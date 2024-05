Discover Qatar presenta tour aerei intorno ai siti più iconici di Doha

Discover Qatar, Qatar Airways destination management company, annuncia il lancio del suo esclusivo exclusive air tour, “Discover Doha by Air”. Il tour offre ai viaggiatori più esigenti l’opportunità di esplorare paesaggi e monumenti iconici dal comfort e dalla comodità di un light aircraft.

Ogni tour aereo è ben pianificato e preparato per ospitare comodamente otto passeggeri in una cabina climatizzata di un Cessna 208 Caravan, un single-engine light turboprop utility aircraft, progettato con ampi finestrini ideali per la visione aerea. Le cuffie di bordo consentiranno ai clienti di ascoltare chiaramente il commento in volo del pilota durante la loro esperienza.

Steven Reynolds, Senior Vice President, Discover Qatar, ha dichiarato: “Gli ospiti sono invitati a intraprendere un viaggio indimenticabile nei cieli di Doha, sorvolando paesaggi straordinari e tesori culturali, a bordo del Cessna 208 Caravan. In Discover Qatar lavoriamo continuamente per curare le nostre offerte per soddisfare e superare le aspettative dei nostri clienti”.

“Con una durata di volo di 45 minuti, l’aereo decollerà dal Doha International Airport Premium Terminal, sorvolando Al Thumama Stadium, Aspire Zone and Education City, quindi proseguirà verso Lusail Stadium, Al Bayt Stadium e Thakira Mangrove Forest. Il volo prosegue sorvolando The Pearl Island, Al Safliya Island, Katara Cultural Village e West Bay. Prima di raggiungere l’aeroporto, si sorvoleranno Corniche, National Museum of Qatar, Museum of Islamic Art e Stadium 974.

Con il primo tour previsto per giovedì 27 giugno 2024, la prenotazione è ora disponibile su discoverqatar.qa/air al prezzo di 710 QAR per adulti e bambini di età superiore ai due anni e gratuita per i bambini di età inferiore a due anni. È possibile prenotare i posti per le visite mattutine e pomeridiane dal giovedì al lunedì. Gli ospiti possono anche abbinare comodamente il loro tour aereo ai trasferimenti aeroportuali di andata e ritorno di Discover Qatar da e per Doha International Airport Premium.

L’esperienza è disponibile anche per i passeggeri in transito per 6 o più ore all’Hamad International Airport con un prezzo iniziale di QAR 850, compresi i trasferimenti privati di andata e ritorno tra Hamad International Airport e Doha International Airport Premium Terminal“, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)