of Swiss International Air Lines (SWISS) ha condotto negli ultimi mesi una rivalutazione della propria struttura. Alla luce di ciò, il Board ha raccomandato all’Annual General Meeting (AGM) della compagnia che venga ricostituito e ridimensionato. Il futuro SWISS Board of Directors sarà composto da tre membri invece degli attuali cinque, per garantire che sia adeguatamente costituito, in linea con la nuova organizzazione di SWISS. L’AGM ha approvato la raccomandazione e le modifiche corrispondenti entreranno in vigore il 1° luglio 2024.

Gli attuali Board of Directors members André Blattmann e Ashwin Bhat lasceranno il loro posto. “La nostra compagnia deve ad entrambi un sincero ringraziamento”, afferma il Board Chairman Reto Francioni, Reto Francioni. “Entrambi hanno contribuito con la loro inestimabile esperienza. Ed è stato un onore e un piacere lavorare con loro”.

André Blattmann è membro dello SWISS Board of Directors dal gennaio 2018. “André Blattmann è stato determinante nell’aiutarci a far superare alla nostra compagnia una delle crisi più gravi della sua storia”, continua Reto Francioni. “Il suo sostegno in quei tempi – soprattutto nei nostri rapporti con le autorità federali svizzere – è stato di inestimabile valore. Ha anche contribuito a mantenere una ferma attenzione alla ‘Swissness’ e ai nostri valori svizzeri come componenti vitali del DNA di SWISS”.

Ashwin Bhat è membro dello SWISS Board of Directors dal febbraio 2023. È Chief Executive Officer of Lufthansa Cargo e in precedenza ha guidato, tra le altre cose, la Cargo division di SWISS per sei anni. “Con la sua vasta airline expertise, in particolare nell’airfreight sector, Ashwin Bhat è stato anche una fonte vitale di consulenza e supporto per SWISS”, conferma Reto Francioni.

Remco Steenbergen ha ricoperto fino a poco tempo fa il ruolo di Chief Financial Officer di Lufthansa Group, ma ora ha lasciato il Gruppo per intraprendere una nuova sfida professionale. Gli succederà nello SWISS Board of Directors Dieter Vranckx, recentemente nominato membro del Lufthansa Group Executive Board. “I miei ringraziamenti vanno anche a Remco Steenbergen, che durante la sua permanenza nel nostro Board of Directors ha fornito input e idee fondamentali”, afferma Reto Francioni. “Non vedo l’ora di continuare la mia collaborazione con Dieter Vranckx, che ora entrerà a far parte del nostro Board e continuerà quindi a sostenere SWISS con le sue energie e la sua competenza”.

Il ricostituito SWISS Board of Directors sarà quindi composto da Reto Francioni (Chairman), Dieter Vranckx (Deputy Chairman) e Doris Russi Schurter.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)