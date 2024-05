Qatar Executive accoglie a Doha il primo Gulfstream G700 al mondo

Qatar Executive (QE), la filiale corporate jet di Qatar Airways Group, ha ufficialmente accolto la consegna di due nuovi Gulfstream G700 alla sua flotta. Qatar Executive è il primo e unico vettore a offrire il Gulfstream G700 ai clienti charter, continuando a fornire una flotta moderna con il massimo in termini di capacità, lusso e performance.

L’Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Ing. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Oggi diamo il benvenuto al Gulfstream G700 nella flotta Qatar Executive, il business jet a lunghissimo raggio più performante del settore. Siamo orgogliosi di arricchire la nostra attuale flotta di 15 Gulfstream G650ER e ci auguriamo che i nostri ospiti salgano presto a bordo per sperimentare questo aereo tecnologicamente avanzato”.

Il presidente di Gulfstream, Mark Burns, ha dichiarato: “Qatar Executive è un apprezzato cliente Gulfstream da quasi 10 anni. Siamo onorati di averli come partner internazionale per il lancio e le prime consegne del nuovissimo G700. Non vediamo l’ora di far crescere la loro flotta nei mesi a venire”.

“Il G700 rappresenta il futuro dei viaggi aerei privati, offrendo un’esperienza di volo superiore con design, tecnologia, comfort e stile senza pari. L’aeromobile offre una cabina passeggeri eccezionalmente spaziosa, composta da quattro individual living areas, tra cui una dedicated private rear stateroom con permanent fixed bed.

Le cabine su misura sono state progettate e curate nei minimi dettagli per soddisfare gli standard dei clienti più esigenti di Qatar Executive. L’esperienza dei passeggeri è stata migliorata grazie a un rivoluzionario sistema di illuminazione, alla cabin pressure altitude più bassa del settore e all’illuminazione naturale che passa attraverso 20 finestrini.

Il G700 offre comfort ai passeggeri grazie a una cabina silenziosa, a 100% fresh air ogni due o tre minuti e a un sistema di ionizzazione dell’aria in cabina, che offre la più alta qualità dell’aria finora possibile in un business jet”, afferma Qatar Airways Group.

“Combinando l’inconfondibile servizio personalizzato di Qatar Airways Group con una sicurezza e una gestione operativa all’avanguardia, il G700 si aggiunge alla già modernissima flotta di Qatar Executive. Questo nuovo arrivo è anche una testimonianza della costante volontà di QE di raggiungere l’eccellenza.

Qatar Executive prevede la consegna di altri otto G700 nel prossimo futuro, con due aeromobili già ricevuti e altri due in arrivo nel giro di poche settimane. La nuova flotta di G700 entrerà in pieno servizio commerciale a giugno e QE sta già ricevendo le prime manifestazioni di interesse da parte dei clienti per il charter dei nuovi aerei.

Il Qatar Executive G700 sarà esposto anche all’imminente European Business Aviation Convention & Exhibition 2024 (EBACE2024), il più importante evento europeo sull’aviazione on-demand e sulla mobilità aerea avanzata, che si terrà a Ginevra, Svizzera, dal 28 al 30 maggio 2024″, conclude Qatar Airways Group.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)