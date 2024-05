Turkish Airlines e UN Tourism stringono una partnership strategica per il turismo sostenibile

La compagnia di bandiera turca Turkish Airlines e l’Organizzazione Mondiale del Turismo (UN Tourism), agenzia delle Nazioni Unite e organizzazione pubblica internazionale leader nel settore del turismo, hanno firmato un Protocollo di Intesa in presenza dell’Ambasciatrice della Repubblica di Turchia in Spagna, Mrs. Nüket Küçükel Ezberci. Con questo accordo le due parti intendono lavorare a stretto contatto per migliorare le iniziative di promozione del turismo sostenibile e dell’aviazione civile su scala globale.

“In quanto compagnia aerea che vola verso più Paesi di qualsiasi altra linea aerea nel mondo, Turkish Airlines collaborerà con UN Tourism per raggiungere obiettivi comuni. La partnership si concentrerà sulla promozione di pratiche turistiche sostenibili favorendo lo sviluppo dell’aviazione e sull’espansione della cooperazione tra settore pubblico e privato per sostenere i progressi dei collegamenti aerei, soprattutto nelle destinazioni emergenti. Entrambe le parti faranno leva sulla loro esperienza e leadership nei rispettivi settori, scambiando competenze e lavorando su casi di studio di argomenti come il carburante per l’aviazione sostenibile”, afferma Turkish Airlines.

Commentando la firma del Protocollo di Intesa, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di Turkish Airlines, Prof. Ahmet Bolat, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di intraprendere un viaggio per forgiare una partnership strategica con UN Tourism al fine di raggiungere i nostri obiettivi condivisi di promozione del turismo sostenibile e di miglioramento dei collegamenti su scala globale. Questa partnership in fieri sottolinea il nostro impegno per il turismo sostenibile ed evidenzia il nostro ruolo di connettore globale, che unisce persone e culture di tutto il mondo”.

Ion Vilcu, Direttore dei Membri Affiliati dell’UNWTO, ha commentato: “Con questa firma suggelliamo una partnership naturale che porta avanti il nostro impegno per un turismo sostenibile e responsabile. Turkish Airlines è pioniere globale nella promozione del turismo e degli scambi culturali. Questa è senza dubbio una giornata storica che ci permetterà di promuovere l’impegno civile e la diversità culturale, oltre a valorizzare il patrimonio locale”.

“Il protocollo d’intesa tra Turkish Airlines e UN Tourism è un esempio dell’importanza dei partenariati strategici per far progredire i settori del turismo e dell’aviazione. Lavorando a stretto contatto e confrontandosi su questioni di interesse reciproco, le due organizzazioni mirano a creare un futuro più connesso, sostenibile e prospero per il turismo globale”, conclude Turkish Airlines.

(Ufficio Stampa Turkish Airlines)